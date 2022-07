Fernando del Solar: ¿De qué murió el conductor de TV?

Fernando del Solar tenía un punto muy especial para el significado de la muerte. En diferentes entrevistas expresó cuál era su idea sobre esto a lo que todos llegaremos, su idea: al hacerla realmente consciente (la muerte), te permitirá reafirmar la vida.

Hasta el momento las causas específicas de su muerte aún se desconocen, sin embargo; se sabe que Fernando del Solar tuvo una fuerte batalla contra el cáncer de pulmón. Durante varios años tuvo varias recaídas, por lo que esto pudo ser un factor crucial en su fallecimiento.

El conductor argentino contó su proceso y el cómo pudo sobrellevar el Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular en fase cuatro y explicó que a raíz de su enfermedad comenzó a cuestionarse sobre la vida y la muerte.

He crecido con mucho miedo a la muerte y cuando estuve cerca me empecé a replantear y a tomarlo como una variable posible (…) Te empiezas a enfrentar a ti porque ahí no hay nadie más. Entonces, cuando estás tosiendo en la noche, cuando no puedes respirar, cuando estás sudando, cuando al otro día no sabes si te vas a levantar.