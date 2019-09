CIUDAD DE MÉXICO.- El chef Benito ¿podría ya no estar más en “MasterChef”?. El Chef Benito, se ausentó de “MasterChef” y se desataron las teorías sobre su salida.

La noticia en la emisión de este domingo en MasterChef México: La Revancha no fue que Willi saliera expulsado por cocinar mal una pechuga. Tampoco por no preparar bien un helado. En redes sociales lo que más se comentó fue la ausencia del controvertido chef Benito Molina.

Desde hace varias temporadas, Molina se ha convertido en un pilar en la emisión de azteca. Ha sido visto como el “villano” por sus comentarios sin piedad hacia los concursantes, lo que enciende de polémica el programa.

Aunque a algunos de los seguidores de la emisión no les gusta la manera en que el chef Benito se expresa, para otros su presencia es indispensable.

Por esta razón, su ausencia en el capítulo 9 de esta temporada, de inmediato hizo saltar dudas.

En la cuenta de Twitter de MasterChef sólo se preguntó a los usuarios:

¿Vas a extrañar al chef Benito esta noche?

Y se podían elegir dos respuestas “Sí, es mi favorito”, y “Obvio, quiero regaños”.

El Chef estuvo activo poniendo “me gusta” a algunos mensajes donde los usuarios le expresan su apoyo, pero no hizo ningún comentario.

Entonces, a través de las mismas redes sociales se desataron las teorías sobre la ausencia del chef.

Hace unos días, Alan Rangel, ganador de la primera temporada, aseguró en un canal de YouTube que Molina grababa en estado de ebriedad.

“Yo también tengo cosas que decir. Como por ejemplo que diario anda bien tomado. En todas las grabaciones anda bien borracho, ahí anda entrenando. Yo no quería subir este video porque también afecto a la producción, pero también deberían pedirle a Benito que cuide su imagen. (…) yo tengo la prueba de que solo le gusta y le encanta. Pero no nada más alcohol y me consta. En su cara se lo digo. El día de la final que yo gané, él estaba tomado”, aseguró.