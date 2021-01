El Runrún: Se interponen estados en gestiones para el magisterio zacatecano

Convence Claudia a Javo Torres para ser candidato en Fresnillo

En el gabinete del gobernador Tello hay optimismo y confianza en que van a concretar con la Federación la gestión de más de 1,200 millones de pesos para el pago de nómina magisterial. El logro sería histórico, pues le daría un respiro al estado en presupuestos para más obra pública, inversiones en seguridad y salud, entre otros rubros.

La Federación ya contempló este presupuesto, pero hay asuntos pendientes de resolverse antes de que Zacatecas pueda acceder finalmente a esta bolsa.

La Secretaría de Hacienda manejó fórmulas respecto a la distribución del dinero para el pago de maestros en todo el país. Y resulta que si la Federación destina más presupuesto a Zacatecas, eso implicaría aplicar recortes a otras entidades como el estado de México, Puebla y Veracruz.

Evidentemente, los gobiernos de esos estados no están contentos con las políticas de distribución de Hacienda, y eso es un obstáculo para liberar las gestiones en favor de Zacatecas.

El gobernador Tello; Raúl Rodríguez, representante del estado en la Ciudad de México, y el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, están presionando para que la Federación le suelte los 1,200 millones a Zacatecas no solo este 2021, sino en los años venideros.

Antes de regresar a su tierra, Rafa Flores todavía estará unos días en la Secretaría de Educación Pública y es quien le está echando la mano al gobernador. El exalcalde de Guadalupe ha sido un enlace entre el gabinete y Óscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP. En los temas de negociaciones, Tello buscaría aprovechar su condición de vicepresidente de la Conago.

Contrastes de los colegios

Gerardo García El Morelitos, líder sindical del Cobaez, armó un mitote el pasado viernes por la falta de pago de la dirección general. El adeudo correspondía a una parte del aguinaldo para unos 30 trabajadores de confianza, que ya se les depositó ayer. Queda pendiente el “bono de puntualidad y asistencia” y “días económicos no disfrutados”.

Esas prestaciones son legales, pero ridículas para los sectores de la iniciativa privada, en la que de ningún modo las pagarían. Con el tema de la pandemia por el Covid19, no son pocos los despidos y recortes salariales en los colegios particulares. Por eso en el Cobaez tienen una situación privilegiada.

Antes del Coronavirus, en esas escuelas la asistencia y puntualidad la consideraban una obligación propia del trabajador, no una chamba adicional. Y de los días económicos no disfrutados, se pueden considerar pagos extras por no tomar vacaciones. Por lo pronto, el líder sindical Morelitos ya advirtió a la directora Judit Guerrero que si no se cumplen con los pagos no van a reportar calificaciones.

Va Javo

En el PRI le dan el crédito a Claudia Anaya, de haber convencido a Javo Torres para animarse a ser el candidato a la presidencia de Fresnillo. Dicen que Javo era la única propuesta viable para generar consenso de candidato de unidad entre los grupos del clan Bonilla, Benjamín Medrano y Roberto Luévano. Javo recibió el apoyo visible de Pepe Bonilla, pero los priístas fresnillenses están seguros de que Fito Bonilla, “por abajo del agua”, también le ayudará a enfrentar a Saúl Monreal, quien será su rival en las urnas.

Por cierto, ayer terminaron las precampañas y hoy Claudia Anaya recibirá su constancia como propuesta a la gubernatura por el PRI-PAN-PRD.

Espacio al bonillismo

Desde hace unos días, anticipan que la subsecretaría de Gobierno quedaría en manos “de un joven talentoso”. El gobernador Tello le tomará protesta este lunes y, según cuentan, ese nombramiento lo recibirá Tadeo Díaz, quien era el secretario particular de Fito Bonilla cuando este dirigía la Secampo. Sería un espacio para el bonillismo y para cerrar el actual quinquenio. Tadeo, quien había renunciado en noviembre a la Secampo, haría buena mancuerna con el secretario General de Gobierno, Erik Muñoz, quien también se veía más identificado con el grupo del clan Bonilla que otras corrientes en el PRI.

Intrigas en el PRI

Los acomodos por las candidaturas en Guadalupe se convirtieron en una bomba que puede estallarle al PRI. Para empezar, entre los aspirantes a los cargos culpan al presidente del comité estatal, Enrique Flores, de imponer dedazos en los exámenes, a fin de reprobar a todos, declarar desierto el proceso y posponer las designaciones.

Hubo una reunión de aspirantes a diputaciones en la que estuvieron Perla Martínez, Karina Macías, Petra García, Jairo Mendoza, Flor González (quien sigue en el proceso para la alcaldía) y Marisol Lechuga. Las cosas se calentaron porque estas dos últimas se aferran a una encuesta y el resto, que sí completó el proceso de registro, pretende un acuerdo político.

Para el distrito local 3 la balanza estaría inclinada para Érika del Cojo, quien entraría como propuesta del PRD.

En las intrigas tricolores advierten que Roberto Luévano se opondría a una postulación de Isadora Santivañez y Hermann Hernández, dirigente del PRI de Guadalupe, haría lo mismo si van con Flor González. El junior camionero no se lleva bien con la funcionaria del DIF estatal.

