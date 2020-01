El Runrún: Surge el TUCOM en cumpleaños de Fito Bonilla

Multarán a empresa que le falló a Guadalupe

“Zacatecas necesita soluciones”, decía Fito Bonilla en su festejo de cumpleaños masivo, al que asistieron más de 4 mil personas. Panistas, perredistas y mayormente priístas fueron al salón Emperador del Hotel Don Miguel, donde hace más de 10 años destaparon a Miguel Alonso.

Bonilla nunca dijo que era su destape, pero la mayoría así lo entendió. Cuidó las formas al pedir respaldo y unidad hacia el gobernador Alejandro Tello, quien todavía está al frente del Ejecutivo.

“La unidad de mi partido nunca la voy a poner en riesgo por una comida”, declaró en referencia a los otros aspirantes: la senadora Claudia Anaya, el titular de la Sedesol, Roberto Luévano, y el director del IZEA, Carlos Peña.

Por eso parte de su mensaje se centró en no generar divisiones. Y en el comité del PRI hicieron saber que el presidente Gustavo Uribe asistirá a las comidas y reuniones que también hagan otros aspirantes.

Mientras tanto, para muchos asistentes Fito ya parecía gobernador. Se hacían grandes filas en las escaleras para felicitar al funcionario. Y este se tomaba el tiempo para saludar y tomarse fotos con cada uno.

Los no priístas

Noemí Luna, Arturo Ortiz y Felipe Álvarez, líderes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se sumaron al festejo de Fito. La horda principalmente de panistas no pasaba desapercibida. Estaba el alcalde de Calera, Reynaldo Delgadillo, el diputado Pedro Martínez, Arturo López de Lara, Joel Arce, Paco Trejo, sobrino del legislador federal Chabelo Trejo; Víctor Legaspi de la Canirac y otros líderes empresariales. Todos ellos con diferencias y críticas severas hacia la 4T y el gobierno de López Obrador, en otras palabras, junto con los priístas hacen el Todos Unidos Contra Morena (TUCOM). La excepción fue el diputado morenista Omar Carrera, quien asistió porque también es familia de los Bonilla, al igual que los Monreal. El diputado sabía desde ayer que en el partido guinda algunos lo estarán criticando y regañando por haber asistido.

Unidad y grillas

Varios priístas se jactaron de participar en la logística para el festejo de Bonilla. Y entre los operadores del tricolor se criticó una repentina inclusión de Juan Carlos Lozano, quien supuestamente había estado muy comprometidísimo con el equipo de Roberto Luévano, pero de último momento saltó con el de Fresnillo.

A la unión priísta con antimonrenistas asistieron del gabinete Paula Rey Ortiz, de la Función Pública; Jehú Salas, secretario General de Gobierno, Víctor Rentería, de Administración; José Juan Estrada del Migrante y Marco Vinicio Flores, de la Coepla. De los diputados Chema González no fue, pero Lizbeth Márquez, Carolina Dávila y Luis Esparza sí.

Otra reunión

Dicen que el equipo del coordinador de Ganadería, David Monreal, tuvo otra reunión con sus discípulos. Mucho más breve y discreta que la de Bonilla. Con él estuvo el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, y trabajadores de la presidencia. El exsenador Monreal lleva más tiempo haciendo reuniones en la que lo proclaman como el bueno. Pero en Morena siguen las pugnas entre los otros aspirantes que van dividido el bando de la 4T.

No desiste de la pelea

El clan de Los Históricos de Morena, que van con El Oso Medina, tienen claro desde siempre que nunca irían con el proyecto de David Monreal. Y niegan que las aspiraciones de Luis Medina solo sean para negociar posiciones.

El senador José Narro y los alcaldes de Zacatecas y Fresnillo, Ulises Mejía, y Saúl Monreal, se ostentan como otras opciones contrarias al proyecto de David, y en cuanto se vayan acomodando las calabazas anticipan que van a ir corriendo inconformes a sumarse a otras fuerzas.

Multa

Debido a que la empresa Trash, contratada para la recolección de basura en Guadalupe, ha incumplido, la administración que dirige Julio Chávez pretende imponer una sanción económica a la empresa. De forma extraoficial, se advierte que incluso podría caerse el contrato. Esta semana será decisiva para las acciones que estará tomando el ayuntamiento y la empresa recolectora.

Esperan resolución

El Tribunal de Justicia Administrativa todavía no tiene ninguna sentencia en firme de los casos de exfuncionarios señalados por presunta corrupción. Julio César Juárez, quien fuera exdirector de Imagen Institucional en la Jefatura de Oficina del Gobernador, impugnó la resolución en la que le fincaban 10 años de inhabilitación. Y otros como Mario Rodríguez y Rubén Vázquez Sosa, por observaciones en la Secretaría de Obras Públicas, José Julián Zesati, de la Secretaría de Salud, están esperando la resolución en sus expedientes.

