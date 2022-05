[MEMES] Christian Nodal y Belinda son comparados con Johnny Depp y Amber Heard

Christian Nodal y Belinda son comparados con el caso actual entre Johnny Depp y Amber Heard, así lo hicieron saber algunos internautas al comprar la polémica vivida entre estos famosos. Por supuesto, ante toda esta polémica vivida, los memes fueron inevitables en las redes sociales.

Recientemente, el nombre de Christian Nodal se volvió tendencia en redes sociales luego de que éste expusiera a su ex prometida tras publicar una captura de pantalla, en donde se puede apreciar a la intérprete de “Luz sin gravedad” pidiéndole dinero al cantante para ella y sus padres.

A causa de todo este escándalo mexicano, muchos de los seguidores de estos dos cantantes, no dudaron en preguntarse si el pleito entre ambos podría terminar en juicios legales. Recordemos que de igual manera, está sucediendo actualmente con los reconocidos actores Johnny Depp y Amber Heard.

En una de sus entrevistas pasadas, el intérprete de “Botella tras botella” dejó en claro que los motivos personales de la ruptura con Belinda eran personales. Fue entonces cuando aseguró que, de ninguna manera iba a hablar al respecto. No obstante, Christian Nodal cambió de opinión luego de que su ex suegra aplaudiera un comentario en su contra, donde una fan de Belinda lo llamase “naco”.

“Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?”

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa”.