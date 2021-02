El Runrún: Se desbaratan alianzas en municipios

Ricardo “apenas empieza” campaña en D21

Será magistrado Jesús Bautista

Exige bases el SPAUAZ; el martes votarían si hay huelga

Se inflan “supercontralores estatatales”

En algunos municipios hay rebeliones que desembocarían en la ruptura de la coalición Va por Zacatecas. En Río Grande, los panistas quieren ir solos con Sergio García; en Morelos le ofrecieron al priísta Nico Torres que representara solo al PAN y en Jerez vislumbran un escenario de azules contra tricolores, especialmente si Pepe Pasteles consigue la candidatura a la presidencia. Al actual alcalde de este municipio, Antonio Aceves, le ven más apertura con los priístas, a excepción de Fernando Uc. En la capital, Alejandro Enríquez no está dispuesto a negociar y se aferra a que la candidatura está siglada para Acción Nacional, sin importar lo que hagan o dejen de hacer el priísta Juan Carlos Pérez y Heladio Verver del PRD. A este último lo ven como el que pudiera dar más batalla, en tanto los más malpensados creen que Enríquez le está tirando a una regiduría.

El panorama de alianzas o rupturas en los 58 municipios es un asunto de estrategia para el equipo de Claudia Anaya en su proyecto para llegar a la gubernatura. El tema implica un análisis de cifras, según las particulares de cada municipio. A Claudia le conviene que en algunas demarcaciones y distritos, los partidos aliados vayan solos. Y es que al generar más competencia entre grupos locales de priístas, panistas y perredistas se cosecharían más votos para el proyecto a la gubernatura y tendrían menos abstencionismo. En otros municipios, lo ideal es mantenerse juntos para derrotar a los morenistas.

Por lo pronto, esta semana se anticipan berrinches, acuerdos para prestarse candidatos entre partidos y replanteamientos en los siglados de género. El PRI fijó el 21 de febrero como fecha límite para tener sus definiciones.

Arreglos en la 4T

En la 4T comenzarán primero a definir las candidaturas a diputaciones federales. Luego lo harían con las de diputaciones locales y al final para los ayuntamientos. El pendiente más importante es la capital, donde el PVEM pelea para postular a Jorge Miranda y el morenista Ulises Mejía se aferra a defender su reelección. Pero también están en suspenso los acuerdos para Cuauhtémoc, siglado para mujer y donde Francisco Ruiz, Pancho Donas, levantaba la mano; Nochistlán, donde Moisés Ornelas se quiere meter por el PVEM pasando por encima del alcalde Armando Delgadillo, y Río Grande, en el que 16 ambiciosos quieren la candidatura por Morena. A los pendientes se suman las peticiones de actuales diputados locales que le pidieron a David Monreal que los apoye para la reelección.

Se meten a la campaña

La intervención del senador Ricardo Monreal para hacerle la campaña a David Monreal ya generó grillas en la 4T. Ya Claudia Anaya consideró que el exgobernador no debe desatender sus funciones en la Cámara Alta por venir a ayudarle a su hermano. Pero eso es inevitable. Ricardo, dicen, apenas va empezando. No deja de tener contacto con las estructuras monrealistas y muy seguramente estará el próximo fin de semana, luego a finales de mes. Cada quincena, Ricardo vendría de forma presencial para atender la campaña y por teléfono y de forma virtual a cada rato. Todos los Monreal se van a meter en el proceso, desde el alcalde de Fresnillo Saúl; la hija del senador Catalina, y la coordinadora de programas Verónica Díaz, entre otros.

Se respeta el acuerdo

El gobernador Alejandro Tello respetará el acuerdo. Jesús Bautista Capetillo será nombrado magistrado del Tribunal Laboral y es cosa de unos días para que se haga oficial el nombramiento. Quien quiso complicar las cosas fue la diputada Navidad Rayas. Con asuntos pendientes en contra de la dirigente de la 34 del SNTE, Soralla Bañuelos, la legisladora expriísta se rebeló ante la indicación de su bancada, la de Morena, de impulsar la designación de Bautista. Y por eso explotaron los diputados de la 4T. Pero en estos momentos, Soralla Bañuelos ni la diputada Aida Ruiz, que impulsan el nombramiento de Jesús Bautista, tienen de qué preocuparse. El pacto sigue en pie, aunque tengan desconfianza del exsecretario general de Gobierno, Jehú Salas, quien ya no se mete en los asuntos de la dependencia. Si estando en el cargo, en ocasiones se le iban los pendientes, ahora fuera está más desconectado que nunca.

Waca, lo contrario a Domínguez

Reprochan en el SPAUAZ que durante la administración de Antonio Guzmán no hubo ni un solo proceso de basificación. Los académicos que esperan este beneficio, cambios de categoría y ampliación de cargas laborales suman en conjunto unos 1,500. Esa exigencia es lo que mantiene viva la llama de una posible huelga, aunque los más prudentes esperan que no sea así.