Médicos piden ayuda de Norma Castorena

Se dice que hay unos 47 médicos del programa Fortalecimiento a la Atención Médica, también conocido como el de caravanas, a los que mandaron a la banca mientras se termina de acoplar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La propuesta es que mientras se vaya acoplando este sistema puedan ir regresando, paulatinamente a las nóminas de gobierno. Pero mientras eso pasa piden ayuda a Norma Castorena, dirigente sindical en la Secretaría de Salud de Zacatecas, para que se digne a echarles la mano.

Supuestamente, de los 67 médicos del programa, solo están chambeando 20 y el resto espera que los reactiven con nuevos contratos.

Grillas sindicales

En el equipo de la diputada federal Mirna Maldonado y los de la 4T prometen que el presidente Andrés Manuel López Obrador irán mejorando las condiciones y certezas laborales en el sector salud. Algunos médicos, enfermeros y administrativos lamentan que luego de llevar años de suplente, su antigüedad en la SSZ se les reconoce y se les cuenta hasta que les entregan la base, que algunos casos es reciente. Por eso, la diputada Maldonado y su equipo dicen que el asunto, más que al titular de Salud, Gilberto Breña, le compete gestionarlo al sindicato de Normita Castorena.

Por parte de Morena, buscan ir socializando y justificando la creación del Insabi, pues insisten en que es un instituto reciente que necesita tiempo y no se le puede culpar por deficiencias que corresponden al gobierno anterior.

No se percataron de lo que votaban

Se intensifican los reproches de la diputada Alma Gloria Dávila para que los cabildos se opongan a reducir los periodos de sesiones, que en su momento ella misma y otros aprobaron esta propuesta porque “fueron engañados”. Presuntamente, les cambiaron datos en el orden del día, se confundieron o algo más pasó, pero recriminan que ella y otros de sus compañeros no quieren más vacaciones, sino que se mantengan los dos periodos de cinco meses cada uno y no de cuatro. El diputado Chema González insiste que Alma estuvo a favor, así que es incongruente que ahora se niegue. El proyecto de iniciativa se leyó el 21 de noviembre del año pasado. Y se votó el 19 de diciembre en una de cuatro sesiones celebradas ese día. La versión pública del tomo 5 y número 197 de esa sesión está incompleta, pero en la parte inicial sí se especifica que en los puntos 29 y 30 se verían las reformas a los artículos 57 y 65 para reducir los periodos de sesiones. Así pues, Alma tuvo herramientas para saber qué era lo que estaban votando.

Magda quiere ir otra vez

Cuenta la leyenda que la excandidata petista a la gubernatura, Magdalena Núñez, recibió la donación de un terreno en el cerro del Padre. La intención es que como varios miembros de la franquicia, Luis Figueroa, Teodoro Campos y los otros, Magda también pudiera abrir su escuelita o guardería. Pero parece que hasta el momento no ha tenido un avance contundente. Por lo pronto, se dice que Magdalena buscará alguna candidatura petista y retomar su posición de figura local.

Resucita el PES

Nicolás Castañeda presume que celebraron cerca de 300 asambleas distritales para resurgir el Partido Encuentro Social (PES). Este partido ya había pasado a la historia y en algún momento dejó de existir, pero ahora con la solicitud de un nuevo registro, que ya solo se espera formalice el INE, estarán otra vez en las contiendas electorales.

Castañeda reconoce que para el resurgimiento esperaban nombrarlo Partido Encuentro Solidario, pero al final decidieron ponerle como el de antes.

Lo que viene

En Zacatecas, el diputado Javier Calzada se mantendrá en este partido, pero por lo visto el legislador Raúl Ulloa y Kike Rayas, muy obediente de David Monreal, ya no quieren saber nada de ese instituto político.

Además, mientras no se concrete una legislación en el tema electoral, el PES que resurgió de las cenizas tendría que contender con un candidato propio y estaría impedido a ir en alianzas. Aunque todo mundo tiene bien claro sus antecedentes, legalmente se estará tratando de un partido nuevo.

Plancha triunfo en la CMIC

Raúl García ya tendría operado su triunfo en el gremio de constructores para presidir la CMIC. El pasado viernes, el candidato a dirigir la cámara se reunió con alrededor de 100 constructores en la Quinta San Miguel, donde se habría acortado su respaldo total para dejar en el camino a su rival Pascual González en las votaciones del próximo martes.

En medio de la contienda, se dice que Salvador González La Camocha buscará reactivar su influencia en la cámara de alguna forma, sea quien sea el presidente.

Conspiración

La directora de Contaduría de la UAZ, Tere Villegas, el dirigente del sindicato de profesores, Pedro Martínez, y Rafa Rodríguez, quien sigue mangoneando al STUAZ, ya están conspirando para hacerse de la Rectoría y repartirse los puestos, en una alianza que ya se pone al tú por tú con el secretario de la universidad, Rubén Ibarra, y el padrinazgo del diputado federal Alfredo Femat. Parte de la estrategia de la alianza rebelde es destacar cualidades de Villegas, como la de oponerse a los caciques de la universidad