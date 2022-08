Carlos Rivera manda conmovedor mensaje a Cynthia Rodríguez tras su salida de VLA

Cynthia Rodríguez en Venga la Alegría. Foto: Cortesía.

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves la ex académica Cynthia Rodríguez reapareció ante las cámaras de Venga la Alegría para confirmar que no se reincorporará al programa tras su matrimonio con Carlos Rivera. La pareja recientemente disfrutó de una lujosa luna de miel por España, Italia, Grecia, Turquía y Egipto.

“Vengo a despedirme de Venga La Alegría, pero no vengo a despedirme de TV Azteca, que es algo muy importante que tengo que aclarar. No tengo ningún proyecto en ninguna empresa, en este punto de mi vida no estoy buscando irme a algún lugar y sí quisiera estar en un matutino, estaría aquí en Venga La Alegría que es mi casa, son mis amigos y que son el mejor programa de las mañanas”.

“Ya que llegué y disfruté de unas vacaciones, que viví y compartí este tiempo con mi familia como deseaba, me di cuenta que lo que me hace falta en este momento, después de trabajar tantos años, es dedicarme un poquito más a la familia. Ustedes saben lo demandante que es Venga La Alegría, es un trabajo maravilloso pero yo no quiero comprometerme a algo que voy a estar faltando, pidiendo más permisos, siempre que me comprometo a algo lo hago al cien y sé que en este momento debo estar más con mi familia”, agregó la conductora.

Con sus declaraciones, la conductora desmiente el rumor de que su salida esté relacionada con un nuevo proyecto. Por el contrario dedicará su tiempo a construir una familia junto a Carlos Rivera, pues, seguirán buscando conseguir su sueño de convertirse en padres.

Al respeto, también aprovechó las cámaras para aclara públicamente que no está embarazada: “No, no estoy embarazada […] si es el plan como ustedes lo saben y esperamos que se nos cumpla este año”, dijo.

El conmovedor mensaje de Carlos Rivera

La producción de Venga la Alegría despidió a su querida colaboradora con un tierno mensaje audiovisual que mandó Carlos Rivera para ella.

Conmovida hasta las lágrimas Cynthia escuchó las palabras de aliento que recibió por parte de su esposo y no pudo más que agradecer por su hermoso gesto.

“Hola, preciosa. Sé que este es un día muy importante y muy especial para ti en este cierre de un ciclo que te ha llenado de muchísimas alegrías y a quien tú también has llenado de muchísimas alegrías. Lo que viene sé que es igual o más importante todavía porque viene del corazón, viene del alma y viene del amor, nos encargaremos de que sea igual de maravilloso y lleno de muchísima alegría”.

“Estoy muy orgulloso de todo lo que has hecho, de tu carrera, de cómo has trabajado. Eres la mejor persona del mundo y te mereces todo lo mejor. Vienen muchas cosas muy buenas y maravillosas y todas vienen de aquí del corazón… te amo, nos vemos al rato”, dijo el cantante.

El mensaje conmocionó a todo en el foro, en especial de Cynthia Rodríguez, quien estuvo a punto de soltar algunas lágrimas. Al final la conductora abandonó el matutino agradeciendo por todas las cosas buenas y los aprendizajes que le dejó.

