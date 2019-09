El Runrún: Pedirán a Tello y alcaldes asumir más recortes

Viene limpia en la presidencia de Fresnillo

Señalan presunta contaminación en nave industrial

Termina Gobierno Federal con expectativas de “buscachambas”

Esta semana el gobernador Alejandro Tello tendrá una reunión con los diputados federales de y por Zacatecas para que entre todos busquen la gestión de más recursos para el estado.

“Le vamos a hacer la lucha”, asegura el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuellar, pero también advierte que buscarán tener un acuerdo de corresponsabilidad. Es decir, la administración de Tello y los alcaldes también tendrán que hacer algunos sacrificios, tanto para recortar algunas partidas como para mejorar la recaudación.

Ante el pendiente de no dejar en la miseria a gremios como la CMIC, proveedores de distintos servicios y grupos vulnerables que no quedan cubiertos por el Gobierno Federal, las presidencias y el estado deberán buscar soluciones propias para hacerse de más dinero. La Polla Ramírez insiste: “se tiene que acabar con el derroche”.

No obstante, en Gobierno del Estado y presidencias panistas aseguran que sí se han hecho sacrificios y aun así el panorama del próximo año se anticipa muy complicado.

Finanzas en orden

Al menos en Fresnillo, el alcalde Saúl Monreal comprendió bien el panorama de escasez que se viene. Y ya decidió meter mano en la abultada nómina del ayuntamiento. En la pasada administración, que encabezó Pepe Haro, había unos 1 600 trabajadores, que se sumaban a 300 más que estaban por honorarios asimilables a salarios, es decir 1,900 en total.

Con Saúl se determinó dar contratos a todos, y la cifra total ya andaría en menos de 1,700 trabajadores, y seguirá disminuyendo, al parecer.

Desaparecerán compensaciones

Con todas las anomalías y corruptelas ocurridas desde muchas anteriores administraciones, en el gobierno de Fresnillo ya no quieren caer en los mismos errores; otras cuestiones se corregirán con las mismas observaciones que les está haciendo la Auditoría Superior de la Federación. Al iniciar la actual administración, a los funcionarios del primer círculo se les solicitó reducirse el salario, pero Jovita Aguilar, de Cultura; Manuel Escamilla, de Desarrollo Económico, e Irene Magallanes de Desarrollo Social estuvieron ganando compensaciones no justificadas, que seguramente no tardarán en dejar de recibir, para atender las mismas indicaciones de la ASF.

No hacen caso a la ASE

El auditor Raúl Brito sigue batallando con exalcaldes y exfuncionarios que no pueden (o no quieren) solventar las observaciones que les señalaron.

En la lista de los socarrones está Jason Barker, exdirector de Desarrollo Económico de Fresnillo, y una buena parte de los funcionarios de alcaldes que resultaron reelectos, como El Campesino Ramírez, de Río Grande; David Avelar, Tabasco, y Eduardo Duque, de Morelos.

Otra vez en Zacatecas

El director general del INAH, Diego Prieto, quien estuvo el mes pasado en el sitio arqueológico de Juchipila, volverá a la entidad. Este martes estará en una sesión solemne en el Congreso del estado para celebrar los 80 años del instituto. Por esa razón, los diputados locales pospusieron el cambio de titulares de los Órganos de Gobierno.

Sector inconforme

De las causas de inconformidad con la 4T que ya busca capitalizar el PRI está en la desaparición de Prospera. El programa de becas que lo sustituyó está más enfocado en ayudar a los estudiantes, no a las familias en las que incluso se generaba un flujo económico en las comunidades, que ya no se recibe. La súperdelegada Verónica Díaz y su equipo insisten en que a nivel nacional incluso se estarán dando más apoyos, pero el tema de la redistribución del dinero va dejando, al menos en comunidades zacatecanas, a un buen número de inconformes.

Residuos peligrosos

Una de las protestas y reproches que le hacen a la alcaldesa de Genaro Codina, Oralia López, es que atienda el problema de una presunta contaminación en una nave industrial, donde supuestamente se manejan residuos tóxicos y clínicos.

El procurador ambiental, Constantino Ruiz, visitó el lugar y al menos en esa ocasión solo se encontraron con un inmueble abandonado, pero no se descarta una nueva visita por parte de gente de SAMA. En el inmueble se había dado un permiso para que operara la empresa Protec Medica, pero hasta el momento nadie está operando en el lugar formalmente.

Hay testimonios de lugareños que aseguran que residuos de hospitales y otros se están vertiendo en el drenaje.

