El Runrún: Respalda INE candidatos LGTB y con discapacidad; olvida a migrantes

Son tiempos de inclusión. El sistema democrático ya no solo se limita a las cuotas de equidad de género. El 15 de enero el INE modificó criterios en el registro de candidaturas para darle apertura a personas con discapacidad, afromexicanos, de origen indígena y de “diversidad sexual”. Pero se olvidaron de los migrantes. El exdiputado local Felipe Cabral y clubes zacatecanos de paisanos están furiosos con Lorenzo Córdova, presidente del INE, y van a exigirle que se incluya a los migrantes dentro del sector de grupos discriminados. La diputada local Lizbeth Márquez es quien alzó la voz. Ha exigido que la Federación le dé su lugar a los paisanos, por las contribuciones que hacen al país. Pero hasta el momento ni en el Congreso federal, ni el gobierno de AMLO ni el INE les han dado apertura.

Quieren unas 20

El acuerdo del INE contempla que a los políticos de origen indígena se le contemplen en 21 postulaciones por mayoría y nueve pluris para llegar al Congreso federal; para afromexicanos serían tres postulaciones y un registro en los primeros 10 lugares de la lista de pluris; los partidos también tendrían que proponer seis candidaturas para personas con discapacidad de mayoría e incluir dos de representación proporcional, y para los de la diversidad sexual dos de mayoría y una en la lista de pluris. Felipe Cabral calcula que a los migrantes les debería de tocar cuando menos unas 20 postulaciones y no importa si para ello deba aumentar el número de diputados federales, que anda en 500.

La otra desbandada

En el bando Va por Zacatecas también buscan hacer fichajes que sumen a la causa. El principal promotor para restarle cuadros a la 4T es Roberto Luévano, secretario de Desarrollo Social. El de Luis Moya anticipa que no todos van a caber en el proyecto de Morena y habría ofrecido, incluso, cambiar siglados de género en algunas candidaturas del bloque PRI-PAN-PRD, por si alguien se anima. Roberto es el principal operador de Claudia Anaya y ha sabido mantener coordinación y unidad en el equipo.

Menonas no se dejan hacer la prueba

En el gobierno de Miguel Auza, mangoneado por Alfredo González, han ido lamentando la letalidad del Coronavirus y el peligro de gente que fallece, pero nunca se comprobó si tuvo la enfermedad. “Con los menonas nadie se ha dejado hacer la prueba, por desconocimiento, por mitos. Han fallecido muchas personas, se fueron como sospechosas, pero como no tuvimos la prueba no se informó”, alertó la regidora Vanessa Salas. En el sector salud advierten que si estos menonitas no se dejan hacer la prueba, tampoco van a querer que se les aplique la vacuna. Aunque el reparto de estas dosis sea tema federal, genera preocupación en el equipo de Gilberto Breña en la Secretaría de Salud.

Entra al grupo

Recientemente, el diputado local Lalo Rodríguez entró al exclusivo grupo de whatsapp de los legisladores que están en el D21. Cuentan que el mismo David Monreal les habría dicho que se haría lo posible por apoyarlos para su reelección, pero en dado caso de que no resulte posible, tendrían un espacio dentro de su gobierno. Eso le dio tranquilidad a los legisladores. Generó especulaciones el siglado para los 18 distritos locales, en los que solo se contempla alianza en seis. Pero supuestamente ese acuerdo de coalición se hizo apresurado y todavía puede haber modificaciones.

Planillas en la UAZ

Ayer se presentó la planilla de Tere Villegas para la Rectoría de la UAZ. Para secretario General se propuso a Miguel Castillo, el académico sería Óscar Pérez Veyna; Margarita Vega se postuló para Administración, en tanto Eduardo Arteaga va para Finanzas. En Investigación proponen a Noemí González y Jael Alvarado en Vinculación. En tanto, en la planilla de Rubén Ibarra aparecen Hans Hiram Pacheco y Ángel Román para la Secretaría Académica y Secretaría General, respectivamente. Samanta Bernal estará en el área de Administración; Carlos Bautista, en coordinación de Investigación y Posgrado; José Rogelio Hernández, en Finanzas; Luis Humberto Pinedo en Infraestructura, y el dominguista Alejandro Aguilera en Vinculación.

Está solo

Anda perdido el exalcalde de Guadalupe, Clemente Velázquez Medellín. Cree que tiene suficientes canicas para pelear la presidencia municipal, aunque la realidad es que ni una regiduría alcanzaría. Lo que pasa es que su amigo Everardo Medina lo encerró en una burbuja en donde cree que anda muy bien posicionados. Clemente sí ha hecho unas reuniones, de manera irresponsable por cierto al no cuidar el tema del Covid, pero de ahí a que se sienta fuerte su presencia en Morena hay mucha diferencia. Si hace berrinche no genera desbandada.

Runrunazos

No hay vuelta de hoja. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, da por hecho que David Monreal estará firme en la candidatura a gubernatura. En el equipo de Ulises Mejía entendieron que esa definición ya no cambiará. Quien sigue haciendo pataleos es el senador José Narro. * El diputado Lolo Hernández se puso la playera guinda porque quiere ser diputado en el cuarto distrito federal. Esa situación generaría que sí hubiera acuerdo entre PT y Morena para la presidencia de Guadalupe.