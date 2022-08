Edith Márquez cancela concierto en Fresnillo por problemas de salud

Foto: Facebook.

MÉXICO.- Edith Márquez canceló algunos conciertos por problemas de salud. Para la Feria Nacional de Fresnillo, Zacatecas, tenía programado uno, pero por esta razón no se presentará.

La intervinieron quirúrgicamente hace algunos días, por problemas de ciática; actualmente se encuentra en recuperación y es el motivo por el que sus médicos no le permitieron presentarse en algunas fechas.

A través de sus redes sociales informó a sus seguidores sobre la situación:

‘A todo mi público querido, a mis ‘Marquez@s’: lamento informarles que debido a problemas de salud, mis presentaciones que tenía programadas con ustedes en este mes de agosto; los días 11 en Tulancingo, 12 en San Luis Potosí, 19 en Fresnillo y el día 26 en Aguascalientes, no las podré llevar a cabo’.

”Hoy, por mi salud, tendré que guardar reposo con cuidados intensivos para cada día estar mejor. Mis médicos que me han estado atendiendo estos días me han ordenado reposo; siguiendo un tratamiento estricto para que mi salud mejore y pronto me recupere”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edith Márquez (@edithmarquezlanda)

La cantante lamentó el tener que cancelar las presentaciones y prometió que en cuanto se recupere anunciará nuevas fechas.

En una entrevista para el programa de ‘Hoy’ de Televisa, Edith Márquez confesó que tenía problemas de espalda y que, el diagnóstico no era favorable, pues corría el riesgo de no volver a caminar, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

“Me operaron de la espalda porque tuve un problema con la ciática y estaba dolorosísimo el asunto, no podía caminar, no me podía poner ni siquiera tacones”

Edith Márquez dijo que le encanta estar en el escenario, compartiendo y entregándose a su público.