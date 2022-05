Belinda le responde a Christian Nodal con insultos públicamente

Luego de que Christian Nodal, explotara contra Belinda y su ex suegra, las redes sociales estallaron y todo fue a causa de unas captures que se volvieron virales. Nodal se cansó de que la madre de su ex prometida lo expusiera. Esto sucedió luego de que Belinda Schüll, aplaudiera un comentario donde a su ex yerno lo tacharan como “naco”. Asimismo, horas después, la madre de la cantante también publicó una indirecta.

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Christian Nodal estalla en redes sociales contra Belinda

Tras hacerse públicas estas indirectas de la ex suegra de Christian Nodal, enseguida estalló y repicó en contra de la madre de Belinda. En su comentario a través de Twitter, detalló que estaba sanando, por lo tanto, confesó que quería estar en paz. En este mismo comunicado, para dejar en evidencia sus palabras, decidió adjuntar una conversación que tuvo con su ex.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

“Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?” “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa”.

Belinda le responde a Christian Nodal

Tras haber pasando 24 horas de aquella polémica, Belinda le responde a Christian Nodal. El conductor televisivo, Ricardo Casares, aseguró que Belinda respondió con insultos a los comentarios de Nodal. De acuerdo a sus palabras, estas fue su reacción:

“A las 9 de la mañana le escribí a Belinda y me contestó ‘Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías. Seamos respetuosos y educados”.

Las palabras textuales de Belinda