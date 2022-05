Azucena Uresti responde con contundente mensaje al papá de Debanhi Escobar

El caso de Debanhi Escobar, sin lugar a dudas le ha estado dando la vuelta al mundo, y todo fue desde que la joven desapareciera tras haber asistido a una fiesta. Desde entonces, a la joven Debanhi la estuvieron buscando por los alrededores donde fue vista por última vez. Ahora todo se volvió más polémico luego de que el padre de la joven fallecida acusara públicamente a la periodista Azucena Uresti.

Lo que más se volvió viral en este caso, es que, luego de 13 días de búsqueda por parte de la fiscalía y de la familia, amigos y cercanos de la joven, el cuerpo de Debanhi Escobar apareció sin vida en una de las cisternas del hotel Nueva Castilla. Desde entonces, las redes sociales estuvieron posicionando el nombre de la joven durante semanas, y una vez más, este caso vuelve a ser tendencia internacional.

Recientemente, a través del que alguna vez fue el perfil personal de Debanhi Escobar, Don Mario, padre de la joven, hizo unas acusaciones públicas en contra de la periodista Azucena Uresti, así como también acusó al diario El País. Por supuesto, estos videos también lograron tener un fuerte impacto en redes sociales y Azucena no dudó en responder.

En su video, Mario Escobar culpó a la periodista del conocido diario por haber filtrado la segunda autopsia de su hija. E incluso, en sus declaraciones también mostró unas pruebas que dejaron mucho qué desear. En este periodo de tiempo, Azucena Uresti ha estado recibiendo muchas acusaciones y por lo tanto, ella no dudó en defenderse.

En su plataforma oficial de Twitter, Azucena Uresti responde y no dudó en dar su propio punto de vista. Reveló que estas acusaciones de Mario Escobar son parte de una campaña para “hacer daño”. Asimismo, también aseguró que ella no filtró la segunda autopsia de la joven asesinada.

Recalcó que los mensajes mostrados por el papá de Debanhi no son suyos, y que alguien estaría haciéndose pasar por ella. Así fueron sus palabras:

“Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho: Primero, evidentemente, yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido pues estaba a punto de entrar al aire, mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento”

“Segundo, a mí no me filtraron ningún documento yo reporté lo que El País reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes, pero no tengo porque esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos. Gracias por su apoyo”.