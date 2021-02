El Runrún: Pleitos por todos lados; Ricardo Monreal hace campaña en Zacatecas

Conflicto en Jerez, por diferencias entre diputada federal y presidenta del DIF

Extesorero de Trancoso fue golpeado en la cárcel

Se integra bonillista a la Sedesol

Todos los partidos políticos andan de la greña por las candidaturas y sobre todo donde piensan que van de ganadores. Por eso en Morena la guerra interna es aun más intensa, ya que las tendencias siguen siendo de triunfo, según las encuestas que salen por todos lados. Sobran los interesados a candidaturas para diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, pero Morena tiene la maldición que acabó con el PRD, pues traen el mismo gen feroz de las tribus. Y eso quizás explique como cada vez la distancia es menor entre David Monreal y Claudia Anaya, que de iniciar 3 a 1 en las encuestas de hace un año, ahora hay apenas un dígito de diferencia en las últimas mediciones.

Las alarmas están encendidas en el clan de los Monreal, quienes temen se vuelva a viralizar la famosa llamada de Ricardo a su hermano David regañándolo por no atender bien la campaña. Así que el Chamuco Mayor no se anduvo por las ramas y mejor se vino a hacer proselitismo por su hermano a Zacatecas, dejando la imagen de que David no puede solo.

Con ese ánimo, este fin de semana, junto con David y dos senadores de Morena se organizó un maratón de ocho reuniones allá en una finca por Cieneguitas. En algunas se recogieron los celulares para no tomar riesgos, en otras fueron inevitables las fotos y hasta publicaciones en las redes. Así, uno tras otro fueron pasando jóvenes, empresarios, mujeres, maestros y operadores a quienes se les insistió que no dudaran que el mejor proyecto es el de su hermano David, aunque no debían confiarse, trabajar y salir a convencer uno por uno a los electores zacatecanos. Los morenos de cepa reniegan de esas reuniones llenas de chapulines, arribistas, flojos y corruptos. Algunos priístas que no saben vivir fuera del presupuesto como Jorge Romero, El Cochiloco, quien hizo grandes negocios en Zacatecas cuando era delegado del PRI en el estado, se hicieron presentes con los Monreal.

Carlos de la Torre, actual presidente de Canirac en Zacatecas, prestó una finca para una de las maratónicas sesiones.

En la última reunión también llegaron Caty y Saúl Monreal, atendiendo a los oportunistas de siempre, algunos de los cuales se quejaron porque no se tuvieron los mínimos cuidados sanitarios. Dicen que eran como 150 personas, todas amontonadas queriendo ser vistas y anotadas en alguna candidatura y sin medidas de sana distancia. No todos portaban cubrebocas y así estuvieron pidiendo atención y fotografías por casi hora y media. Algunos dudan de los efectos donde siempre asisten los mismos oportunistas políticos, pues se supone ya están de ese lado. No creen que se hayan convencido a nadie, tampoco que los hayan anotado para alguna candidatura Morena.

Más disputas

El pleito que tienen al interior de Morena en la capital del estado podría definir la gubernatura y acabar con una joya de la corona abollada.

Parece una obsesión del movimiento D21 no dejar pasar a Ulises Mejía, quien ha demostrado de muchas formas tener una apabullante preferencia electoral para su reelección. Ya hasta Soledad Luévano quiere inscribirse para esa candidatura que también ambicionan Ruth Calderón, Ernesto González y Jorge Miranda.

En la coalición PAN-PRI-PRD no cantan mal las rancheras y también tienen sus pleitos. Sobresale el de la capital, donde no acaban de decidirse entre el doctor Heladio Verver, como propuesta del PRD; Alejandro Enríquez, líder de Coparmex, como propuesta del PAN, y Juan Carlos Pérez, por el PRI.

