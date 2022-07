[VIDEO] Pantalla gigante cae sobre cantante en show de Mirror en Hong Kong

HONG KONG.- Una pantalla gigante cae en pleno show sobre algunos integrantes del grupo Mirror que se encontraban bailando en el escenario en el momento de la tragedia.

Terror y angustia vivieron los asistentes al show del grupo Mirror al ver que una de las pantallas que se encontraba montada sobre el escenario; cayó y aplastó a uno de los integrantes de la agrupación, en el Hong Kong Coliseum.

Según un diario local, la pantalla gigante golpeó a por lo menos dos bailarines y uno de ellos recibió directamente el golpe sobre la cabeza. Información extra oficial, menciona que se encuentra en un estado de salud grave.

A live show by Hong Kong boy band Mirror was cut short on Thursday after a screen fell from height on the stage. It hit dancers below, according to footage shared across social media.

Local media reported that at least two were injured. pic.twitter.com/RnCTFc60Ie

— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) July 28, 2022