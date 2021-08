El Runrún: Traerían al ‘Héroe del Turismo’ a la SSP

Muy cercano y afín a la 4T se vio el secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán. Priístas, panistas y perredistas lo grillaron en campañas por supuestamente “ayudar” a los candidatos guindas. Pero ese acercamiento y buena relación no le garantizarían su permanencia en el cargo. Cuenta la leyenda que el gobernador electo, David Monreal, tiene en la mira a Manuel Flores Sonduk, director de la Policía Turística de la Ciudad de México. No es cualquier mando policiaco. Flores Sonduk ha sido reconocido por dar resultados. Recibió de la Red Mundial del Turismo el premio World Tourism Hero Award (Héroe del Turismo Mundial) por reducir el índice de asaltos a los visitantes a la capital del país, hasta en un 60%. Por eso el acapulqueño tendría varias ofertas de trabajo, incluyendo las del equipo de David Monreal. Supuestamente, ayer anduvo Flores Sonduk en Zacatecas precisamente tratando ese asunto. Mientras tanto, a López Bazán se le ha visto con mucho entusiasmo y “echado p’a delante” en las mesas de trabajo de coordinación local. Fue un respiro para él la reciente detención de nueve presuntos multihomicidas, armados y peligrosos, que operaban en Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas. En esos operativos participó la SSP en conjunto con la Comisión Nacional Antisecuestros.

Contrastes

Gerardo García Murillo del Supdacobaez, Manuel Fernández de Telesecundarias y otros grilleros sindicales salieron otra vez a recordar que se oponen a que pase la ley del Issstezac. Saben que tarde o temprano se tendrá que discutir el asunto en la próxima Legislatura. Si no hay cambios, los mismos sindicatos generan desigualdad a cómo están las condiciones en Zacatecas. Mientras los trabajadores del FPLZ, que chambean en los Cendi del senador José Narro, se quejan de que ni siquiera tienen seguridad social, la burocracia estatal quiere seguir recibiendo dos pensiones. La burocracia está demasiado consentida a comparación de otros sectores del empleo formal e informal, y los sindicatos están contribuyendo a ampliar esa brecha, a costa de los contribuyentes.

No se queda

Norma Julieta del Río no va para la Secretaría General de Gobierno ni puestos en el gabinete. Ella misma se autodescarta y tal parece que permanecerá por lo pronto como comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Pero eso no quiere decir que se mantenga alejada de la política local. Esta semana se le vio junto a David Monreal en las oficinas del Cozcyt, tratando asuntos de la entrega-recepción e incluso hasta dando instrucciones y tomando decisiones con allegados al equipo.

Pelean delegación

Niega el director de la SCT, Jorge Raúl Aguilar, que estén cobrando moches y comisiones con la asignación de contratos a compañías constructoras de Jalisco. Según la SCT, la asignación de obras a empresas zacatecanas se mantiene entre el 70 y 85% (en lo que va de este año anda en el 78%). Obviamente, el abogado Jorge Rada y Ekaterina Domínguez, excandidata de Fuerza por México al Distrito 8, dirán que tienen otros datos. En la SCT sospechan que una motivación de los ataques es grillar a Jorge Raúl para lo corran y le pasen el hueso a algún recomendado. Varios en la CMIC creen que pueden hacer mucho mejor trabajo en la delegación que Aguilar.

Indignación

Hubo molestia de los directores de museos en el Instituto Zacatecano de Cultura por las acusaciones del equipo de recepción del gobierno entrante. No hay faltantes de obras de arte y mucho menos que se las hayan robado. El instituto aclara el estado de 23 obras de arte, que habían estado en comodato; y se aclara que un trabajo de Rafael Coronel en realidad nunca perteneció al estado, sino a la familia de este. Tampoco desapareció el cocodrilo de La Encantada que ya reclamaban preocupados los morenistas. El pequeño reptil pasó desapercibido en una primera inspección. El equipo morenista tendrá que decir “ahí disculpe” y asegurarse bien de las observaciones antes de hacer reclamos.

Runrunazos

Todavía hay resentimientos entre aquellos de la coalición Morena-PVEM-PT-Panal. Dicen que Daniel López, alcalde electo de Ojocaliente, “abandonó” a sus compañeros de fórmula y por eso perdieron Lyndiana Bugarín, en el distrito federal, y Óscar Castruita en el local. Daniel solo acarreó agua para su molino, tanto que ni siquiera pidió licencia para separarse del cargo. ** Se va de su curul Adolfo Zamarripa, pero sus huellas quedarán marcadas que las de muchos otros diputados local, especialmente en la nómina. Zamarripa infló la nómina del Congreso no solo con recomendados, sino con personas muy cercanas y cuyas contrataciones ya entran en la categoría de nepotismo, como el caso de una de sus sobrinas. * Para el clan Mendoza, solo habría un espacio contemplado dentro del próximo gobierno. No sería para el exdelegado de Relaciones Exteriores, Javier Mendoza, sino para su hijo Jairo Mendoza. Lo van a acomodar por ahí, en alguna dirección. * Los problemas para la cobertura de salud en la 4T no solo tienen que ver con la creciente pandemia del Coronavirus. La delegada del IMSS, Sandra Durán, enfrenta al igual que en los otros estados, la falta de vacunas contra el tétanos.