“¡Estamos embarazados!”, así anunció Ricky Martin la llegada de su cuarto hijo

ESTADOS UNIDOS.- El cantante Ricky Martin anunció que, junto a su esposo Jwan Yosef, espera la llegada de su cuarto hijo para agrandar la foto familiar.

“Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando… Amo las familias grandes”, declaró Ricky Martin.

El anuncio de su cuarto hijo fue durante la cena anual de la Campaña por los Derechos Humanos, donde habló de sus hijos y de su esposo Jwan.

“Mi familia está aquí. Jwan, no te veo, pero mi esposo Jwan, te amo. Mis hermosos gemelos Valentino y Mateo, ustedes son mi fuerza, los amo con todo mi corazón. Son mi fuerza, me inspiran cada día, ustedes me motivan a seguir haciendo lo que hago. Chicos, son grandiosos, los amo”, declaró.

El artista de 47 años también le dirigió un mensaje a su hija de 8 meses, Lucía, la luz de su vida.

“Mi pequeña niña, no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela. Ella también es la luz de nuestra vida”, dijo el cantante antes de hacer el anuncio de su cuarto hijo.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg

— Human Rights Campaign (@HRC) September 29, 2019