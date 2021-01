Clausuran el asilo donde se encuentra la abuelita de Thalía; sufría maltrato

MÉXICO.- Luego de que Laura Zapata y Thalía revelaran que el asilo donde se encontraba su abuelita Eva Mange no estaba brindando la atención adecuada a las personas de la tercera edad, la Fiscalía General del Estado de México acudió a la casa de retiro para revisar esta situación y suspender sus actividades.

Debido a que Zapata y otras cinco personas interpusieron una denuncia legal por estos hechos, las autoridades llegaron a la propiedad ubicada en la zona de Interlomas para corroborar esta situación y tras varias horas de permanecer en el lugar optaron por clausurarlo.

Sin embargo, la hermana de Thalía confesó en entrevista para el programa Venga la Alegría que no estaba enterada de esta situación.

“¡Ay, Dios Mío!, no pues aquí tengo que estar adentro porque el geriatra de mi abuela dice que no puede salir mi abuela… ahorita ya me preocupó porque dije ‘¿cómo va a entrar la doctora a cuidarle las escaras a mi abuela?’, yo me imagino que ella sí podrá entrar”, expresó Laura.