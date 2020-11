El Runrún: Valoran a Claudia; escasean mujeres para gubernaturas

La indicación estatal en el PRI y del gobierno de Tello es la definición hacia Fito Bonilla, quien por cierto contrajo el Covid, como el gallo para contender la gubernatura en el 2021. A nivel local confían en que por ser de los primeros en anticiparse en la definición, esta se respete. Pero en la dirigencia nacional de Alito Moreno todavía pueden disponer de otra cosa. Y es que para las 15 gubernaturas que se van a disputar solo habría mujeres competitivas, incluyendo a priístas y panistas, en cinco estados, o menos. La senadora Claudia Anaya en Zacatecas es una de ellas; en Chihuahua la alcaldesa panista de la capital Maru Campos es otra a quien le ven posibilidades (aunque no la quiere el mandatario Javier Corral); Adriana Dávila del PAN y Anabell Ávalos del PRI se anotarían como aspirantes en Tlalxcala; en Nayarit ven como opción a Martha Elena García, madre del actual gobernador, y en Sinaloa quizá contemplen a la diputada panista Roxana Rubio o a la presidenta del DIF Rosy Fuentes, aunque no son punteras propiamente en las encuestas. Así pues, los perfiles femeninos competitivos para pelear las gubernaturas escasean y si se mantiene en firme la disposición del INE para aplicar la paridad de género, Claudia tiene posibilidades de encabezar el TUCOM, pues en el comité nacional del PRI la siguen valorando y supuestamente estarían a punto de tomar una decisión, si no es que ya lo hicieron.

Local contra nacional

En 2004, el entonces gobernador Ricardo Monreal no quería que Amalia García fuera su sucesora. Pero la voluntad del fresnillense no se pudo imponer. No descartan algunos priístas que esa situación se pueda repetir. El PRI estatal y el gobierno de Alejandro Tello no son todopoderosos y menos si se trata de acuerdos a nivel nacional. Difícilmente bajarían a perfiles como el exsenador Ernesto Gándara, potencial candidato en Sonora, para que las cosas se acomoden en Zacatecas.

Llega delegada del PAN

Para ayudar a mediar en las grillas del PAN estatal, la dirigencia nacional designó una delegada. Se trata de la exdiputada federal de Coahuila, Karla Karina Osuna, quien en unos días llegará a Zacatecas. El panismo rebelde espera que la representante nacional ayude a generar un equilibrio entre las diferentes fuerzas, para que la Sagrada Familia, la presidenta Noemí Luna y los seguidores de Chabelo Trejo no se queden con todo. Algunos intrigosos dicen que habría intenciones de colocar a Christian del Havre, yerno de Joel Arce Pantoja, en algún lugar de la lista de plurinominales.

Se regó el pastel

Los movimientos en la presidencia de Jerez tienen de trasfondo el distanciamiento entre el presidente Antonio Aceves y el exalcalde José Viramontes, alias Pepe Pasteles. A este último ya le estarían tratando de alinear y depurar los aliados que le quedan en el ayuntamiento. Removieron a la directora del DIF, Susana Argüelles, pero las verdaderas intenciones serían deshacerse del esposo de ella, José Ángel Flores, director de Obras Públicas, que se mantiene leal a los pastelistas, aunque también es compadre del actual presidente. El problema es que José Ángel es el alcalde suplente y el equipo de El Charro no quiere broncas si hay una muy posible solicitud de licencia para participar en el proceso electoral. Mientras tanto, anticipan que Aracely Salas, muy de la confianza de Toño, llegará a la dirección del DIF.

Faltistas

Las grillas por la instalación de la sesión del consejo político estatal de Morena provienen mucho del odio entre el dirigente Fernando Arteaga y el diputado Omar Carrera. Dos consejeros fueron señalados de faltistas, pero eso sí, ayer asistieron para tratar de boicotear la sesión. Se trata de Gladys Selene Campos, secretaria de Finanzas del comité, y Félix Anibal González, quien fuera candidato de Morena en Calera. Los ataques de Carrera no cesan. Intentará hoy desconocer al comité estatal, en una estrategia que tiene la intención de volver a tumbar al Fernando. Hay quienes temen que los acuerdos que se hagan en Morena queden sin validez si posteriormente se concretaran, a manera de imposición, las políticas de alianzas.

Runrunazos

Para el 15 de diciembre, el gobierno de Tello ya estaría entregando algunas bases, muy anheladas y codiciadas entre la burocracia. Víctor Rentería, secretario de Administración, estaría entregando cerca de 700, en acuerdos con el dirigente del SUTSEMOP, Miguel Toribio. Será el legado del dirigente sindical porque no tiene intenciones de reelegirse. Incluso hoy llamará al Colegio Electoral para que se prepare la renovación de la dirigencia, una vez que la Secretaría de Salud les dé luz verde para el proceso, que pudiera ser en enero o febrero del próximo año. ****

En la CMIC se quejan de que la secretaria de Vivienda, Lupita López Marchant, trae los presupuestos muy mediditos. La obra es escasa y la que dan no está dejando muchas utilidades, reniegan varios colegas del presidente de la cámara, Pascual Solís. La Seduvot no los deja meter atípicos, es decir, los conceptos extra que salen en las obras y que se tienen qué pagar.