El Runrún: Morena no se lleva carro completo

Como se anticipaba, por lo menos dos de las seis gubernaturas que se disputaron este domingo no serán para Morena. Ahí están Aguascalientes, donde la ventaja de Tere Jiménez ya no daba vuelta atrás, y Durango, con Esteban Villegas perfilado al triunfo. Y ambas entidades colindan con Zacatecas. En Tamaulipas quedó una elección cerrada, aunque se anticipaba una ventaja mínima para el partido del Presidente de la República. Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo quedarían con la 4T. Está claro que aunque Morena sea el partido predominante, habrá territorios con una oposición fuerte donde no los dejen entrar. Los panistas tienen mayor fuerza opositora que los priístas, quienes ya perdieron en el estado de Hidalgo.

Distintos niveles de autoridad

Entre los colaboradores de la Nueva Gobernanza, algunos ya se han quejado porque no tienen el mismo nivel de mando, pues en sus mismos equipos les ponen algún freno. Mientras que otros, literalmente hacen los que les da la gana. Entre los primeros está Manuel Flores Sonduk, titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, quien ha tenido conflictos con su área administrativa; y entre los segundos está Jeú Márquez, coordinador de Protección Civil estatal que se ausenta cuando quiere sin rendirle cuentas a nadie. En un término medio aparece el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, quien no ha podido limar asperezas con Lety Quiroz, coordinadora administrativa.

Carrera libre

Aunque Navidad Rayas lo presuma, se dice que nadie tiene la bendición del gobernador David Monreal para buscar la dirigencia de la Sección 34 del SNTE. La Nueva Gobernanza lo vería como un proceso que, única y exclusivamente le compete a los maestros. Y esa política es hasta por un asunto de respeto. Si bien hay algunos aspirantes como Rosendo González que ya habría pactado el apoyo de docentes davidistas, no es lo mismo si hubiera alguna línea del Ejecutivo. Lo que ahora están peleando los opositores de Soralla Bañuelos de la Torre, actual secretaria, es que ya se publique la convocatoria.

Quejas en la CMIC

El jueves hubo junta del comité de la cámara de constructores. Ante el presidente Jorge de la Peña, los grilleros comenzaron a recriminar algunas supuestas irregularidades en la administración pasada, que encabezó Pascual Solís. El problema es que se habrían pagado un par de obras de mantenimiento en el edificio de la CMIC, que al parecer no se hicieron. El más furioso era Salvador González La Camocha, quien hasta ya andaba promoviendo por su cuenta una una auditoría al expresidente Pascual. Sin embargo, en el gremio reconocen y hasta la misma Camocha que Pascual es honesto, y si hubo por ahí alguna irregularidad sería por un asunto involuntario. Mientras tanto los agremiados de la cámara no están seguros de que la amistad entre Guillermo Carrillo Pasillas y el presidente sea tan buena porque no ha fluido la obra como ellos quisieran.

Runrunazos

El rector de la Utzac, Gonzalo Franco, no se puede hacer tarugo por cerca de 2 mil títulos atorados para estudiantes que se inscribieron en carreras todavía no validadas.

Como líder sindical, Franco algo tuvo que ver, evidentemente en el acomodo de más personal, pese a que no estuvieran completos los requerimientos académicos. ****Norma Castorena y su gente mantienen el bloqueo en el Hospital de la Mujer en Fresnillo, por el conflicto en la disputa de plazas una vez que el inmueble lo reciba Gobierno Federal. Urge un buen mediador para la Secretaría de Salud de Zacatecas. ***La alcaldesa de Morelos, Margarita Robles, pretendía tener a Liliana Parga como tesorera del municipio, pero debido a que no acreditó su constancia de residencia la destituyeron, pero ahora resulta que le ganó un juicio al municipio y le tendrán que pagar salarios caídos. Huelga decir que la amistad entre Margarita y Liliana terminó.