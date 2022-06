El Runrún: Si diputados se rebelan pierden derecho a la reelección

Quieren exprimir lo que queda del PRI

Regañan a funcionario de Secampo

Se debe respetar la determinación de quien presida el Órgano de Administración y Finanzas del Congreso local, o de lo contrario los diputados perderían “el modo honesto de vivir” y con ello su derecho (y ambición) a buscar la reelección. Ese criterio ya se los advirtió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el pleito entre los diputados Armando Delgadillo y Priscila Benítez, por el manejo del dinero del Congreso. El morenista ya lo había recuperado el órgano de administración, pero el otro grupo llevó la impugnación hasta la Sala Monterrey del TEPJF. Así pues, la determinación habrá de respetarse para poner fin al pleito entre los diputados. Ese pleito que no es por la discusión de reformas ni de agendas de interés público, si no por el control de dinero público. La bancada de Morena ya está buscando recurrir a la resolución del TEPJF de declarar inelegible al otro grupo por no acatar una resolución de los tribunales, en este caso del TRIJEZ. Sería un pleito jurídico como el que sufrieron en su momento el exalcalde de Zacatecas Ulises Mejía e Iván de Santiago, que casi les costó sus candidaturas del año pasado. Sería bueno que el término jurídico de “modo honesto de vivir” también lo pudieran perder los diputados por no acatar la orden de nombrar un Órgano Interno de Control.

En busca del dinero

Lo que menos necesita el PRI estatal en estos momentos son las denuncias laborales como las que está interponiendo Héctor Bernal. Entre los militantes que aún le quedan al tricolor recriminan las ambiciones del exalcalde de Ojocaliente por tratar de exprimir algo de lo que le queda al comité estatal. Por su periodo como dirigente de la CNOP, Bernal le exigió al presidente del partido, Enrique Flores, una lista de compensaciones, salarios caídos y otros beneficios que, alega, le corresponden. Incluso dicen que ya hubo una audiencia de conciliación laboral ante la insistencia de Bernal Gallegos.

La furia de Chuy Padilla

Fernando Galván lo niega, pero al experredista le adjudican el cargo de coordinador de Secampo en Guadalupe. El secretario del Campo, Chuy Padilla, no lo quería, pero el diputado federal Femat se lo enjaretó, supuestamente para quitárselo de encima. Ayer curiosamente, Galván ya no anduvo en las manifestaciones de frijoleros a las que acostumbra ir, o dirigir según dice. El motivo: lo regañaron en la Secampo, o al menos es lo que se dice. Galván tendría que asumir ya su función como servidor público y no andar en la grilla ni en las manifestaciones.

Vicios en la JIAPAZ

Ahora que llegó a la JIAPAZ David Octavio García tiene que enfrentar vicios que llevan años en la junta. Instituciones públicas que no quieren pagar por el servicio, morosos, robo de equipo y un deficiente sistema para reportar fugas, que se paraliza durante los fines de semana. Algunas de estas fugas han sido a causa de medidores de mala calidad o mal colocados en las tomas domiciliarias.

El subsecretario que está fallando

Cuenta la tradición oral del gabinete que la Subsecretaría de Ingresos, a cargo de Juan Carlos López Elías, está fallando y quedando mal. Hacen falta convenios de colaboración para recaudación, no hay atención con subalternos ni coordinación con el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares. Además, descaradamente Juan Charly llega tarde y se va temprano, en una de las subsecretarías más importantes de la administración. López Elías tiene mucho que aprenderle a su antecesor, el ahora secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, que logró muy buenas recaudaciones para el estado.

Runrunazos

Desde hace tiempo, Fernando Villalpando, hermano de la secretaria de Educación Maribel Villalpando, tiene muchísimas ganas de ayudar con los temas de la dependencia. Ahora que el área jurídica tiene broncas por temas de acoso en las escuelas, y las protestas de docentes que se han tenido, Fernando podría dar sus asesorías por lo menos. * Hace poco el diputado Juan Mendoza habría formalizado su participación como comerciante en el ramo de materiales de la construcción. El perredista sabe que lo de la política no es para siempre, o al menos no de forma constante. Por ello, si no se dan las condiciones para un proyecto en 2024, buscará seguir los pasos de Ismael Solís como comerciante exitoso.