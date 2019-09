El Runrún: Van por revancha promotores de matrimonio igualitario

Alma Dávila, Navidad, Rayas, Héctor Menchaca y otros diputados ‘liberales’ se reunieron con promotores del matrimonio entre personas del mismo sexo para preparar una revancha ante los conservadores, que según ellos les permita de una vez por todas legalizar las uniones homosexuales. Acordaron que la próxima semana se interpondrán las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea legal el matrimonio igualitario en Zacatecas por la vía judicial. Advirtieron que si el dictamen no se pudo concretar por las buenas, ahora lo tendrán que hacer por la fuerza. No obstante, hay quienes dudan de que haya voluntad de insistir en el tema hasta las últimas consecuencias, porque cuando debatieron el tema en el Congreso se dieron cuenta que todavía hay mucho conservadurismo en Zacatecas.

Alcaldes irresponsables

En Jalpa recriminan la imprudencia del alcalde Carlos Carrillo, a quien señalan por derrochar millones de pesos en la feria, pero que le ha sacado al compromiso de aportar 5 millones de pesos para concluir la Casa de Seguridad, pues se atiene a que el gobernador Alejandro Tello le ponga todo el dinero. En Morelos, una obra del lienzo charro que se hizo con más de 2 millones de pesos resultó un fracaso. La administración de Eduardo Duque reconoce que hay anomalías en la ejecución y supuestamente le reclama al contratista corregir los desperfectos.

Austeridad light

Raquel Velasco, Uriel Márquez y Gabriel Sandoval, magistrados del Tribunal de Justicia Admnistrativa, presumen que se pusieron muy austeros, como los frailes franciscanos. Pero según cuentan en el tribunal, son nimiedades las que presumen: indicaciones para que ahorren luz y reciclen las hojas de papel. También pregonan que no se les paga servicio de celular (como si les hiciera falta). Pero en las medidas de austeridad los salarios no se tocan. El salario de Velasco, magistrada presidente, supera los 120 mil mensuales y equivaldría hasta 24 veces de el sueldo más pequeño del tribunal.

Bronca

María del Carmen Saucedo, heredera del imperio STUAZ de Rafa Rodríguez Espino, le echará bronca a Juanita Ibarra, presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje y al secretario General de Gobierno Jehú Salas. Las fuerzas del STUAZ tomarán hoy las oficinas de la junta para protestar y exigir que no se le dé trámite a una impugnación que promovió Patricia Carrillo, excandidata a dirigir el sindicato. Los grilleros del STUAZ aseguran que el proceso de elección, en el que dieron el triunfo a Carmen, fue legal y no hay elementos p’a que pa’trás el nombramiento.

Que pague gobierno

El presidente de la CMIC, Jorge Hiriartt, y muchos de sus agremiados pidieron a los diputados Lupe Correa, Lolo Hernández y Luis Esparza, durante los foros para la nueva Ley de Obra Pública, que los conceptos por el director responsable de obra y supervisión los pague el gobierno.

En la mira

Los diputados federales Alfonso Ramírez y Mirna Maldonado; el senador José Narro y un grupo de productores traen en la mira a José Llamas, encargado de la Sader en Zacatecas, y ansían que ya lo quiten de ahí. Los legisladores morenistas lo ven como un promotor electoral del proyecto del coordinador de Ganadería, David Monreal.

Runrunazos

El buen Eduardo Yarto, secretario de Turismo, reintegró 487 mil pesos de recursos no ejercidos del año pasado, pero representaron apenas el 2% de su presupuesto. En la Secretaría de Economía, que dirige Carlos Bárcena Pous, no nada de subejercicios e incluso hubo peticiones de recursos adicionales que ya no se atendieron. * En la oficina de Adriana Rivero Garza, titular de la Semujer, hay datos sobre un caso de acoso sexual en gobierno del año pasado. La víctima tenía entre 20 y 28 años y el agresor alrededor de 50. Se dice que deberían reportar más casos, pero las víctimas no lo denuncian. * La alcaldía de Alan Murillo en Sombrerete, se lavó las manos en los casos denunciados de contaminación contra una minera. Argumentan que el área afectada está en propiedad de la empresa y no pueden hacer nada.