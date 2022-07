[VIDEO] Sismo en Filipinas deja al menos 5 muertos y daños en edificios

FILIPINAS.- Al menos cinco personas murieron en un sismo de magnitud 7.0 que sacudió el norte de Filipinas ocurrido a las 8:43 (hora local).

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto provocó cientos de heridos en la región y daños en edificios por desprendimientos de tierra y cortes de electricidad.

Por su parte las autoridades informaron que dos trabajadores de la construcción murieron en la provincia de Benguet y una mujer de 23 años falleció aplastada cuando se cayó un muro en el municipio de Bangued. En el lugar se reportaron al menos 78 heridos.

Otra persona perdió la vida al precipitarse de una obra en la región de Kalinga donde otros seis trabajadores resultaron malheridos.

Las fuerzas del orden informaron de que una anciana en el municipio de Suyo, en la provincia de Ilocos Sur, murió después de que un desplazamiento de tierra la sepultara mientras caminaba.

La fuerza total del sismo se sintió en la ciudad de Dolores, donde personas aterrorizadas salieron corriendo de sus edificios y los ventanales de un supermercado local se quebraron, dijo a AFP el mayor policial Edwin Sergio.

A través de redes sociales se viralizaron videos sobre el movimiento y daños de los edificios, entre los que destacó el histórico campanario de Bantay.

De acuerdo con un responsable, dos visitantes resultaron heridos por la caída de escombros.

Part of the heritage building of Bantay, Philippines, caused by a major 7.3 magnitude earthquake. Bantay bell tower collapsed#EarthquakePH #earthquake #Philippines #Vigan pic.twitter.com/1OfxrLB3GR

— Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) July 27, 2022