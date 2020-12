El Runrún: Quieren topar pensiones del Issstezac a 10 salarios mínimos

Cada año, uno de los principales problemas para Gobierno del Estado es el Issstezac. Así lo ha sido para Tello y lo será para quien lo releve en el cargo en 2021. Según informes de la Subsecretaría de Egresos, a cargo de Gaby Basurto, claramente el Issstezac es un riesgo para las finanzas públicas. El instituto que dirige Marco Vinicio Flores tiene 20 mil 252 afiliados activos y 4 mil 244 pensionados. A como van las cosas anticipan que al cierre del quinquenio el déficit será de 700 millones de pesos. La pirámide se está acabando. Por eso, entre las soluciones que se han planteado es reformar la ley Issstezac para topar las pensiones a 10 salarios mínimos, unos 36 mil pesos mensuales. También se sugiere homologar la ley del instituto con la del IMSS y eliminar las prestaciones que están duplicadas con la dependencia federal. Marcelino Rodarte y los profes grilleros están de acuerdo con ponerle un freno a las pensiones doradas, aunque ellos proponían de límite hasta 15 salarios mínimos. De la élite de pensionados Eugenio Saénz y Fausto Rodríguez ya son leyendas al acercarse a los 90 mil mensuales.

Aracely al PRI

Luego del premio para Eva Verónica Hernández, que fue el Instituto Tecnológico Superior de Jerez, para la Secretaría del PRI tomaron en cuenta a Aracely Guerrero. Ayer mismo rindió protesta, como parte de la nueva alineación con la que quieren triunfar en 2021. Pero no todo es optimismo y unidad en el partido. Hace unos días la funcionaria del DIF, Flor González, tuvo un pleito con compañeros del partido en Guadalupe. El regidor Gerardo Casanova le habría negado el acceso a una reunión. También hay grillas por la encuesta aquella que ganó El Antorcho Ávila en Guadalupe, y en la que supuestamente faltarían datos fiscales y de contabilidad, respecto al pago que se hizo por el estudio.

El fiscal va a Fresnillo

Francisco Murillo, titular de la Fiscalía, ya fue con los diputados para explicar los avances en el caso del asesinato de una menor, que indignó a Fresnillo. Los diputados Navidad Rayas y Lalo Rodríguez pidieron que esa sesión no se hiciera pública, derivado de peticiones de la familia. Luego de esa reunión, Murillo acordó que estará hoy en Fresnillo para tratar temas sobre el combate a la inseguridad. Se reuniría con los diputados Héctor Menchaca y Raúl Ulloa, además del presidente Saúl Monreal, quien ha hecho fuertes exigencias para que no haya impunidad. Todo mundo tiene claro que los asuntos de impartición de justicia son, junto con el tema del Coronavirus, la prioridad de los gobiernos. Por eso la Fiscalía tendría un aumento presupuestal para el próximo año. De 652 millones subiría a 711.6 millones.

El paquete económico

Llegó el proyecto de paquete económico para el 2021 al Congreso del estado. Serían 30 mil 226 millones lo que se contempla de presupuesto. El Poder Judicial, que preside Arturo Nahle, ejercería 585.2 millones de pesos; el Ejecutivo, a cargo de Tello, 20 mil 801 millones de pesos; los organismos autónomos tendrían 3 mil 350 millones de pesos, mientras que el Legislativo asignarían 472.6 millones de pesos. A los municipios se les destinarían 5 mil 17 millones. Esas proyecciones representarían una reducción al Ejecutivo en comparación con lo que le habían aprobado el año pasado y que sí llegaba a los 21 mil millones.

Que ya lo resuelva

De las obras que Jorge Luis Pedroza de la Secop tiene tiradas, una de las más sensibles es la carretera a El Cargadero, en Jerez. La ineficiencia del funcionario comienza a preocuparle a los priístas del municipio. El problema de Pedroza ya compete a su equipo de jurídicos, pero parece que no dan una. Además, ya no está con él Ramiro Piedra, pues fue reasignado a la Secretaría de la Función Pública. Aunque se sabe que un contratista dejó tirada la obra, si Pedroza no lo resuelve el asunto, los malos resultados que pudiera tener el partido se los pueden achacar.

Grillas

Como era natural, las medidas de restricción el gobierno de Tello para frenar los contagios del Covid-19 generaron reclamos de representantes de la iniciativa privada. Y no faltarán los de Roberto Rosales, en representación de salones de fiestas; de los gimnasios, donde anda metido Julio Nava; y Cuauhtémoc Calderón, que no representa propiamente a los restauranteros. La OMS pidió que el país por fin tomara en serio el problema de la pandemia. Y se espera que con las medidas de restricción en verdad bajen los contagios, o habrá sido en vano. Lo que algunos criticaron fueron los adornos navideños, que si la intención es promover el confinamiento, ¿para qué los ponen?

Runrunazos

Ante las especulaciones por la disposición de paridad de género en las gubernaturas, en el PRD, supuestamente tendrían ubicada a María de la Luz Domínguez, presidenta de Derechos Humanos, como un plan B, si no se dieran alianzas. * Hacía tiempo que un presidente en Fresnillo no se interesaba tanto en la educación. Saúl Monreal está muy interesado en que la infraestructura de la UAZ y otras opciones de educación superior crezcan en El Mineral. Una de sus apuestas sería el apoyo especial que tendría si su amigo Rubén Ibarra gana la rectoría en 2021.