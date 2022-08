Funcionarios se comieron a perfiles ciudadanos

No se ha aliviado el escozor por los resultados de la elección de los 40 consejeros de Morena. Pareciera que el requisito para ser electo era tener un hueso. Por eso, si acaso solo habría un perfil ciudadano, según el exdiputado Omar Carrera. El sobrino de Ricardo Monreal afirma que de los 40 consejeros 21 … Leer más

No se ha aliviado el escozor por los resultados de la elección de los 40 consejeros de Morena. Pareciera que el requisito para ser electo era tener un hueso. Por eso, si acaso solo habría un perfil ciudadano, según el exdiputado Omar Carrera. El sobrino de Ricardo Monreal afirma que de los 40 consejeros 21 son funcionarios federales, casi todos del grupo de Verónica Díaz. Tres diputados locales: Violeta Cerrillo, Roxana Muñoz y Nieves Medellín también compitieron y resultaron electos. A la lista se suman cuatro funcionarios de Gobierno del Estado: Mariano Casas, de la jefatura de Oficina del Gobernador; Blanca Barragán, jefa de la Región 02 de Educación; Gerardo Flores, subsecretario en Sedesol y Kevin Guerra, protegido de la secretaria General de Gobierno Gaby Pinedo. Además, tres síndicos, cinco regidores y tres funcionarios municipales alcanzaron a colocarse en los cargos.

Según Omar Carrera, esta misma semana la Comisión de Honestidad y Justicia deberá resolver las impugnaciones ante el proceso. Omar fue uno de los que pidió anular los resultados, porque alega que hubo una equidad inmoral por la competencia de funcionarios públicos contra ciudadanos de a pie.

Grillas en el equipo

No a todos los que dicen estar en el equipo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, les gustó que Nacho Fraire, ahora delegado de Migración en Aguascalientes, se placeara como coordinador de campaña. Y menos que se ostentara como el principal liderazgo de la campaña del funcionario federal, porque dicen que ya había otro encomendado en el equipo de Augusto: el señor KR. A Fraire lo señalan de incauto e impulsivo, ya que en su afán de ganar reflectores pudiera meter en problemas legales-electorales al gallo a quien dice ayudar.

Bombas en el Incufidez

Cuenta la leyenda que pudieran surgir algunos escándalos y grillas por el ambiente que se vive en el Incufidez. El director Javier Núñez ya hizo algunos despidos, algunos acordados, otros no tanto, pero vendrían más recortes porque hay burócratas que se sienten sentenciados. En medio de estos ajustes, hay supuestos casos de hostigamiento y falta de respeto entre trabajadores y el director, que habrían llegado incluso más allá de las oficinas del instituto y más allá del horario laboral.

Usaron al PT

Lo único que significó el PT para Xerardo Ramírez fue una herramienta o plataforma para llegar a la diputación. Dicen que no le importa ni la ideología ni la historia y mucho menos asistir a las reuniones de ese partido. El fin de semana hubo una y Xerardo al parecer ni cuenta se dio. Irónicamente cobra viáticos para ir a otras reuniones del partido que no son en Zacatecas. El PT le dio la diputación y un cargo para su pareja Francisco Ríos, pero su compromiso no es con el partido, sino con la senadora Geovanna Bañuelos. La diputada Ana Luisa del Muro tampoco le hace mucho caso a Femat y a la franquicia. En la reunión solo se conectó unos pocos minutos. Usaron al Partido del Trabajo, para conseguir algunos “trabajos”.

¿Cuál encuesta dice la verdad?

Hace unos días allegados de la nueva gobernanza anduvieron difundiendo una encuesta que apareció en una página de Facebook en la que el gobernador David Monreal lograba el lugar 22 de 32 con una aprobación del 44% (aumentó más del 10 puntos en 1 mes según sus resultados en meses anteriores), dicha encuesta la compartieron toda semana festejando que el gobernador ya no estaba en último lugar en las encuestas pero poco les duró el gusto porque el fin de semana salieron más encuestas y en esas sigue David en último lugar (32*). Los allegados dicen que las casas encuestadoras manipulan los resultados, es por eso que este fin surgió la duda de cuál si dice la verdad y cuál lucra con los resultados.

Runrunazos

Aquel borrador para respaldar al dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, habría sido respaldado hasta el momento por Enrique Flores, Memo Ulloa, Pepe Olvera y Flores Muro. Eso todavía no sería suficiente para hacer público el respaldo, ante los ataques que Moreno ha recibido por sus escandalosos audios. * El clan de los Catalinos ya sabía desde hace tiempo que a la diputada Priscila Benítez Sánchez, cuando estuvo en el equipo del Bienestar, le encomendaron bloquear a Catalina Monreal. Ahora la diputada Priscila piensa diferente y ahora tendría la encomienda de hacer las paces con aquellos opositores del pasado, pero que ahora serían potenciales aliados. La legisladora aún se declara dentro de la línea del gobernador David Monreal, a diferencia de su compañero en el Congreso Enrique Laviada.