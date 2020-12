El Runrún: Prepara su salida el rector de la UAZ; “la historia nos juzgará”

La primera semana de febrero habrá elecciones en la UAZ para elegir al próximo rector. Quien resulte ganador (Rubén Ibarra, Pedro Martínez o Tere Villegas) “de volada” se prepararía para asumir el cargo ese mismo mes. El actual rector Antonio Guzmán dice que se va tranquilo. Su última misión sería conseguir dinero para cerrar los compromisos de finales de año. Su gestión se enfocó en atender requerimientos para regularizar la situación de la universidad en el pago del ISR y Seguridad Social. Y exigir que se castigue a los responsables de la estafa maestra que han generado daño en la universidad. “La historia nos juzgará”, dice. Hay quienes visualizan al Waca Guzmán con posibilidades para pelear una diputación local o federal. Por ahora, reconoce que a la universidad le faltan más representantes que aboguen por la educación.

Universidades en alerta

Guzmán y los otros rectores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) tuvieron una reunión virtual con David Colmenares, auditor superior de la Federación, y la diputada federal Adela Piña. La Anuies reprochó que el apoyo del Gobierno Federal sigue siendo poco. Y para que vieran cómo está la situación entregaron reportes de sus estados financieros para que los revisen en la Cámara de Diputados. Adela Piña no les prometió nada. Solo salió con un discurso de lo importante que es el combate a la corrupción para el actual Presidente de la República.

Funcionarios del DIF, bajo investigación

Por supuestamente clavarse dinero del programa Jefas de Familia, hay cuatro funcionarios del DIF estatal en investigación. Es un tema que el director Omar Acuña está lidiando mientras la Fiscalía del estado estaría por concluir las investigaciones. Hasta el momento no se ha sancionado a nadie, pero hubo algunos movimientos “sospechosos”, como la salida “del funcionario Nacho”, que no se sabe si tendrían que ver con ese episodio de corrupción. El depósito de cheques del programa a la cuenta de un particular está documentado en la Fiscalía Anticorrupción de Salvador Villa, la Función Pública que dirige Gaby Rodríguez y del órgano interno de control Eloy Juárez.

Se quieren saltar consenso

Sin consenso ni diálogo con el Issstezac ni los sindicatos, la diputada Alma Dávila impulsa una iniciativa de reforma muy peligrosa porque no tiene respaldo financiero. Y está presionando a su coordinador de Morena, Chuy Padilla, para que le avalen sus ocurrencias. Le legisladora quiere que Gobierno del Estado le inyecte 50 millones de pesos más para reforzar el fondo para las jubilaciones de los burócratas. Pero no se trata de eso. Es lo que no quisiera el gobernador Tello ni el secretario de Finanzas Jorge Miranda: que el estado sea solo pagador de nóminas. Ya de por sí los contribuyentes que no cotizan en Issstezac tienen que aportar para sus propias pensiones y las de los otros.

No alcanza el dinero

Dentro y fuera del gobierno anticipan que una reforma al sistema de pensiones indudablemente generaría sacrificio. ¿Por qué la UAZ ya no paga jubilaciones dinámicas a las nuevas generaciones? El dinero no alcanza y cada vez son más los sacrificios que deben asumir los cotizantes nuevos. Pero eso no lo comprende la diputada Alma. El actuario del Issstezac, Francisco Miguel Aguirre, decía: “no puede haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión”. Dicen que si la 4T lo aplicara no andaría entregando apoyos de adultos mayores a funcionarios como Virgilio Rivera, presidente del IEEZ, o Gilberto Breña, secretario de Salud.

Agresiones a periodista

La compañera periodista y colaboradora de esta casa editorial, Verónica Trujillo presentó ante la Fiscalía del Estado de Zacatecas una denuncia contra quien resulte responsable, por las agresiones y amenazas que ha recibido en sus redes sociales. La denuncia, con el número 9300/2020/9 señala que grupos autoidentificados con el lopezobradorismo y bots con el mismo origen, la han insultado en su condición de mujer y de periodista y le han enviado expresiones de amenaza. El asunto es grave, porque no solo atentan contra una periodista en su calidad de mujer, sino que indica que hay personas y grupos a los que la libertad de expresión les molesta, les perturba y tratan de callar voces disidentes. No es saludable para nuestra sociedad que todo se alinea a quienes apoyan al actual Gobierno Federal; la variedad de puntos de vista enriquecen el debate democrático y los periodistas que no están de acuerdo con lo que pasa ni son enemigos ni deben ser silenciados. Todos los medios de Grupo Imagenzac reprueban esas conductas contra una mujer, contra una comunicadora y contra la libertad de expresión y defenderemos Verónica Trujillo en su condición de mujer y comunicadora y a la libertad de expresión de todas las personas.

Runrunazos

Ulises Mejía, alcalde de la capital, ha sido buen gestor no solo con los gobiernos locales, sino internacionales. Calculan que en apoyos la capital ha conseguido 40 millones de pesos. *** Del 7 al 18 de diciembre será el Reciclón, promovido por SAMA, para acopiar residuos electrónicos, en el Ecoparque Centenario.