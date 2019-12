El Runrún: Socio del auditor Brito, en la lista de sus proveedores

Automotrices chinas llegarían en el próximo sexenio

Monrealistas furiosos con Cuauhtémoc Calderón por acaparar reunión

Se calma el sindicato de salud, pero no descartan más protestas

El que esté libre de pecado que lance la primera piedra, dicen algunos quejosos que han sido observados, señalados y castigados por el auditor Raúl Brito. Y por eso recriminan que el de Teúl de González Ortega tenga archivado en su lista de proveedores de la auditoría a uno de sus socios: el empresario Noé Limón, de Nova Luxe. Está comprobado y documentado que Brito y él comparten la posesión de propiedades, lo que los hace socios y dicen, también muy amigos. Por eso le critican al auditor que le diera a su cuate un contrato de arrendamiento para el archivo de concentración por 38 mil pesos, por adjudicación directa. Pero la renta más cara para la ASE seguirá siendo el edificio, por uno 115 mil pesos mensuales, y cuyos contratos se mantienen desde que el exauditor Chuy Limones arregló el arrendamiento con Sofía Berenice González.

Resultados prometedores

Entre el secretario de Economía, Carlos Bárcena; el director de Comercio Alejandro Osvaldo Quintero y el director de Promoción Marco Aurelio Retes se gastaron 379 mil pesos en su viaje a China, una inversión que bien valdrá la pena si se cristalizan los ambiciosos planes de atracción de empresas. La primera que vendrá es Gezhouba Group para el proyecto de parque industrial de Guadalupe, pero a largo plazo el plato fuerte para Zacatecas sería Guangzhou Automotive Group (GAC) que fabrican 3.2 millones de vehículos al año y, según la Sezac, sus autos eléctricos tienen mayor autonomía que los de Tesla. Con Steven Wang, vicedirector generalde GAC Motors se acordó que el próximo año vendrán a Zacatecas. Otro objetivo para el estado es atraer al sector de autobuses y camiones pesados de Shangai Automotive (SAIC) Motors. Si esta empresa decide instalarse en Zacatecas sería entre 2021 y 2022, prácticamente en el próximo sexenio.

La Sezac promovió al estado con más de una decena de empresas chinas como Freshippo, una cadena de supermercados tipo Walmart y Deutz China, especializados en la industria para equipo minero y que visitarán Zacatecas el próximo año.

Carlos Bárcena intenta vender al estado como una opción clave para las exportaciones a Estados Unidos y América del Sur. Pero al compartir esta condición con otras entidades mexicanas habrá competencia.

Los regaños de Saúl

Se sabe en Fresnillo que el equipo del alcalde Saúl Monreal ya le va sacando canas verdes y hace que el político se desespera, haga berrinches y los regañe. “Ya no sé cómo pedirles que vengan a barrer, a limpiar. Es una tristeza que nada más cinco funcionarios y los felicito: ahí mi Jimmy Bermúdez, Araiza, a Gustavo Veyna, a César Macías y Armando Rodarte los únicos que estamos barriendo aquí en el bulevard. A ver si me hacen favor de venir por favor”, se escuchó al alcalde decir al resto de su equipo.

Acuerdo que se respeta

Como ya estaba previsto y acordado, el presidente de Cuauhtémoc, José Juan Álvarez, le pasó la corona al presidente de Sombrerete, Alan Murillo, para que ahora él sea el coordinador de los alcaldes del PRI. Pero a cómo están las cosas no hay mucho qué festejar. A ninguna de las 19 presidencias municipales que gobierna el PRI le sobra el dinero, pero sí los problemas. Y más que Alan pudiera aprovechar su nueva posición para promoverse, será para ser el portavoz de peticiones y lamentos.

El que les ha devuelto un poco de fe a los priístas es el delegado del partido, Joel Guerrero, quien insiste en que el tricolor no está derrotado.

Pleitos entre monrealistas

Ayer un grupo de monrealistas quedó indignado porque la síndico de la capital, Ruth Calderón, Cuauhtémoc Calderón y Ernesto González, consejero de la senadora Chole Luévano, usaron su charola del club de David Monreal para organizar una reunión en el Hotel Don Miguel en la que no estuvo su líder. La mayor queja es que, dicen, el grupo de Cuauhtémoc agandalló para sus operadores supuestos nombramientos, sin consultar e imponiéndoles decisiones a los otros grupos que se dicen monrealistas.

Reprochan que en lugar de ayudarle al fresnillense, cada grupo, como el de Cuauhtémoc, la súperdelegada Verónica Díaz y otros que van surgiendo quieren acaparar el derecho de admisión y papel de intermediarios, con lo que disminuyen el número de reclutas.

Dudas en el Infonavit

La desaceleración económica y los panoramas miserables que se anticipan le van a pegar duro al delegado del Infonavit, Roberto Ornelas. En el instituto a nivel nacional parecen estar tan asustados que pidieron cambiar los enfoques en las metas. Ya no importa la cantidad de créditos que se soliciten, sino los que las familias terminen de pagar. Ante los problemas de vivienda en Zacatecas con temas de escrituración y convenios con presidencias municipales, Roberto Ornelas se ha visto muy poco y con pobres resultados.