No se abrió la puerta

Al menos en la Secretaría del Bienestar, según dicen, por indicaciones de Gobierno Federal ya no se abrirá más la puerta para el reparto de huesos. Y ahí, siguen calentando en la banca, pero sin indicaciones para que entren a jugar Javier Reyes Romo, Rafa Candelas, Cuauhtémoc Calderón y otros que ya se harían a la idea de esperar a que David Monreal, si es que eso sucede, pudiera acaso ganar la gubernatura. Al Ro Román, aunque siga acosando en las giras al mismo AMLO, tampoco le han dado chamba, pero cuenta la leyenda que a su esposa sí le asignaron un espacio con la súperdelegada Verónica Díaz; Román asegura que solo les está ayudando informalmente.

Que vayan con uno

Priístas que están en gobierno consideran necesario establecer un consenso para definir una línea que promueva como proyecto de sucesión a la senadora Claudia Anaya, el secretario del Campo Fito Bonilla; el titular de la Sedesol, Roberto Luévano o Carlos Peña, director del IZEA.

Aunque el panorama para el PRI se advierten complicado, creen que de aquí a un año las cosas puedan cambiar. Y para algunos lo mejor que le podría pasar al partido es que tengan como rival de enfrente al funcionario federal David Monreal; en los alcaldes de Zacatecas y Fresnillo, Ulises Mejía y Saúl Monreal, ven un potencial de crecimiento que pudiera ser más amenazador.

Reunión del reclutamiento

Hoy habrá una reunión de los supuestos operadores que tendrán la bendición para ir de la mano con David Monreal. El rito de iniciación será a las 12 del día en el Alicia Garden de Guadalupe. El que ya está acaparando detalles de la organización es Cuauhtémoc Calderón. También estarán otros como Kike Rayas fijando la línea para ver a quiénes sí y quienes no pueden entrar; Julio César Chávez, alcalde de Guadalupe y Javier Mendoza, de Relaciones Exteriores.

Furioso

El exdiputado Fernando Galván no anda muy contento porque hasta ahora no le ha servido mucho haber renunciado al PRD por irse a Morena. Aunque dice apoyar y respaldar los lineamientos del presidente AMLO, está muy indignado con el diputado federal Alfredo Femat, a quien señala de no cumplirle los compromisos.

Miden a los aspirantes a suceder al Waca

En la UAZ ya comenzaron a medir a siete de los aspirantes a suceder al rector Antonio Guzmán, aunque tres de ellos conforman una alianza: Ángel Román, Hans Hiram y Rubén Ibarra, quien encabeza al grupo; los otros visibles son el dirigente del SPAUAZ, Pedro Martínez y los académicos Tere Villegas, con influencia en la Comisión de Derechos Humanos; Juan Carlos Guerrero y Pedro Zesati, quien prestaba una finca para que el diputado federal Alfredo Femat armara sus pachangas.

Cada uno de esos aspirantes tiene sus opositores y enemigos. Al trío que componen Ibarra y los chicos de la rectoría los critican porque supuestamente sería seguir con la misma línea que ha mandado en la universidad los últimos años; a Pedro Martínez por ser “bocón” y explosivo; a Tere Villegas porque formó parte de uno de los grupos, en Contaduría, que estuvieron bien involucrados en la Estafa maestra con Emilio Morales; y a Juan Carlos Guerrero, por formar parte de “las mafias” en la Unidad Académica de Derecho. Pedro Zesati podría arrastrar menos grillas, pero también menos respaldo para su proyecto.

No se descarta un pacto entre Martínez Arteaga, Guerrero, y los del STUAZ que sigue controlando Rafa Rodríguez Espino.

Destape en Guadalupe

Sin mucha reacción, ya trasciende en el priísmo de Guadalupe que el regidor Gerardo Casanova, hijo de Angélina Náñez, quiere pelear la presidencia en 2021. Pero antes que él hay una lista que incluye a Hermann Hernández, Cliserio del Real y el exdiputado Osvaldo Ávila, aunque se dice que este ya no quiere jalar con el partido para dedicarse a promover única y exclusivamente al antorchismo.

Otra baraja que ya comienzarían a valorar sería el petista Lolo Hernández, quien sería de los más competitivos para arrebatarle la silla a los neomorenistas de Guadalupe.

Runrunazos

Para la batalla que se avecina en Guadalupe, el grupo del exregidor Román Tarango se dice libre de ataduras y con la libertad de poder negociar alianzas con quien les dé la gana.* Es cierto que hubo un pacto con David Monreal para la contienda del año pasado en Guadalupe, pero como, dicen, no se respetaron algunos acuerdos, ya no se sienten con la obligación de ir a levantarle la mano al fresnillense. * El subsecretario Érick Muñoz fue un gran apoyo para el secretario Jehú Salas en las negociaciones con el secretario independiente para que destrabaran en conflicto en la cervecera, aunque es un asunto en al que todavía le tienen que dar seguimiento.