El pasado viernes, El Waca Guzmán envió un ofrecimiento a José Juan Martínez, líder del SPAUAZ. A como está la situación de miseria y crisis en el país, los planteamientos no estaban mal: un incremento de un 3.4% ligado al salario, la programación de pagos para la gratificación por jubilación, 300 mil pesos para servicio médico complementario y 450 mil para festejar el 10 de mayo, entre otras cosas. Pero los académicos quieren bases, cargas laborales y cambios de categoría. Y eso El Waca nunca lo ofreció. A diferencia del exrector Francisco Javier Domínguez, Guzmán ya no quiso echarle más compromisos a la universidad. Sí metió a cuates y recomendados, pero no los basificó. Además, dicen, se trataba de perfiles con posgrado, con algunas excepciones como la de Juan Gómez.

Se supone que mañana podría haber una asamblea para evaluar la oferta del rector. Es posible que ni siquiera haya quórum. Para el martes estarán votando en el Polideportivo del Campus Siglo 21 si hay o no huelga en la universidad.

Caciques de Tacoaleche

La ocurrencia de convertir a la comunidad Tacoaleche en un municipio no es exclusivamente de la diputada local Alma Dávila. Esta tiene un jefe y se llama Marco Torres Inguanzo. Los dos son parte de un grupo de académicos de la UAZ que han convertido a Tacoaleche en su bastión, solapando a aviadores y otras anomalías. Desde hace tiempo, ya se andan imaginando lo que sería tener una presidencia propia con todo lo que implica: reparto y acomodo de puestos, asignaciones de obras y una gama de posibilidades para hacer negocios a la que ya le echaron el ojo.

Aprietan a burocracia

No tardaron en comenzar las envidias y grillas en la burocracia del Gobierno del Estado, por los nuevos súpertitulares de los Órganos Internos de Control. Sucede que derivado de algunas reformas emprendidas por el diputado Raúl Ulloa y planteadas a la secretaria de la Función Pública, Gaby Rodríguez, se aplicó una reestructura para darle más facultades a los contralores de dependencias estatales, que pasaron de ser 17 a ocho. Así, los contralores adquirieron más poder y funciones para fiscalizar más de una secretaría. Quien ya comenzó a incomodar a muchos burócratas es Eloy Rojero, contralor en la Secretaría del Zacatecano Migrante y recientemente también en la Semujer. El funcionario es perspicaz y minucioso. A varios directores no les gusta que les ande pisando los talones y ya hasta de acoso laboral lo quieren denunciar. Pero a veces hace falta ese tipo de servidores públicos para tener más control de viáticos y otros rubros en los que suele haber derroches de la burocracia. Hay quienes señalan a Eloy Rojero y Jorge Orestas, contralor en Seguridad Pública, de ser protegidos del subsecretario de la Función Pública Ramiro Piedra.

De vida o muerte

La situación de inseguridad que han enfrentado municipios como Valparaíso, implica una mayor deuda de las administraciones con sus policías municipales. En esas situaciones, es impensable que un ayuntamiento no estuviera al corriente con el pago de los seguros de vida y los asuntos de las pensiones con los familiares víctimas. El presidente de Valparaíso, Eleuterio Ramos, destinó 80 mil pesos para los gastos funerarios de dos elementos que fueron asesinados en diciembre. Los compromisos no pueden terminar ahí. Si la situación de inseguridad implica mucho más riesgo para los preventivos, se debiera por lo menos tratar de compensarlos en prestaciones y equipo. Y olvidarse de los caprichos de los regidores.

Más espacios para la mujer

Sara Abigail Hernández rindió protesta como representante de la Canacintra en el estado. Su designación representa un giro para la cámara empresarial, donde se impulsará una mayor participación de las mujeres. Alejandro Valadez se despidió. Con Sara Abigail, surgen buenas expectativas, aunque se sabe de los tiempos difíciles que enfrentan en el gremio por la pandemia del Coronavirus.

Runrunazos

Ni Ricardo Flores El Chicarcas ni Guillermo Suárez del Real aparecerán en las planillas del PAN. Ni para regidurías ni diputaciones. Están descartados para buscar espacios, a fin de apagar las grillas de sus compañeros militantes. * * Como anticipaban en Miguel Auza, si los menonas no querían hacerse pruebas de detección del Covid19, menos van a querer aplicarse la vacuna. Y así sucede. Por lo pronto, el asunto es responsabilidad federal y no del secretario de Salud, Gilberto Breña. * Los antorchistas anduvieron muy emocionados el fin de semana por un estudio que les indica que supuestamente el PRI, con los votos del PRD y PAN, podría salir victorioso en Guadalupe. En esa medición, como en otras que se han hecho, se da cuenta que el Verde no trae nada en este municipio.