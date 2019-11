ESTADOS UNIDOS.- Emma Coronel, esposa del “Chapo”, podría debutar en un reality show de VH1, llamado “Cartel Crew”.

Según el medio TMZ, la esposa del “Chapo” se reunió con Michael Blanco, hijo menor de Griselda Blanco, mejor conocida como “la madrina de la cocaína”, para hablar de “negocios”.

TMZ publicó las fotografías en las que se ve a la esposa del “Chapo” vestida de blanco a bordo de un yate y resguardada por varios elementos de seguridad.

En las fotos se ve como en otro yate está Michael Blanco, quien se detiene a hablar con Emma Coronel.

Algunas fuentes confirmaron a TMZ que Blanco invitó a Emma Coronel a unirse a “Cartel Crew”, que se encuentra en su segunda temporada.

The danger gets real 🔥 TONIGHT new #CartelCrew at 9/8c on @VH1 💯 pic.twitter.com/lNoQSYBbk9

— Cartel Crew (@CartelCrewVH1) November 4, 2019