Reacciona Pedroza; le faltan escrituras de terreno

Según el secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedroza, y sus asistentes, se han ido poniendo las pilas para atender las observaciones del auditor Raúl Brito, aunque por lo visto no se lo reportaron en lo inmediato. De los 77.2 millones de pesos de obras del fondo minero y otros programas de ejercicios 2017 7 2018, que Pedroza canceló y devolvió el dinero a la Federación, en la secretaría aseguran que sí hubo una correcta reprogramación, aunque reconocen que todavía hay cinco proyectos en proceso de los 24 que se programaron. Originalmente eran 14 proyectos que con la reprogramación se hicieron 24, pero uno ( la rehabilitación de una línea de conducción del sistema La Joya en Zacatecas) se canceló. De las obras pendientes de entregarse hay perforaciones de pozos en Morelos y Guadalupe y un tanque de agua para la colonia Martinica, en este municipio.

En la Secop también aseguran que ya dispersaron al clan González Quintero, tres hermanos (Eduardo, Raúl y Guillermo) que hacían lo que querían en el departamento de vehículos.

Lo que no ha podido resolver Pedroza es la escrituración de 82 mil 509 metros cuadrados para el proyecto del Periférico Centenario, pues la adquisición está en trámite ante el Registro Agrario Nacional.

Y pese a que aseguran haber resuelto broncas administrativas, no convencen al auditor Brito de que no hubo malos manejos.

Viene diputado federal para alborotar a morenistas

El diputado federal Erasmo González, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunió con los diputados locales de Morena, comandados por Chuy Padilla, para alborotarlos.

Según el legislador, Zacatecas tendrá para 2020 más de 40 mil millones de pesos para el próximo año tomando en cuenta recursos ejercidos por dependencias federales. Pero lo que encendió los ánimos en diputados como Omar Carrera es que Erasmo destacó que los más de 470 millones de pesos del fondo minero que acaba de liberar la Federación para Zacatecas, no están contemplados en el presupuesto estatal del próximo año. Debieron estarlo en ejercicios anteriores, pero la Federación los estaba jineteando.

Ahora, no son pocos los morenistas que quieren vigilar que la administración de Tello no invierta recursos que ayuden a promover la imagen de Fito Bonilla, titular de Secampo, Roberto Luévano en Sedesol o Carlos Peña del IZEA.

Lazos familiares en la SAMA

Cuenta la leyenda que Don Nano Maldonado, secretario del Agua y Medio Ambiente, tiene conexiones familiares entre personal a su cargo y proveedores de la dependencia. Por eso mismo, tienen en la mira al coordinador administrativo, Isidro de León, y algunos negocios vinculados al clan Casale. Pero esas compras no representan nada en comparación con los supuestos arreglos que se hacen para la asignación de obra pública en la secretaría.

Asuntos pendientes

El secretario General de Gobierno, Jehú Salas, tuvo una reunión en Palacio de Gobierno con Norma Castorena, dirigente sindical de la burocracia del sector salud, quien encabezó la semana pasada una protesta para exigir su pliego petitorio sobre condiciones laborales. Aunque se llegó a un acuerdo de parar las protestas y no afectar la atención de los usuarios, quedan compromisos pendientes como la revisión contractual de empleados suplentes y de contrato. Por eso, aún habría posibilidades de que el personal de la SSZ estuviera armando otra protesta en la semana.

Otros tiempos para académicos

No solo los académicos veteranos en la UAZ han gozado de mejores prestaciones y condiciones en lo económico que sus sucesores millenials. También tenían un ambiente más tolerante en las relaciones que algunos sostuvieron con sus estudiantes más allá del plano académico. El rector Antonio Guzmán y el dirigente del SPAUAZ, Pedro Martínez, estén peleados o no, tienen pendiente promover alguna regulación entre el trato que los profesores deben tener con sus estudiantes. Aunque con las nuevas oleadas feministas y cultura de la denuncia (aunque sea anónima), en el gremio académico saben que ahora están más expuestos que hace años.

Runrunazos

En Río Grande anticipan un enroque de fómula para que el diputado perredista Juan Mendoza vaya por la presidencia municipal, y el actual alcalde, Julio El Campesino Ramírez, busque la diputación local. **El experredista Fernando Galván, atraído a Morena por el diputado federal Alfredo Femat, ya quedó lejos para ser competencia. **Al dirigente de Morena, Fernando Arteaga, le conviene presentar un informe financiero sobre los gastos del partido, que este año recibió alrededor de 16 millones de pesos. El profe Fernando recibe una pensión del Issstezac de 16 mil pesos e insiste en que a diferencia de otros dirigentes partidistas, el está con cargo honorífico y no cobra ni un peso. Pero algunos grilleros, especialmente monrealistas, no creen que la chamba en el partido la haga por buena gente.