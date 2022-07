Boyband Mirror: Banda que sufrió accidente con una pantalla gigante en su show

HONG KONG.- La tarde del jueves, el nombre de la banda Mirror se volvió popular en redes sociales ya que tuvieron un trágico accidente durante una de sus presentaciones.

Se encontraban los miembros de la banda Mirror, en su cuarto concierto consecutivo en el el Hong Kong Coliseum; cuando una de las pantallas gigantes que se encontraba arriba del escenario se desprendió y cayó sobre uno de los bailarines.

Asimismo, las imágenes del accidente estremecieron a usuarios de redes sociales, mismas que generaron cientos de comentarios de apoyo hacia los integrantes del grupo y personas que resultaron lesionadas.

Sin embargo y como siempre hay quienes han aprovechado el incidente para generar memes al respecto y hasta opinar en contra de los grupos asiáticos de pop en general.

A live show by Hong Kong boy band Mirror was cut short on Thursday after a screen fell from height on the stage. It hit dancers below, according to footage shared across social media.

Local media reported that at least two were injured. pic.twitter.com/RnCTFc60Ie

— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) July 28, 2022