El jueves pasado tuvieron una reunión para discutir cómo decidirían quién encabeza la fórmula por el ayuntamiento donde se han realizado más encuestas que en ningún otro. De hacer otra medición y obtener los mismos resultados en los que Verver va adelante, podrían optar por romper la alianza y cada partido llevar a su candidato. Eso dejaría al PRI en el peor escenario, con un vergonzoso cuarto sitio como fuerza política en la capital del estado.

Grillas en Jerez

El otro pleito que no acaba es el de Antonio Aceves y Pepe Pasteles en Jerez. Ya se mandaron decir que no hay arreglo posible y que le hagan como quieran. Esta disputa tiene particularidades especiales, pues dicen que viene del pleito de sus respectivas esposas. Jackie Martínez, esposa de Pepe Pasteles, quiso seguir dirigiendo el DIF municipal siendo diputada federal y acabó en un tremendo pleito con su antes amiga Nayeli Álvarez, esposa de Toño Aceves.

Dicen que la diputada federal sufrió el mal del ladrillo y que se ha enemistado con muchos en Jerez. Su carácter, poco cuidadoso de las formas, hace que ya le saquen la vuelta. Primero Jackie le rogaba a Nayely que la siguiera invitando a los eventos del DIF para no perder presencia, después ya hasta pedía que no fuera la presidenta del DIF municipal, la propia esposa del alcalde.

Bien dicen que las visitas mal agradecidas son invitadas a una cena y acaban queriendo correr a los dueños. Después la diputada federal hasta quiso regañar al presidente municipal Toño Aceves y éste la mando a volar. Las cosas fueron subiendo de tono hasta que ya el pleito parece irreconciliable y eso no es buena noticia para los planes electorales de la coalición PAN-PRI-PRD en Jerez. Las cosas para Pepe Pasteles se están poniendo difíciles en su pretensión por ser el candidato a la Presidencia Municipal de Jerez.

Susana va a la PPF

En el último reparto de comisiones que se harán en el Congreso local, quieren dejar fuera a Chema González y a los priístas. Quien ya está apuntada para presidir la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas es la diputada Susana Rodríguez Márquez. El acuerdo para que llegue, según dicen, se hará entre aquellos diputados del bloque del D21 que aseguran ya tener mayoría.

Zacatecanos en la Cdmx

El senador Ricardo Monreal; la secretaria de Energía, Rocío Nahle, la comisionada del INAI Julieta del Río, y otros zacatecanos han impulsado la contratación de paisanos para trabajar en la Ciudad de México. Y no ha sido tan fácil el acoplamiento, según ha dicho Benelly Hernández cuanto estuvo como funcionaria en la delegación Cuauhtémoc, pues algunos compañeros los veían con cierto recelo en un principio, así que tuvieron que abrirse paso con trabajo y sacrificio. Ese tipo de experiencias también las vivió el diputado Lalo Rodríguez y varios de sus compañeros zacatecanos cuando trabajaron en el IMSS con el exgobernador Genaro Borrego.

Entre otros paisanos que están en la capital del país se incluye el exsubsecretario de Gobierno, Poncho del Real, se mantiene en el SAT y el representante de Gobierno en la Ciudad de México, Raúl Rodríguez Márquez, que ha ido tejiendo contactos para ayudar al mandatario Tello en las gestiones. En tanto, en cosa de unos días. Rafa Flores regresará y estará de tiempo completo en Zacatecas, libre de sus responsabilidades en la SEP.

Mucho sufrimiento

Desde antes que le notificaran la sentencia de 6 años de cárcel y una multa de varios millones de pesos, el exalcalde de Trancoso, Ricardo de la Rosa, alegaba que ya estaba sufriendo mucho en el penal. Ahí tuvo problemas de salud, en ocasiones cuando podía descansar no se podía mover mucho sin molestar a otros compañeros que estaban dormidos, muy cerca de él. Y ante la pandemia del Coronavirus no había mucha forma de protegerse. A su extesorero Luis Noriega le ha ido mucho peor. Cuenta la leyenda que un interno que sufría alucinaciones lo habría confundido “con un demonio” y comenzó a agredirlo y lastimarlo de gravedad.

