El Runrún: Preparan mandos en Educación

Prioriza David Monreal temas de seguridad en Fresnillo

Cobra el IMSS de más a los municipios

Uno de los temas urgentes en Educación es nombrar a un titular. Quizás Maribel Villalpando, que se había desempeñado como subdelegada del Bienestar, sea la ganadora del premio mayor y uno de los mayores retos de la nueva gobernanza, aunque los ricardistas querían a Martina Rodríguez. Este nombramiento sería el primero de una lista grande de acomodos en educación: tres universidades, siete tecnológicos, prepas estatales y otras áreas de educación básica y media superior en la que podrían entrar exdiputados como Mónica Borrego, Navidad Rayas y Raúl Ulloa. Ayer el gobernador David Monreal se reunió con gente del magisterio y les explicó la problemática en el pago de salarios y los avances en gestiones para encontrar una solución. El gobernador expuso que durante el sexenio alonsista y hasta antes del 2017 la Federación siempre ponía recursos extraordinarios, hasta por 20 mil millones de pesos en todo ese periodo, pero luego solo ponía una parte. Por eso en el pasado quinquenio se recurría a los créditos y adelantos de participaciones. En esta crisis hay dos casos preocupantes: Cobaez y CECYTEZ que entregarán Carlos Espino y Leonel Cordero. Los dos tienen broncas para pagar el SAT y ello se debe en parte que otorgan prestaciones no sustentadas por la Federación. El presupuesto les da para pagar bonos del magisterio, pero a la hora de declarar impuestos la cobija ya no les alcanza. Por eso el duranguense Lucio Mendoza armó protestas en el CECYTEZ, aunque él mismo se ha beneficiado de las últimas direcciones generales, con sus listas de peticiones y de recomendados.

En casa

Para atender los problemas de inseguridad en Fresnillo, hoy el gobernador David Monreal tendrá una reunión con representantes de la Guardia Nacional, Fiscalía y Policía Estatal. También entregará patrullas para reforzar la vigilancia en El Mineral. Sobran motivos para que el municipio sea una prioridad para el gobernador. Fresnillo es el motor económico del estado, la cuna del gobernador y además el alcalde Saúl Monreal está pidiendo mayor atención en el municipio. Vienen cambios de estrategia importantes que ya se están viendo. Recientemente fue removido Mario Omar Guevara, que era director regional de la zona norte de la Fiscalía.

Nunca pudo

Al diputado federal Marco Flores Sánchez le gusta presumir fantasías donde no lo conocen. Presumía a los legisladore de la Comisión de Cultura que él iba a ser gobernador, pero mejor decidió apoyar a David Monreal. Lo peor es que el cantante se atribuye el triunfo del mandatario morenista, como si él hubiera marcado diferencia en la elección. En realidad, a Marco Flores lo patearon en muchos partidos. Y lo que más le dolió fue que Jorge Rocha, secretario de Noemí Luna, tratara de humillarlo al cuestionar sus capacidades técnicas. Les conviene a sus compañeros morenistas tenerlo muy bien controlado, porque un día de estos Marco Flores puede declarar alguna payasada con costo político.

Gobiernos y sector privado

Para cobrar el IMSS es implacable, pero cuando se le exige calidad en los servicios a todo mundo le queda mal. Las quejas contra el instituto no solo vienen del sector privado con el gremio de mineros y otras organizaciones, sino también de los ayuntamientos. Hay solicitudes para clínicas que no se construyen y cobros por servicios de guardaría que no existen para una buena parte de los municipios. La delegada del IMSS Sandra Durán más que atender las demandas, las ha ido toreando. Depende de las administraciones municipales ver qué tanto les puede condonar el instituto y cuáles cobros son los que pueden impugnar por conceptos de más.

Runrunazos

No hay muchos resultados de funcionarios estatales para resolver el pleito por las Comisiones Legislativas en el Congreso local. El subsecretario de Desarrollo Político, Javier Reyes Romo, medio ha intentado entrarle al asunto, pero no ha conseguido nada. Solo se acercó con algunos diputados, entre ellos Zulema Santacruz del PES, aunque se sabe que esta ya está dentro del bando de los davidistas. Se supone que Reyes Romo llegó al cargo por su activismo en los colectivos del D21, pero no se lleva bien con los del equipo de la delegación del Bienestar. * No es bien visto que Uswaldo Pinedo, secretario de Salud, siga en temas de grillas sindicales del IMSS e incluso haga viajes fuera del estado para hacer activismo. Y mientras él sigue haciendo “sindicalismo”, siguen los nombramientos en la secretaría como el del constructor Joel Jasso en Infraestructura.