¿Anne Heche intubada? El trágico accidente que dejó en estado crítico a la actriz

CALIFORNIA.- La actriz Anne Heche sufrió un trágico accidente el pasado 5 de agosto durante la tarde; chochó contra una casa en el estado de California, Estados Unidos.

Dicho choque ocasionó un incendio, por lo que la estrella de Hollywood sufrió de quemaduras.

Anne Heche se encontraba manejando su coche cuando se impactó contra el garaje de unos departamentos, minutos después, vecinos salieron a auxiliarla, sin embargo; se echó de reversa y se fue.

Momentos más tardes, la actriz volvió a impactarse contra una casa en un vecindario de California, dicha colisión provocó un incendio, de acuerdo con información del portal TMZ. Trasladaron a Anne Heche al hospital en estado crítico tras el impacto y las quemaduras que sufrió por el incendio.

El Departamento de Los Ángeles aún no confirma que la persona del accidente sea la actriz, pero el automóvil sí está registrado a su nombre. A través de las redes sociales se difundieron videos que muestran el carro de la Anne circulando en altas velocidades por la ciudad.

De acuerdo con TMZ, Anne Heche se encuentra intubada y en estado crítico.

EXCLUSIVE: Video shows the vehicle owned by actress Anne Heche speeding down a Mar Vista street moments before crashing into a home and sparking a fire. The story on @CBSLA 5pm. pic.twitter.com/1H93z5aVx7

— Rachel Kim (@CBSLARachel) August 5, 2022