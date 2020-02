Bárbara de Regil quiere volver a ser madre; ya está intentando

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Bárbara de Regil aseguró que ya está en el intento para convertirse en madre por segunda ocasión.

Durante una reunión con medios de comunicación, la protagonista de Rosario Tijeras relató que está en una buena etapa de su vida, por lo que embarazarse está en uno de sus planes.

Asimismo, aseguró que otro hijo no interferirá en su carrera ni su vida fitness:

“Yo lo podría hacer embarazada, a la clase vienen muchas embarazadas, lo hacen a su ritmo y tampoco en mi clase hacen cosas que digas: ‘oye, esto, ¿cómo crees? Bárbara me voy a lastimar, no, esto no puedo’”,dijo.