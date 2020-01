El Runrún: Presionan a la UAZ para que modifiquen contrato colectivo

El destino de miseria y crisis presupuestal alcanzó este año al Issstezac, bajo la dirección de Paquito Martínez, y por lo visto a la UAZ también, donde hay y habrá presiones para que se hagan reestructuraciones que jamás se habían hecho. Ayer el rector Antonio Guzmán compareció ante Pedro Martínez y los demás grilleros del SPAUAZ. Confesó que ya hay un acuerdo para que se hagan modificaciones en el contrato colectivo de trabajo. “Ni madres”, están recriminando los académicos. Y Martínez advirtió que si el nuevo contrato “no lleva mi firma no es válido.” Por eso es que en Rectoría ya saben que ese acuerdo, pactado entre los compromisos para que la universidad recibiera apoyo financiero, será el más difícil de cumplir. En la parte patronal advierten que aunque los profesores no quieran, ya hay una tendencia nacional marcada no solo a quitarle no solo autonomía y apoyo presupuestal a las universidades, sino control político.

El pacto

El gobernador Alejandro Tello, el secretario de Finanzas Jorge Miranda; el rector Guzmán y el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, habían firmado el pacto de Apoyo Financiero no Regularizable 2019, en el que se apoyó a la universidad con 250 millones de pesos. Y entre las estrategias para salvar a la institución se propuso la creación de una bolsa de 100 millones de pesos para la compra de prestaciones. Pero esas acciones toman tiempo y lo que están urgiendo en la universidad es actuar con medidas más drásticas. El rector sentenció que no puede dar el 18% de aumento salarial que le piden para el emplazamiento a huelga. El próximo lunes les hará un ofrecimiento y les pondrá las cartas sobre la mesa. No todos los académicos están en contra de que se modifique el contrato. Los más jóvenes que no reciben lo que las vacas sagradas estarían dispuestos a sacrificar las anheladas cantidades por prima de antigüedad que muy difícilmente a ellos les tocarían.

Quería efectivo

Las negociaciones entre alcaldes endeudados con pagos a seguridad social y el director general del IMSS, Zoé Robledo, no han terminado. La expedición de siete alcaldes zacatecanos (Guadalupe, Enrique Estrada, Cañitas, Luis Moya, Miguel Auza, Juan Aldama y Enrique Estrada) que fue a la Ciudad de México con el funcionario federal volverá a otra reunión, programada para el 4 de febrero. Por lo pronto, solo se analizó la deuda que traen algunos ayuntamientos y se hizo una propuesta que los ediles no estaban en condiciones de cumplir. Resulta que Robledo les ofrecía un convenio de pagos, pero para entrarle había que dar un “enganche” de varios millones de pesos y nadie le pudo entrar. Por eso, se discutirán otras opciones en las negociaciones del 4 de febrero, a la que acudirían más presidentes municipales.

Un rescatado más

Otro de los priístas que tenían en la banca fue rescatado para incorporarse a la Secretaría General de Gobierno. Fredy Barajas llegó a la Dirección de Asuntos Agrarios, con el subsecretario Jorge Luis Rincón. Se suma a la dependencia donde ya estaban las exdiputadas locales Lupita Flores e Isadora Santivañez. Al que no le debe quedar mucho tiempo en la secretaría es al titular de Transporte, Miguel Rivera.

Más intrigas en la SAMA

Circulan intrigas y relatos en los pasillos de la SAMA, dirigida por Nano Maldonado, acerca de presuntas irregularidades en proyectos de manifiestos de impacto ambiental. Presuntamente, algunos técnicos que estarían fungiendo como proveedores de estudios tendrían vínculos con algún funcionario gandalla de la dependencia. Otros se cuestionan si algunos estudios no están copiados de otros. En la SAMA también se dice que el subsecretario Germán Contreras está muy resentido con los de educación ambiental porque hacen salidas y no le avisan. Tan indignado se puso que optó por de plano cancelar algunas salidas.

Runrunazos

El contrato entre Trash y el Ayuntamiento de Guadalupe, a cargo de Julio Chávez, no se caería después de todo. Dicen que la próxima semana llegarían los camiones de la empresa para que puedan arrancar con el servicio de recolección de basura. ** Pese a las broncas financieras y protestas que enfrentaron rectores como Catarino Martínez en la UPZ de Fresnillo, en general los organismos y subsistemas educativos cerraron bien el año. Antonio Argüelles, director general del CECYTEZ, no ha hecho mal trabajo administrativamente, pero dicen que ya ha estado empacando artículos de su oficina y ya van surgiendo varios que sueñan con el puesto como Lino García, Juan García, y supuestamente, Felipe Ramírez, entre otros. * Los constructores han sido muy asediados por los grupos políticos y ahora les tocó ser invitados por Katy Monreal en una bodega cercana al hotel Parador. La hija del senador Ricardo, más que tener en la mira la dirigencia de Morena, está promoviendo el proyecto D-21.