El Runrún: Sienten celos por “la competencia” en el SPAUAZ

Parte de las exigencias que José Juan Martínez, dirigente del SPAUAZ, es que la Rectoría ya no contrate más personal por honorarios. Alegan que no es posible que su organización espere las cargas de trabajo, cuando la Rectoría le asegura antes la chamba a otro grupo de profesionistas externos, que no reciben bonos ni primas de antigüedad. Pero dirían los estudiantes, hasta lo que no comen los del SPAUAZ les hace daño. La universidad otorga estos contratos por honorarios para ofrecer programas que el sindicato ni con sus “vacas sagradas” podría trabajar. Casos como el de Hiroshi Takahashi, que da Japonés; o Tahn Cao, que enseña español a estudiantes vietnamitas no son perfiles que el sindicato cubra fácilmente. Y hay materias en facultades como Medicina, que necesitan perfiles muy especializados, pero que la UAZ no necesita por más de 10 horas semanales. Según el equipo de la administración de Rubén Ibarra, se han ido reduciendo el gasto en el pago de honorarios y se está revisando qué espacios se le pueden dar al sindicato y que otros contratar por fuera. Aunque el discurso de José Juan Martínez es que el SPAUAZ acapare todas estas plazas, los mismos académicos saben que no se puede. Y algunos de ellos ven a los de contrato como un tipo de competencia, peligrosa porque le genera menos compromisos a la universidad.

Se saltaron a Gaby

Hay intenciones de que la próxima semana se someta a votación la terna para la magistratura vacante en el Tribunal de Justicia. Cuenta la leyenda que el gobernador David Monreal habría llamado personalmente a los diputados aliados para que impulsaran el nombramiento de Virgilio Rivera. Al parecer desconfió o ignoró a la secretaria General de Gobierno, Gaby Pinedo. Se supone que la chamba de la funcionaria era operar este tipo de cuestiones con los diputados locales, pero para esta ocasión ni la molestaron. Mientras tanto, en la oposición lo tienen claro: Virgilio Rivera y Cecilia Cerros son inelegibles; el primero por su antecedente de expresidente del IEEZ y la segunda por su parentesco con la magistrada Isabel Carrillo. Pero eso no quiere decir que vayan a votar por Beatriz Rojas, la otra candidata. Su tirada es buscar el consenso para pedirle al gobernador que envíe otra terna.

El contrapeso

PRI, PAN y PRD tienen sus argumentos para oponerse al nombramiento de Virgilio. Y el equipo de David Monreal tiene los suyos para sostenerlo. Una de las intenciones para colocar al expresidente del IEEZ en el tribunal es generarle un contrapeso al magistrado presidente, Arturo Nahle. Creen que no está demás tener a Rivera para fortalecer las reformas de austeridad que el Ejecutivo recomendó al Poder Judicial. Cuenta la leyenda que el mismo Nahle habría propuesto una terna al equipo de David Monreal, o al menos la sugerencia de elegir a una magistrada “ni muy joven ni muy vieja”.

Repitió el mecanismo de la estafa

El diputado con licencia y recién nombrado director del DIF estatal, Víctor Humberto de la Torre, repitió el esquema de pago por asesorías, que fue usado presuntamente para desviar dinero en la pasada Legislatura. Humberto hizo que el Congreso desembolsara 272 mil pesos para que le prepararan cuatro iniciativas. Una empresa de Aguascalientes, que manejan Lidia Álvarez Ruiz y Nancy Guadalupe Flores Chávez, le facturaron los servicios. Ese tipo de gastos ponen furioso al personal del Congreso, pues interpretan que quieren hacer despidos para contratar más de estos servicios.

Runrunazos

Para mantenerse en el Centro UNESCO, Pepe Román quiso aplicar la de Leonel Cordero en el CECYTEZ. Quiso anticipar gestiones y que lo catalogaran como indispensable en los trámites del organismo. No le funcionó y ya lo despidieron. También hubo “una limpia” en la estructura de la Seduvot, a cargo de Laura Bermúdez. Despacharon a unos ocho coordinadores, con el argumento de que había duplicidad de funciones. Esos puestos ya no se van a reponer. **Se tienen planes para un proyecto de instalación de cámaras en el Centro Histórico de la capital, pero a los comerciantes no les saldrá gratis. Se requerirá su respectiva cooperación y una reunión con la secretaria de gobierno, Magdalena Beltrán. * Lo más posible es que no pase la aprobación de las corruptibles herramientas legislativas para los diputados locales. Valparaíso fue de los pocos cabildos que votó a favor. El alcalde Eleuterio Ramos alega que si hay desvíos de dinero, es la auditoría la que debe detectarlos. Lamentablemente, hasta el momento hay muy pocos resultados en la denuncia de estas transas. Solo la exdiputada Lupita Adabache ha sido señalada oficialmente por el auditor Brito de desviar recursos que eran para becas.