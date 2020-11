El Runrún: Se blinda Tello contra grillas de la 4T

El gobierno de Tello no da motivos para que vengan grandes ataques de la 4T. Los señalamientos de presunta corrupción, generalmente usados por el presidente AMLO para arrebatar recursos, no aplican en Zacatecas, al menos al nivel de otras entidades. La administración estatal salió bien parada de la revisión a las cuentas públicas que hizo la ASF. Fue la tercera entidad con menos observaciones. De una muestra de 5 mil 160 millones, solo hay 19 millones de pesos pendientes de solventar. Zacatecas fue de las entidades que le mostraron al presidente responsabilidad en el manejo de recursos federales.

Sin solapar

Sea del color que sea, incluso de los guindas, el alcalde de Fresnillo Saúl Monreal advierte que no tolerará actos de corrupción. En El Mineral se recibieron quejas de que presuntamente funcionarios federales habrían pedido moche en un programa de mejoramiento de vivienda. Saúl no va a solapar a nadie, sean servidores de la nación, funcionarios estatales o del municipio. Es la instrucción que ha dado el mismo presidente AMLO: no solapar ni siquiera a sus propios colaboradores.

*

Se acaba el oxígeno

Todavía le queda al rector Antonio Guzmán un guardadito para pagar la quincena del 15 de noviembre en la UAZ y ya es todo. A partir de ahí tendrá que estirar la mano con quien pueda y le dé. De hecho, ya lo hizo porque el pago de las últimas quincenas fue el resultado de un adelanto de participaciones. Los académicos aún no se le echan encima porque el dirigente del SPAUAZ, José Juan Martínez, está concentrado en la designación de delegados sindicales, que ya iría en más del 50%. Si se va a emprender algo, José Juan quisiera tener un consenso generalizado de los grupos de académicos, y para eso se necesita a los delegados listos. Mientras tanto, ya hay una postura del SPAUAZ para que no se toque a lo académico con la austeridad, pero sí con la administración central.

A cuenta gotas

Las observaciones al Incufidez por los 130 becarios que recomiendan meter a nómina son un asunto que ya lleva varios años. El director del Instituto del Deporte, Adolfo Márquez El Patas, ya se está coordinando con la secretaria de la Función Pública, Gabriela Rodríguez, para comenzar a atender el asunto. Es imposible para el gobierno de Tello meter de un solo jalón a los más de 130 becarios a la nómina y regularizarlos. En el mejor de los casos, se comenzará por unos cuantos (los de más antigüedad) para darles contrato y prestaciones. Este problema se originó muy al estilo del exrector Francisco Javier Domínguez en la UAZ: por años comenzaron a meter y meter gente sin preocuparse de que las contrataciones primero estuvieran regularizadas y respaldadas financieramente.

Albercas subsidiadas

Para pagarle a los becarios, al Patas le ayudaba un poco el cobro a los usuarios de las albercas del Incufidez. Pero en estos tiempos, el Coronavirus les cerró la llave. Las instalaciones están cerradas y nadie va a pagar si no lo dejan nadar. De todas formas, aún con el pago de cuotas el servicio está subsidiado. Hay quienes se han preguntado porqué no se concesionan las albercas. Si así fuera, los usuarios tendrían que pagar cuotas mensuales cercanas a los mil pesos.

Para cobrar más

El clan Zapata (son el tesorero Alejandro y el asesor Gil), del grupo Indeco, habría sido el principal promotor en el Ayuntamiento de Guadalupe de un proyecto de actualización catastral en el que usarían “drones y toda la cosa”. El gobierno de Julio César Chávez lo aplicaría en 2021 con la clara intención de cobrar más a los cientos o miles de guadalupenses que no han reportado sus construcciones de ampliación, y pagan un predial menor al que ya les corresponde. Esa misma iniciativa la tuvo el exalcalde Enrique Flores en su momento, pero el proyecto no lo concluyó por completo. Curiosamente, dicen, podría ser de “los más monitoreados” para la actualización de Catastro, gracias a su vecino Gil Zapata.

Runrunazos

Durante las 72 horas en las que desaparecieron los reportes del Coronavirus en la SSZ, se sumaron 28 muertes y 443 nuevos contagios. La cifra negra ya es de 1,076 fallecidos y 11 mil 444 positivos desde la llegada del virus; siguen 3 mil 273 infectados activos. * Ya es Raúl Ulloa el diputado que más ha sacado provecho con el reparto de tinacos en El Mineral. Sin hacer tanta grilla como sus compañeros de distrito, el legislador se ha posicionado para pedir permanencia (aunque lo cambien de distrito) o integrarse para algún proyecto con David Monreal.