Va Lyndiana en el Distrito federal 2

Julia Olguín intentó entrar con todo en la región de Los Cañones autoproclamándose embajadora del D21. Pero lo cierto es que no trae apoyo de los altos mandos del PVEM para lanzarse como candidata en el Distrito 2 federal. Quien lo tiene es Lyndiana Bugarín. Con el respaldo de su compañero diputado federal Arturo Escobar, Bugarín va con todo por la reelección. A final de cuentas, reconocen en la 4T, que ella ofrece más posibilidades de triunfo que la exdirectora de Tránsito Julia Olguín.

Susana, propuesta del PVEM en Zacatecas

Todavía se estarían valorando diversas posibilidades en el bloque de la 4T para la candidatura al Ayuntamiento de Zacatecas. Presuntamente, una propuesta que se estaría tomando en serio sería la de postular a la actual diputada Susana Rodríguez, del Verde Ecologista.

De confirmarse el siglado para los tucanes en la capital con designación para mujer, Susana sería la propuesta natural. Y no se descarta que las negociaciones vayan por ese lado.

Mientras tanto, del lado de Va por Zacatecas se señaló una intervención del alonsismo para que Arnoldo Rodríguez fuera como candidato en el Distrito local 1. Curiosamente, el exalcalde Arnoldo está entre los priístas que estima el contralor Paco Rivera y por lo que lamentó su salida del partido.

Señalan a los acelerados del D21

Los hermanos Castañeda Miranda: Rodrigo que es tesorero de la Canacintra nacional, y Víctor, funcionario en Guadalupe, ya sienten que serán el próximo secretario de Economía y jefe de Oficina del Gobernador, respectivamente. Pero en el D21 no les auguran semejante protagonismo. Y es que los vínculos con Pedro de León y Nicolás Castañeda, señalados por participar en la Estafa Maestra, no ayudan mucho para que sean tomados en cuenta.

Los hermanos Castañeda también siguen señalados como responsables del gran fracaso del Programa de Robótica Educativa en el sexenio de Amalia García. Cuenta la leyenda que ofrecieron robots didácticos (se rumora que a precios inflados), y lo peor, que no tuvieron utilidad. A la fecha hay cajas arrumbadas, empolvadas y sin abrirse en las bodegas y algunas escuelas y de la propia empresa.

A quienes tampoco les anticipan grandes encomiendas es a Javier Reyes Romo, Enrique Laviada y hasta Jorgito Romero que se pelean por la coordinación de campaña, pero dicen que ninguno de ellos trabaja día y noche como otros seguidores de David Monreal, solo se placean como si fueran patrones del movimiento.

En otro frente del proyecto, Caty Monreal es quien está impulsando perfiles jóvenes con ideas nuevas, como Diana Saucedo y Miguel Vázquez.

Malagradecido

Renunció el jurídico del PRI estatal, Gil Martínez. Dice que se va muy agradecido del partido, pero la militancia opina lo contrario. Cuando mandaba en el tricolor, Juan Carlos Lozano lo apoyó mucho y al poco tiempo lo hizo candidato en Tabasco. Los resultados no le favorecieron, pero gobierno lo respaldó. Ahora que las cosas parecen más críticas, el abogado simplemente tiró la toalla.

Tortillas y bolos

Pasó la orden para que el fiscal anticorrupción Salvador Villa investigue unas compras que realizó el gobierno de Pinos en 2016, que involucra al actual alcalde Herminio Briones y a su antecesor Marcos Rodríguez. Se están revisando presuntos enjuagues en la compra de 8 mil 400 kilos de tortilla en 288 mil pesos, 35 mil bolos en 1 millón 111 mil pesos, morrales con impresión a color, abarrotes, carnes frías, plumas y otras chucherías. Según la auditoría falta documentación que ampare las compras, aunque Herminio lo atribuye a temas de grilla y revisiones burocráticas que todavía no concluyen.

Alianza con migrantes

En su proyecto para la diputación federal, Miguel Torres tiene previsto construir una alianza para impulsar temas de la agenda migrantes. Haría mancuerna con quien vaya a dirigir la Secretaría del Migrante para reclamar recursos convenidos con los paisanos. En el bloque Va por Zacatecas saben que hay desgaste de la 4T y les ha quedado a deber a los paisanos. Por eso anticipan que Morena no tendría buena cosecha del voto zacatecano en Estados Unidos.

Runrunazos

El equipo de Vero Díaz en la coordinación de programas federales está haciendo llamadas telefónicas a los adultos mayores para preguntarles si están de acuerdo en aplicarse la vacuna contra el Coronavirus y qué condiciones tienen para trasladarse a un centro médico. Esos datos, explican en Gobierno Federal, son con carácter meramente institucional y con fines de logística para ir anticipando la vacunación en sectores de la población. Hay quienes le han preguntado por el tema a la jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud estatal, Lucía Reyes, quien les confirma que se trata de los servidores de la nación. * Al interior de la CMIC se mantiene la desconfianza y quejas por la presunta intervención de Jorge Raúl Aguilar, responsable de la SCT en Zacatecas, en la repartición de contratos para obra pública. La Función Pública y la auditoría ya no tardan en revisarlo. ***Gustavo Uribe se puso la casaca institucional cuando llegó a la Secampo. Es de los funcionarios que más salen a municipios y está convencido que la mejor forma de ayudarle al gobernador y al partido es con trabajo.