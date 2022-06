Christian Nodal se arrepiente de su tiradera contra J Balvin y pide perdón

Christian Nodal se ha convertido en tendencia últimamente y todo fue luego de que J Balvin publicara una fotografía en donde ambos tienen looks semejantes. Desde entonces, Nodal fue muy criticado, puesto que no paró de insultar al colombiano, e incluso, le dedicó una “tiradera”, de la cual hoy se arrepiente.

A causa de la polémica contra J Balvin, el colombiano al ver la molestia del mexicano, decidió seguirlo sacando de sus casillas, al grabarse con un filtro que tenía el nombre de Belinda, ex del cantante de música regional mexicana. Todo esto provocó.

Desde entonces, Christian Nodal amenazó a J Balvin con lanzarle una tiradera, y además, le pidió que le contestara, refiriéndose al silencio que tuvo cuando Residente también le dedicó una canción en contra. Nodal estuvo recibiendo críticas por su comportamiento, y también porque en un principio no cumplió con el tiempo estipulado que había calculado para estrenar su tiradera.

Sin embargo, finalmente Christian Nodal terminó cumpliendo su palabra, y publicó la canción, la cual fue estrenada este sábado 4 de junio, titulada “Girasol”. No obstante, el intérprete de “Adiós amor” confesó ayer 3 de junio que se arrepintió de haberla lanzado, por lo que, pidió disculpas públicas. Fue en una reflexión, en su presentación en Morelia, donde decidió mostrar su arrepentimiento.

” Me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararlo, va a salir”. No hay que ser mier… en la vida, porque cuando se es mier… estas cosas son las que pasan, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas. Respétense y respeten a los demás, hay que amarnos mucho, somos solo una raza humana, no hay que hacernos mier…, no hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que se cumplan”.