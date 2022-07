Segundo piso para el bulevar, desde cero; anteproyecto de Amalia ya no sirve

Amalia García.

Ni el secretario de Obras Públicas, Guillermo Carrillo Pasillas ni su amplio y “vigoroso” staff sabe cuánto costaría la construcción de un segundo piso del bulevar metropolitano de la capital zacatecana. La Nueva Gobernanza planea hacer la obra desde cero, porque según la subsecretaria técnica Karla Montes Inchaurregui, efectivamente hay un anteproyecto del sexenio de Amalia García, que ya no les sirve para nada. Ese anteproyecto, desarrollado en 2005, pasó archivándose por dos administraciones estatales más. Cuando el equipo de David Monreal lo recibió en el proceso de entrega-recepción, ya no le vio ningún caso, pues han pasado 17 años y esos planes ya no responden a las necesidades actuales de movilidad. Hasta el momento, lo único que Carrillo Pasillas ha hecho, por medio del laboratorio de la Secop, es aplicar las pruebas de resistencia y mecánica de suelos sobre el eje metropolitano. Una vez que se continué con estudios, análisis y consultas se podría conocer, o al menos tener una idea de cuánto costaría la obra. Todo está en etapa de planeación por ahora. Ya hay tres constructoras que pelean la posible obra.

“El presidente no está”

Ya es común, no solo en la actual administración, que ante los problemas de violencia en algunos municipios, el alcalde de plano tenga que vivir en otro municipio. Así vivió el panista Reynaldo Delgadillo en algún momento cuando gobernaba Calera. Y ahora se dice que un caso es el presidente de Tepetongo, Cuauhtémoc de la Torre, quien por razones de seguridad se pasaría buen tiempo fuera del municipio. En Jerez, el presidente Humberto Salazar, decidió viajar a Woodstock, Ilinos, pagando sus gastos para hermanar al Pueblo Mágico.

Focos rojos

Entre la alta sociedad zacatecana también se han prendido los focos rojos porque los hombres del dinero, los que tienen el capital en la entidad, han cambiado su residencia a otros estados como Aguascalientes (allá se fueron el exrector Armando Silva Cháirez y los diputados Gustavo Uribe y Adolfo Alberto Zamarripa), y otros tantos a la unión americana. Las nuevas residencias son muy diversas, pero el motivo de este éxodo de empresarios es la inseguridad que se vive en Zacatecas. Son pocos los que permanecen en la entidad, pero lo hacen de manera muy discreta y prácticamente encerrados.

Remordimiento a diputados

Por necesidad, tres migrantes de Villa González Ortega tuvieron que viajar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, pero por desgracia lo que hallaron fue la muerte. Estaban en aquel tráiler abandonado en San Antonio Texas, junto a otras decenas de migrantes que también fallecieron. Hay dos diputados locales a los que debiera darles remordimiento: Imelda Mauricio, quien gobernó Villa González Ortega, que poco o nada a hecho para combatir la miseria en su municipio, y el legislador migrante Sergio Ortega, que ya se dio a conocer por sus excesos y derroches, pero no por ayudar a los paisanos.

Injusticias en el magisterio

Rosendo González, aspirante a dirigir la Sección 34 del SNTE, se autoproclama como conciliador, pero no solapador para denunciar los abusos que ocurren en la Secretaría de Educación. Y uno de esos abusos ocurrió en la Secundaria Pedro Velez, en la colonia El Carmen de Guadalupe. Sucede que la directora Herlinda Nava organizó una pachanga para los profes. Quien quisiera ir a bailar, comer birria y tomar alcohol tenía justificada su ausencia. Quienes no, tendrían que ir a la secundaria a chambear. Y resulta que finalmente a quienes les descontaron el día fue a los que fueron a trabajar.

Runrunazos

Se dice que entre los petistas les gusta aquello de la diplomacia internacional. La senadora Geovanna Bañuelos le va comiendo el mandado al diputado federal Femat; la de Monte Escobedo se habría anotado otra comisión internacional en Colombia hace días. * Pareciera que Benjamín “N” no hace muchos esfuerzos en preparar su defensa ante la Función Pública, pues señalan que ni siquiera está yendo a las audiencias. Independientemente de lo que pase, por lo menos Benjamín tendría claro que no hay condiciones para ser candidato nuevamente.