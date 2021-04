El Runrún: Regresan Ulises e Iván a la contienda

A Ulises Mejía e Iván de Santiago les vuelve el alma al cuerpo, pues prácticamente recuperan sus registros como candidatos a diputado local y alcalde de la capital. Y es que el IEEZ, mangoneado por Virgilio Rivera, fracasó en justificar la cancelación de esas candidaturas y deberá presentar una nueva resolución. En eso coincidieron los magistrados del Trijez, que preside Rocío Posadas. La vía por la que el instituto electoral vetó a los del chaleco morado no fue la correcta, pues contempló como “delito” las acusaciones de violencia política de género, cuando se consideraba que el caso ameritaba otro tipo de clasificación. Así pues, los magistrados, quienes sesionaron ayer, le regresan la pelota a Virgilio y este tiene dos opciones: o de plano admite que los dos gallos del PES participen en la contienda, que es lo que parece más razonable, o prepara una nueva resolución para “justificar” el retiro de las candidaturas. En el PES esperan que hoy mismo lo resuelvan para que Iván y Ulises regresen a la contienda.

Nadie en el D21 se esperaba una crisis como la que enfrentan ahora. David Monreal, apuntalado como el favorito en la contienda por la gubernatura, solo necesitaba mantenerse en su carril, pero ya no solo se salió, sino que también chocó. No funcionaron las negaciones de la grabación en la que captan a David manoseando a la candidata en Juchipila, Rocío Moreno. Y los expertos coinciden en que el supuesto “video original” con el que respondió el D21, en el que no hay manoseo (pues lo desaparecieron), es en realidad el que está editado. A operadores los señalaron de querer engañar e insultar la inteligencia de la gente por insistir en que no hubo manoseo y que el video manipulado era el verdadero. El toqueteo fue real. Y todavía ayer aparecieron dos videos más en los que el candidato parece manosear el área del busto de Moreno e incurrir en otros toqueteos hacia la candidata Cristal Pelayo, con los movimientos de una mano que parece “distraída”. Las imágenes se grabaron mientras están en el mitin en Juchipila, caminando entre la gente.

La reconstrucción

Lo pasado, pasado. Ahora los del D21 están preocupados por contrarrestar el golpe recibido. Le apuestan a que el tema se vaya difuminando durante los próximos días, pero el equipo de la candidata Claudia Anaya no lo va a soltar e incluso insisten en que las autoridades electorales sancionen al fresnillense. Y mientras tanto se advierte una reestructuración en el equipo de David. El senador Eduardo Ramírez El Jaguar, que se anunciaba como coordinador de campaña, finalmente no tuvo la participación que se esperaba. Los distintos operadores no acaban de acomodarse y por ahora uno de los asuntos prioritarios es un diagnóstico del recuento de daños. ¿Qué tanto se verá afectado en las mediciones David Monreal? ¿Peligra su posición como favorito? Se viene el debate del 2 de mayo y el fresnillense tendrá que seguir trabajando, en condiciones más adversas a las que tenía previstas. La presión es mucha. Si resulta que la tercera no es la vencida, no solo pierde David, sino los numerosos grupos que se sumaron a su proyecto, además del senador Ricardo Monreal. Pese a los golpes mediáticos, en el D21 asumen que siguen siendo los favoritos.

Rezago brutal

En la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Erik Muñoz, ya quieren darle carpetazo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de la que ya está prevista su desaparición. Lo malo es que en esta junta siguen teniendo muchísima chamba y hay un rezago de expedientes que da miedo. A raíz de la reforma laboral, todos los juicios laborales serán litigados ante los jueces laborales que dependen del Poder Judicial estatal y federal, según corresponda. Pero todavía hay montones de casos anteriores a esta reforma en los que la junta no ha podido avanzar. El personal disminuyó de 50 a 20 trabajadores y para colmo el tema de la pandemia por el Covid19 paralizó muchísimos trámites. Los patrones que enfrentan procedimientos son los más afectados porque tendrán que pagar mayores cantidades de salarios caídos. Para rematar, Gobierno del Estado recortó el presupuesto de la junta y cada vez disminuye el número de sus trabajadores, que son reubicados a otras áreas. Ahora mismo los casos están suspendidos en la etapa de desahogo de pruebas. La encargada de la oficina se quedó chiflando en la loma con todos esos casos sobre su espalda.