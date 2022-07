ORDENAN DESDE EL TSJEZ PROTEGER A MUJERES AMENAZADAS

Soledad Luévano, senadora. Foto: Cortesía.

En algunos casos de feminicidio, las víctimas saben desde mucho antes que están en riesgo y quién es su principal amenaza. Este año, las órdenes de protección emitidas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado son alrededor de 60. Y según datos de Omar Mariño, director del Banco de Datos sobre Violencia contra las Mujeres de Zacatecas, el año pasado fueron 511 órdenes de protección a potenciales víctimas y un caso más que se consideró de emergencia. Así pues, hay mucha necesidad de protección entre zacatecanas y zacatecanos. Pero no se ve que la Guardia Nacional o la SSP puedan garantizarla. Ante la constante violencia: el asesinato de una mujer en Jerez y los reclamos del diputado federal Marco Flores porque le mataron a su chofer, el secretario de Seguridad Adolfo Marín se mantiene en la mira.

Destituyen a rectora

Ahora sí los sindicalizados y trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo le dieron la razón a la Nueva Gobernanza. Tania Carranza fue destituida como rectora de la institución. El personal se quejaba de hostigamiento laboral de quien en otros tiempos fuera su compañera, no la jefa. Su permanencia en el tecnológico ya era insostenible, así que se llegó a un acuerdo para su salida y no paralizar más la institución. Por cierto, en el tema educativo queda un compromiso pendiente de la secretaria de Educación, Maribel Villalpando, de liquidar pagos a docentes de un programa de Inglés; unos dicen que les deben hasta seis quincenas.

Chole contra el Bienestar

Aunque sean de Morena, la senadora Soledad Luévano invitó a denunciar a aquellos funcionarios que condicionen los apoyos sociales a cambio de que apoyen a algún candidato en la contienda por la renovación de la dirigencia del partido. Luévano no da a conocer nombres, pero entre los guindas saben de sus crecientes diferencias contra el equipo de la Secretaría del Bienestar. Hasta el momento, Chole se avienta sola el paquete de canalizar las denuncias de Morena, sin que su pupilo, el diputado Ernesto González le diga: “yo te ayudo”.

¿Y Zacatecas?

Estrena nueva casa de gestión el senador José Narro. Presume que la Cámara Alta debe dejar de ser una casa de cristal y acercarse al pueblo. Pero el problema es que no se acerca mucho a sus electores zacatecanos. Su nueva casa de enlace está en Nuevo León. Quizá también inaugure algunas escuelas por allá. Parece que Narro cada vez más le está apostando a proyectos políticos fuera de Zacatecas, de preferencia donde lo conozcan un poco menos. Hasta a su confidente Felipe Pinedo ya lo está empezando a olvidar. Y por lo visto también a los zacatecanos que votaron por él. ¿Qué pensarán los del Frente Popular de Lucha de Zacatecas?

Brito no los perdona, aunque los amenacen

Lo que dijo el obispo Sigifredo Noriega acerca de grupos delictivos que cobran cuotas para la organización de fiestas populares lo sabe muy bien el auditor Raúl Brito Berumen. Pero esos alegatos no sirven para solventar observaciones. Cuando a Marisol Gamboa, socia y amiga de Benjamín “N”, le preguntaron por qué no se licitaba la concesión de los casinos en las ferias, ella muy preocupada explicó que en ese tipo de negocios suelen meterse “aquellos”. Pero ni así Brito les perdonó las observaciones. Se espera que

Runrunazos

Tan mal está el Issstezac que dirige Ignacio Sánchez que ya hasta hay protestas por trabajadores del ayuntamiento de la capital que los dieron de alta como derechohabientes. No le tienen mucha fe al sistema de pensiones de la burocracia estatal. * El Órgano Interno de Control de Sombrerete habría observado que el año pasado, el alcalde Alan Murillo no le abonó a la deuda de más de 90 millones de pesos ante el IMSS. Se dice que en ese entonces, Alan tenía miedo de perder contra su hermano Chilo y si así sucedía por lo menos le aventaba el paquete. Los dos hermanos seguirían como Caín y Abel, con diferencias irreconciliables. * Cuenta la leyenda que Héctor Menchaca se la sigue pensando después de su salida de Catastro y una oferta para ser el director de Archivos. Supuestamente, Menchaca estaría buscando un plan “C”, es decir otro cargo que le sea más redituable política y económicamente. Hay allegados que le han recomendado que ya no pida nada y no regrese a la administración.