Lupillo Rivera manda a callar a Christian Nodal por exhibir conversaciones con Belinda

La polémica entre Christian Nodal y Belinda parece nunca cesar, cada vez, son más las personas que defienden a uno de los involucrados en dicha relación. En esta oportunidad, Lupillo Rivera criticó a Christian Nodal por haber expuesto conversaciones privadas con su ex prometida, Belinda.

La polémica entre Christian Nodal y Belinda: ¿Cómo inició?

El enojo de Christian Nodal, al parecer provino luego de que su ex suegra, la madre de Belinda, le lanzara indirectas realmente fuertes por medio de las redes sociales. Primero, empezó con una publicación de Instagram, donde aseguró que “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Luego de aquello, otra de las polémicas que se hizo viral referente a doña Belinda Schull, es que, aplaudió un comentario que iba dirigido negativamente hacia Nodal. Sin poder contenerse, Christian Nodal no dudó en dirigirse a su Twitter personal y lanzarse contra su ex suegra y contra su ex prometida.

Christian Nodal es amenazado por exponer a Belinda

Luego de aquella polémica, Christian Nodal ha sido constantemente amenazado y criticado por exponer a su ex. Una de las críticas más recientes y polémicas que ha estado sorprendiendo a los fans de la cantante de “Luz sin gravedad”, ha sido la de Lupillo Rivera. Sorpresivamente, el talentoso Lupillo Rivera rompió el silencio y no dudó en defender a su ex.

El integrante de la Dinastía Rivera, recalcó que no es su estilo contar sobre los gastos o las cosas que compró o regaló a las mujeres que han estado con él. Al contrario, dijo que eso es una falta de respeto que no debe hacerse a ninguna mujer.

Lupillo Rivera mandó a callar a Nodal