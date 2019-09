Justin Bieber, deja emotivo mensaje “de su corazón” en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Justin Bieber, deja emotivo mensaje “de su corazón” en su Instagram. El cantante publicó un mensaje en donde habló de lo complicada que ha sido su vida desde que era pequeño y una vez alcanzada la fama.

El canadiense destacó drogas, problemas con mujeres, falta de humildad, escándalos y decepciones. Estos temas fueron los que compartió en su cuenta de Instagram donde tiene 118 millones de seguidores.

La estrella musical reveló que siente que en su vida sólo, y ha estado en ciclos de sentirse decepcionado.

Pese a ese panorama oscuro, el cantante también dijo sentirse afortunado de tener gente en su vida que lo ha animado a seguir adelante.

El cantante señaló que hay mucha presión sobre las jóvenes estrellas cuyas emociones se ven afectadas. También explicó que el lóbulo frontal del cerebro (donde se toman decisiones) aún no está totalmente desarrollados.

Recordó que al progresar su talento, en apenas dos años se volvió super exitoso y su mundo se puso de cabeza.

“Pese de ser un chico de 13 años, de un pequeño pueblo, a ser alabado por todos lados con millones diciendo cuánto me amaban y qué grandioso era. No sé ustedes, pero la humildad viene con la edad , tú escuchas estas cosas cuando eres joven y comienzas a creerlas”.

En su larga confesión, Bieber dio detalles de cómo fue cambiando su vida y cómo enfrentó el peso de la fama y el éxito.

El chico Justin entonces habló de cómo el estar sobre un escenario tiene el mismo efecto de la dopamina. También explicó que para manejar las altas y bajas que conlleva el ser artista, muchos cantantes y bandas terminan teniendo una fase de abuso a las drogas, como ocurrió con él mismo.

“Empecé a consumir drogas muy fuertes a los 19 y abusé en todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y enojado. Me volví distante a todos los que me amaban y me estaba escondiendo detrás de un caparazón”.