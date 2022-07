La triste despedida de Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar

MÉXICO.- Anna Ferro, esposa de Fernando del Solar, se despidió del conductor argentino en sus redes sociales donde le dedicó un mensaje y le agradeció por su amor.

Te recomendamos: Fernando del Solar: ¿De qué murió el conductor de TV?

Recordemos que el día de ayer se dio a conocer la noticia de que el conductor de TV, Fernando del Solar, murió a sus 49 años. Hasta el momento no se sabe con exactitud las causas de su muerte, aunque muchos medios señalan que el cáncer pudo ser la razón de su fallecimiento.

Anna Ferro y Fernando del Solar se conocieron en un 2016 en una clase de yoga; tras la química que surgió entre ambos, comenzaron con una relación. Su relación terminó en que sus vidas se unieran, pues contrajeron nupcias hace apenas tres meses.

No obstante, la empresaria, instructora y esposa de Fer’ se cuestiona sobre cómo se vive ahora sin su compañero y gran amor. Su relación duró cinco años.

Ingrid y Fernando se conocieron en 2002, cuando compartieron créditos en el programa ‘Sexos en guerra’; en ese entonces ella no estaba casada con el exGaribaldi Charly López, por lo que con Fernando solo la unía una gran amistad.

En 2008, el mismo día que hicieron pública su relación, Coronado y del Solar revelaron que se encontraban esperando a su primer hijo juntos.

Durante la Navidad del 2010 le pidió matrimonio a la mexicana y reveló que volverían a ser padres, esperaban su segundo hijo.

En mayo del 2011, la pareja se casó, por la vía civil. Para el 2015 la pareja atravesaba una crisis matrimonial, sin embargo; para noviembre de ese año, Pati Chapoy, reveló que llevaban un par de meses separados.

Más tarde, se divorciaron y en una entrevista Ingrid, reveló que Fernando le pidió el divorcio:

“Él me lo pidió, no es fácil llevar una enfermedad pero ese no fue el problema. Había otros factores externos que hacía que la relación entre él y yo fuera complicada y empezaba a ser más complicada y más difícil”, dijo.