Disney+ listo para competir con Netflix

ESTADOS UNIDOS.- La nueva plataforma de servicios de streaming Disney+ ha llegado este martes a Estados Unidos, Canadá y Países Bajos; proyecto que la compañía presentó en abril de este año.

El servicio tiene un costo de siete dólares al mes (137 pesos mexicanos) y tendrá un gran catálogo de series y películas que durante años ha marcado la vida de miles de niños y adultos; además, de contenido nuevo y exclusivo.

Entre ellas la nueva trilogía de Stars Wars, Avatar 3 que saldrá entre seis y nueve meses después de su estreno y la saga Avengers: Endgame de Marvel que estará disponible el 11 de diciembre de este año.

También habrá contenido original y propio, pues de la mano de Disney se realizarán nueve películas con una inversión de hasta 60 millones de dólares cada una.

La meta de Disney+ desde el primer día de su lanzamiento y durante los primeros meses, es alcanzar entre 60 y 90 millones de suscriptores.

¿Cúando llega Disney+ a México?

La compañía dio a conocer que su servicio de streaming estará disponible en México y el resto de América Latina a finales de 2020; sin embargo, todavía no hay una fecha oficial de inicio de transmisiones en la región.

