El Runrún: Se impone disciplina en el PRI; respaldan a Enrique Flores

La operación que hubo en el PRI para designar a Enrique Flores como presidente estatal fue un ejemplo de disciplina y una maniobra inimaginable para otros partidos. El expresidente Gustavo Uribe no hizo berrinche. Agradeció la confianza del gobernador Tello y de la militancia que lo respaldó mientras estuvo en el cargo. Todo indica que ahora el de Pinos va a la Secampo. Para que Enrique fuera ungido en el comité, Efraín Chávez tuvo que dejar la secretaría de Organización. Pidió licencia indefinida para cederle su lugar a Enrique y está a la espera de un llamado para ver cómo puede ayudar al partido. También se disciplinó. Luego, Eva Verónica Hernández dejó la Secretaría General del partido, pero hoy se reintegra. Algunos morenistas se preguntaban, desde su razonamiento, si Eva se iba a rebelar y quedarse como presidenta, pero eso no pasa en el PRI. Por orden de prelación, Enrique subió a la presidencia y parece que todo está listo en torno al proyecto de Fito Bonilla para pelear la gubernatura.

Ofenden a Marco

Esta semana hubo una reunión muy tensa, con gritos y sombrerazos, entre la presidenta del PAN, Noemí Luna, y su secretario Jorge Rocha, con el cantante Marco Flores y el alcalde de Juchipila, Rafa Jiménez. La discusión fue de dos contra dos. Estuvieron en un restaurante de Aguascalientes, en modo incógnito. Marco se ofreció a representar a los panistas como precandidato a gobernador, adoptar su ideología y comprometerse con el partido. El de Jerez habría rechazado incluso una oferta de Noemí a contender por el Distrito 2 federal. Pero lo que enfureció a Marco fue una pregunta de Rocha: “Si tú ganaras, ¿quién gobernaría?” El cantante se ofendió porque lo saben capaz de formar una buena banda musical, pero no un gabinete. Les respondió que entre los mismos panistas hallaría perfiles técnicos y capaces.

Otras opciones

El panismo rebelde busca opciones para negociar antes de levantarle la mano a Fito Bonilla. Algunos todavía no dan por hecho la megalianza y piden estar preparados. Unos no descartan apoyar al villanovense Miguel Torres, en caso de que solo vayan juntos PAN y PRD; otros ven en el secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano, un potencial bateador emergente que puede resultar competitivo.

Que no lo molesten

Ayer compareció el secretario de Obras Públicas, Jorge Pedroza. Además de los lloriqueos por la falta de presupuesto, dio indirectas a los agremiados a la CMIC para que no lo molesten. Pedroza dijo a los diputados que los constructores deben buscar chamba en las empresas mineras y no depender tanto de la obra pública. Y que necesitan capacitarse y certificarse. No le quiso responder al diputado Lolo Hernández respecto a cuántas empresas zacatecanas se están beneficiando con la obra pública. Se sabe que el funcionario, con el argumento de tener “mano de obra calificada”, reparte contratos a empresas de la Ciudad de México y otras entidades. Uno de esos arreglos implicó que le mintiera al artista Manuel Felguérez, que en paz descanse, al asegurar que la obra de su museo se iba a licitar, cuando al final se asignó directamente a un foráneo. Así es el secretario de Obras Públicas.

Ponen orden

Llegó la instrucción desde el mismo presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, para que los diferentes grupos en Zacatecas comiencen a conciliar y se imponga un orden. Ayer tuvieron una reunión en El Emporio para comenzar los arreglos entre los grupos del alcalde de Villanueva, Miguel Torres; de Valparaíso, Eleuterio Ramos; y de los diputados Juan Mendoza y Lalo Rodríguez, así como del exdirigente Arturo Ortiz Méndez. Los amarillos también quieren mostrar unidad de cara a las elecciones del próximo año.

Grillas en el Monte

El contralor de Monte Escobedo Rubén Bañuelos y los regidores Carolina Blanco, Esmeralda de Casas y Gabriel Sánchez vinieron a Zacatecas a inconformarse por los resultados de la licitación de un proyecto de luminarias que se asignó a D y H Mexicana, por 4.5 millones de pesos. El alcalde Ramiro Sánchez y su equipo alegan que el procedimiento se hizo con toda la legalidad e incluso hubo requisitos que no cumplió la otra empresa participante. También destacan que la compañía ganadora tiene el aval de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, que es un requerimiento necesario. Mientras son peras o son manzanas, se pidió a la Función Pública que revise el asunto y hasta algunos diputados pidieron que la auditoría también intervenga para aclarar si el mitote de los ediles tiene sustento o solo es grilla contra la administración.

Runrunazos

En las negociaciones del proyecto de la megalianza, el PRD va a pedir la capital para Heladio Verver. En esos arreglos, Juan Carlos Pérez, tesorero de la Función Pública, ha ido con Víctor Rentería para hacer el equipo por parte de los priístas. * Hoy siguen las protestas de frioleros. Se manifestarán en Segalmex para exigir un mejor precio de garantía a Gobierno Federal.