Otra que se nos va

Ricardo Olivares, secretario de Finanzas. | Foto: Cortesía.

Uno de los grupos empresariales más importantes de Zacatecas, desde hace más de un mes había convocado a la crema y nata del capitalismo nacional; alrededor de 110 magnates de México habrían de estar en Zacatecas desde del 22 al 24 de septiembre; la idea era presentarles un gran proyecto que superaba los dos mil millones de pesos.

Sin embargo, gracias a los cuetes, balas y estrellitas ponchallantas, algunos de los invitados empezaron a declinar, la tensión se extendió a grado tal que la empresa que buscaba atraer inversiones Zacatecas decidió posponer el evento. Ojalá y en próximos meses se animen a venir a Zacatecas.

No que no

La cámara de diputados federal, eligió su mesa directiva, sin padrinos y por fortuna, tres zacatecanas ocupan espacios de rigor y valor en la máxima tribuna.

En la presidencia estaría Nohemi Luna Ayala, panista activa y celosa.

En la secretaría Fuensanta Guerrero, hija de la exdiputada, Araceli Guerrero.

En una misma posición repetiría Magdalena Nuñez Monreal, que aunque es diputada por la cuarta circunscripción, sus orígenes, familia y apego siguen en Zacatecas.

Ocupadisisimos

Fuera de la agenda social, que no legal, ni política, de las pocas actividades formales que tienen los diputados locales, es atender a las convocatorias que el propio poder legislativo genera; pero, ayer se tardaron más de tres horas en atender la sesión del día, los temas a tratar eran fáciles: reformas a su ley orgánica (que ya estaba súper planchado); la licencia de Roxana Muñoz, que era obvia, y como ellos mismos dicen, otros asuntos “de cajón”.

Eso solo significa que que en la cámara local nada seguirá igual de lento que el periodo anterior.

Mejoras que si cuentan

Aunque muchos no les cuadre y a mucho menos les guste, sí hay un trabajo eficiente en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por sanear las finanzas, a diferencia de otros ejercicios: ahora no se han sorteado los compromisos financieros inmediatos solicitando préstamos de corto plazo y se ha logrado no comprometer el ejercicio fiscal.

Ricardo Olivares , secretario de finanzas y su sub-subsecretaria de egresos, Silvia Saavedra, han sabido manejar la situación y contener una crisis por el flujo de efectivo.

Adiós toros, ¿y gallos y rodeos y rastros?

Luego de que la jueza segunda de distrito, confirmara la suspensión definitiva del serial taurino de la feria de Zacatecas 2022, algunos envalentonados y picapleitos, ahora quieren suspender las peleas de gallos, los rodeos, coleaderos, charreadas; ya entrados hasta los rastros y pollerías, donde “se lesiona y se sacrifican animales con fines de lucro”.

Algunos “antitaurinos” dicen que irán a la plaza a hacer su plantón para asegurarse que no haya corridas de toros, la duda es, ¿si estarán en el plantón a que hora trabajarán? ¿Será que tienen patrocinador y su trabajo será hacer el plantón?

Se les dijo

En las últimas horas de antier y las primeras de ayer, circuló profusamente en redes sociales una encuesta de la empresa “Massive caller”, en las que muestran las preferencias por partido y por persona para llegar al Senado de la República representando a Zacatecas. Como se adelantó en este espacio, no hay sorpresas, hay sorprendidos; porque después de echar todo el carbón al asador, apenas salieron carnes tibias, como a siete puntos, perdón, grados. Falta la encuesta de percepción de seguridad.