La Fiscalía contra el Covid; piden ayuda al TSJEZ

No solo le pegó por el tema de los contagios del Covid al personal. La Fiscalía de Justicia del Estado resintió un estancamiento en los trámites que necesitan para hacer justicia. Por eso el fiscal Francisco Murillo pidió el apoyo del magistrado Arturo Nahle.

Sucede que se estaban haciendo lentas las peticiones de la Fiscalía para que se congelaran cuentas bancarias y otros bienes de presuntos delincuentes, en hasta unas 80 carpetas de investigación. Murillo pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se hicieran más agiles estas solicitudes, a fin de que evitar que algún gandalla sacara dinero ajeno al extranjero o lo ocultará en otras cuentas. Pero en la comisión le dijeron que no al fiscal, pues para ello necesitaba autorizaciones de los jueces de control, un trámite que se ha obstaculizado con el asunto de la pandemia. Por ello, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia acordaron agilizar los permisos para las acciones que requiera la Fiscalía.

Reconocieron que, por ejemplo, no es necesaria una audiencia entre un juez y un agente del Ministerio Público para que se autorice una orden de cateo. Esos trámites pueden hacerse sencillamente hasta con una llamada telefónica, coincidieron en el tribunal. Para el gobierno de Tello, la Fiscalía y el Poder Judicial, la impartición de justicia seguirá siendo una prioridad, aun en tiempos del Coronavirus.

Nuevo subsecretario

Esta semana, quizá lunes o martes, rendiría protesta Tony Casanova, hijo de la exdiputada Angélica Náñez, como subsecretario de Desarrollo Social.

Recientemente, Casanova había ocupado la Secretaría de Organización del PRI y ahora entraría a relevar el espacio que dejó Cuauhtémoc de la Torre, quien será candidato a la presidencia de Tepetongo.

Al igual que Tadeo Díaz en la subsecretaría de Gobierno, la llegada de Casanova a la Sedesol se considera un espacio para el bonillismo. Mientras tanto, en la Secretaría de Desarrollo Social especulan que cuando se vaya el jefe Roberto Luévano, Víctor Rentería sería el nuevo titular.

En el área de Organización del PRI van a poner al expresidente de Valparaíso Alberto Ruiz, quien se apoyará más en la chamba que hizo Efraín Chávez, de los antecesores que hizo más chamba partidista.

La agenda

Los zacatecanos que van encaminados a una diputación federal por la vía de representación proporcional Noemí Luna, Fuensanta Guerrero, Miguel Torres y Miguel Alonso, ya tendrían marcadas sus estrategias como legisladores de oposición a la 4T. Los Migueles son de visión municipalista y seguramente van a insistir en temas como el Fondo Minero y los proyectos para impulsar a los paisanos.

Runrunazos

A la que ya de plano sacaron de la fila para ser subsecretaria en Sefin es a Elba de León, ahora directora de Egresos, pues cada vez son más los que saben de su participación en la Estafa Maestra como la gran contadora que ayudaba a Nicolás Castañeda y a Pedro de León en los enjuagues multimillonarios. ** La diputada local Alma Dávila leyó bien las auditorías y revisiones al Issstezac que ella misma mandó hacer, debiera entender que las aportaciones que se están requiriendo a los derechohabientes, en su vida laboral, es insuficiente para sostener lo que terminan cobrando. La diputada no entiende que es injusto que los contribuyentes que no cotizan en Issstezac, tengan que pagar sus propias pensiones y las de la burocracia. * Habría ruptura en el priísmo de Juchipila porque supuestamente el presidente local del partido, *Luis Érick Campos se saltó a liderazgos como Felipe Ibarra y Julio César Flemate para acaparar las regidurías, agandallando todo y a todos. * Jairo Mendoza y David González, aspirantes a diputados locales del PRI, buscan el respaldo del sector de jóvenes del partido.