[VIDEOS] Culiacán bajo fuego; detuvieron al hijo de “El Chapo”

SINALOA.- Las redes sociales dieron cuenta de las diversas balaceras ocurridas hoy en Culiacán, Sinaloa, según información extraoficial, todo ocurrió por la detención de Ovidio Guzmán López, Hijo de “El Chapo” Guzmán.

Las balaceras han ocurrido en la zona de Tres Ríos, cerca de la Plaza Fórum, la salida a Los Mochis, en la Ciudad Universitaria y en la colonia Libertad. Además, los usuarios de redes sociales escucharon detonaciones en el Malecón y en la colonia Obregón.

Las autoridades informaron que el detenido es Ovidio Guzmán López y que se espera su arribo a la Ciudad de México. Según el periodista Joaquín López Dóriga, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que más tarde el gabinete de seguridad ofrecerá detalles de lo ocurrido esta tarde en Culiacán, Sinaloa.

Me confirman: A las 1530 hs de esta fecha, se llevo a cabo la detención de Ovidio Guzmán Lopez, (hijo de Joaquin Guzmán Loera) en la ciudad de Culiacán. Sinaloa; la detención se llevó a cabo en una operación conjunta entre elementos de la Guardia Nacional y de la SEDENA

De acuerdo con Ríodoce, en varias zonas hay bloqueos con autos incendiados, balaceras y vehículos artillados, así como movilización de las fuerzas armadas.

Hasta el momento se desconoce el número de muertos pero en redes se habla de por lo menos cuatro.

Culiacán es zona de guerra, el pais entero es azotado por la violencia, el secuestro y la extorsión, pero Durazo dice que no les exijamos, que en 3 años se soluciona el problema.

En grupos de WhatsApp de ciudadanos de Culiacán, circulan mensajes de que nadie salga a la calle, pues la balacera podría durar muchas horas más: , “van a seguir la balacera por todo Culiacán”. “Que no salgamos a zona centro, norte, Tres Ríos, Quintas, etc.”, se puede leer. “Esto va a seguir”.

En los videos se puede escuchar a periodistas reportando lo que ocurre en medio de las balaceras; se ve a familias corriendo despavoridas para resguardarse.

Un video en redes sociales, muestra como unas personas captaron el momento en que varios reos del penal de Aguaruto. Se ve como los suben a camionetas unos hombres armados.

#ÚltimaHora Una balacera y fuga de reos se confirmó la tarde de este jueves del penal de #Aguaruto , en, #Culiacán . Cristobal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa indicó que aun no se tiene el número de reos evadidos pero ya se buscan

Viendo las dramáticas escenas de Culiacán recuerdo la insultante frivolidad con la que el demagogo ha abordado el tema de la inseguridad (pacificación papal, fuchi guácala, cartilla moral, abrazos no balazos, becarios sí sicarios no) y me hierve la sangre…

— (((Oscar Gastélum))) (@RockStroke) October 17, 2019