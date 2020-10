El Runrún: Usa alcalde a manifestantes para cobrarle a minera de Carlos Slim

Lo que se supone debiera de resolverse en los tribunales, Daniel López lo quiere hacer por la vía extrajudicial. El alcalde de Ojocaliente aprovechó el mitote que se armó entre trabajadores inconformes con directivos de la mina El Coronel para meter las manos. Desde que empezó a cobrar como edil, el petista presume que dobló a la minera para recuperar millones de pesos que no se estaban cobrando del impuesto predial. Pero resulta que la empresa de Carlos Slim se amparó y sentenció que no pagará lo que dice el alcalde, mientras sigan los pleitos jurídicos. Así, entre berrinches contra el exalcalde Humberto Rincón y la minera, Daniel López comenzó a patrocinar a los manifestantes y ponerles un abogado. Su generosidad no es por buena gente. El petista quiere aumentar la recaudación. Es tanto su interés en el asunto que ha dicho que la minera, antes de negociar con los manifestantes, primero tiene que ir con él. Es cierto que hay otras demandas referentes a temas de empleo y reparación de viviendas, pero el edil quiere su predial. Esta misma semana, el subsecretario de Gobierno Érick Muñoz intentará mediar entre ambas partes, en beneficio del municipio.

Barbaridades de la 4T

Ni el rector Antonio Guzmán ni los académicos de la UAZ están contentos con “las ideas revolucionarias” de la 4T, refiriéndose a los planes para desaparecer los fideicomisos de inversión en ciencia y en el Sistema Nacional de Investigadores. Admite El Waca Guzmán que ese proyecto vienen a pegarle a la universidad, al limitarle su desarrollo científico. Recientemente, la UAZ gestionó ocho proyectos importantes en Conacyt, pero ninguno de los legisladores federales de Morena consultó con los académicos la propuesta de desaparecer esos fideicomisos; solo escucharon instrucciones del secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Mentiras piadosas

Es falso que los cuatro aspirantes a precandidato del PT, Magda Núñez, Geovanna Bañuelos, Alfredo Femat y Cepillo Figueroa hayan quedado en empate técnico en la encuesta que hicieron. Sin precisar cifras ni indicadores, la dirigencia del Partido del Trabajo anunció que los cuatro eran igualmente competitivos, para cuidar la unidad y que no se indignaran los no favorecidos. Fue José Luis Figueroa quien especialmente celebró la decisión de no nombrar ni ganadores y perdedores. Fueron mentiras piadosas. Dicen que los dos punteros son los que tienen mayor disposición y apertura para negociar con David Monreal. Esos dos se vieron favorecidos en los resultados por el trabajo que una tuvo hace años como alcaldesa de la capital, y el otro por sus estructuras en la UAZ.

Cambio de planes

Tardará más el regreso masivo de servidores públicos a sus oficinas. Gobierno Federal notificó a los coordinadores administrativos del gobierno de Tello que las medidas para reducir la presencia del personal se prolongarán por lo menos hasta el 4 de enero. Para la burocracia estatal, esta semana es semáforo naranja. El secretario de Administración, Víctor Rentería, advirtió que el nivel de alerta es alto y, con algunas excepciones, las dependencias deberán chambear con el 20 o hasta 30% de su personal. No más. Se esperaba que el regreso de trabajadores a sus oficinas se hiciera más pronto, pero las indicaciones de la Función Pública federal determinaron un cambio de planes.

Universidad 4T

Desde los tiempos en que el líder del PRI Gustavo Uribe gobernaba Pinos, se donó un terreno para que la UAZ construyera un campus. La obra nunca se hizo porque la UAZ no tenía dinero para hacerlo. La 4T les comió el mandado porque inició el proyecto de la Universidad Benito Juárez en Pinos. Y además están por concluir las obras para el plantel. Se espera que el presidente AMLO visite otra vez al bastión priísta una vez que acaben los trabajos y haya condiciones para hacer una inauguración. Lo malo de la obra, según dicen, es que el coordinador municipal de Servidores de la Nación, Jesús Álvarez, habría hecho asignaciones “sospechosas” para la compra de material y construcción de la escuela (el proveedor sería el mismo).

Runrunazos

Reconoció el gobernador Alejandro Tello que se equivocó cuando reprochó primero, vía Twitter, la falta de inversión en proyectos de infraestructura, antes de reconocer los 3 mil 826 millones de pesos que se invertirán en los libramientos Fresnillo y Cuauhtémoc-Osiris. El mandatario lo celebró al final, pues representa inversión para Zacatecas. * Diputados locales morenistas reprochan la facilidad con la que el legislador Édgar Viramontes habría aprobado unos 40 aumentos y cambios de clave entre el personal del Congreso; dicen que Armando Perales hubiera sido más cuidadoso. * Sin hacer tanto ruido, Lupita López Marchan quiere poner orden en Seduvot. Su equipo va tras una camada de contratistas supuestamente incumplidos, morosos e involucrados en prestanombres y que todavía quieren acaparar las obras.