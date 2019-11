El Runrún: Mide Tello desempeño de su gobierno

Alcaldes no querían aumento a las tarifas de la JIAPAZ

Nuevamente, la administración que dirige Alejandro Tello se sometió a una encuesta para medir la percepción que se tiene de su desempeño. Demoscopía para la Democracia hizo la Encuesta Estatal de Evaluación Gubernamental 2019. La muestra eran 2,400 entrevistados, pero al filtrar las respuestas mediante un método de eliminación de incongruencias, el estudio quedó en 1,704 personas, con un margen de error estadístico del 3.8 por ciento.

Las entrevistas comenzaron a hacerse en marzo. Al abordar temas de Gobierno Federal todavía se mencionaba al expresidente Enrique Peña y no a López Obrador. Y como ya se ha estado advirtiendo, la inseguridad es el principal problema en el estado y en el país. El 23% de los entrevistados le enjaretó a la Federación la principal responsabilidad en el problema; el 13% a las familias; 6.3% a gobierno estatal; 4.2 al municipal; 2.5 a los tres gobiernos y el resto a todos los anteriores.

Entre bajos salarios, corrupción, falta de agua, pobreza, desempleo, educación y otros problemas, el 54.8% de los zacatecanos que respondieron a la encuesta coincide en que la inseguridad es lo más urgente de atender. Por eso, el fiscal Francisco Murillo y el secretario de Seguridad, Ismael Camberos, salieron los más castigados en las evaluaciones. Y aunque todavía se percibió un desconocimiento de más de la mitad de los entrevistados a los funcionarios, al pedir nombres de quienes estuvieran chambeando bien destacaron el secretario del Campo, Fito Bonilla; Gema Mercado de Educación y Gilberto Breña en Salud.

Ante la pregunta de cómo va el gobierno estatal, 43.5% opinó que regular, 36.7% cree que mal; 15.4% respondió que va muy bien y el 4.4% no contestó.

Comparaciones

Al comparar directamente las administraciones de Miguel Alonso con Alejandro Tello, el 52.1% los vio con resultados similares; 22.9% consideró que se desempeñó mejor el exgobernador; 19% respondió que el quinquenio del contador es mejor y el 6% no contestó.

Pero al comparar los últimos cuatro gobernadores, al actual senador Ricardo Monreal lo colocaron muy arriba: al pedir quién fue el más cercano a la gente Amalia García salió con 13.5%; Tello, con 13.8%; Miguel Alonso 14.6 y el fresnillense 35.4 por ciento. Y al calificarlos del 1 al 10, omitiendo las calificaciones nulas, quedaron con los promedios de 6.2 Miguel y Amalia; Tello con 6.3 y Ricardo 7.1.

Se opusieron al incremento

Aunque se ha estado advirtiendo de la necesidad de incrementar las tarifas del servicio en la JIAPAZ, los alcaldes de Zacatecas, Ulises Mejía; Guadalupe, Julio César Chávez; Morelos, Eduardo Duque Torres, y Manuel González de Vetagrande todavía pretendían frenar el aumento, pero fueron mayoriteados.

Ulises y Julio pedían analizar otras opciones antes de dar luz verde al incremento, pero el director del organismo de agua, Benjamín de León Mojarro, advirtió que la situación de la junta es crítica. Y por eso se justificó el incremento para que la mayoría de los usuarios estarán pagando 139 pesos mensuales a partir del próximo año. También se espera que en la JIAPAZ ya no se concedan más préstamos a los burócratas.

La reactivación

Aunque se ve complicado para el PRI que se recupere la capital, ya hay varios grilleros operando para reestructurar a los tricolores de Zacatecas. Uno de ellos, dicen, es el contralor de la capital, Paco Rivera, quien estaría buscando ampliar su influencia con alguno de sus cuadros en el comité municipal del PRI, al que la regidora Mayra Espino ya quiere renunciar como presidenta.

El grupo de Carlos Peña, director del IZEA, también estará peleando el comité con alguno de sus cuadros, posiblemente Mario Alberto Chávez, presidente del Instituto Reyes Heroles en la capital.

A defenderse de Morena

Durante la celebración del Consejo Político Nacional del PRI en la Ciudad de México, el dirigente estatal Gustavo Uribe advirtió que los tricolores no deben permitir descalificaciones ni grillas lanzadas desde Gobierno Federal, es decir, el de Pinos estaría proponiendo mecanismos de defensa contra los ataques de Morena.

A la sesión acudió una delegación de priístas zacatecanos: la senadora Claudia Anaya; Gustavo, la exdiputada federal Araceli Guerrero; Carolina Dávila, diputada local, entre otros. Allá se encontraron con el exgobernador Miguel Alonso que ya está en el comité nacional.

Informes

Algunos diputados han tratado de aprovechar sus informes para destacar; otros (los pluris principalmente) quieren librarla con presentar pequeños informes por escrito. Dicen que los que estarían más en aprietos por improductivos serían Chabelita Trujillo y Adolfo Zamarripa. En cambio, diputados como Raúl Ulloa entregaron hasta sus “tesis” y ya se están preparando para rendir cuentas Luis Esparza y Gaby Pinedo.

De subsecretario a funcionario municipal

Cuenta la leyenda que el exsubsecretario de Educación, David Eduardo Rivera Salinas, estaría reapareciendo como director del Instituto de Cultura de Guadalupe. Se sabe que el médico veterinario ya recibió una invitación para incorporarse al ayuntamiento, pero hasta este fin de semana todavía no se decidía. Si se anima podría estar tomando protesta esta misma semana.

Lo difamaron

El exalcalde de Ojocaliente, Humberto Rincón, está indignadísimo y furioso con el actual alcalde, Daniel López, a quien señala de haberlo difamado. Y es que asegura, con documentos en mano, que se hicieron depósitos por las presentaciones de la feria 2018. Reconoce que está pendiente de documentar lo que el patronato le pagó en efectivo al empresario Jorge Alejandro Morales, pero eso “ellos lo deben de hacer y sacar cuentas”. Incluso, en su equipo cuestionan si realmente hay una demanda penal contra el ayuntamiento por incumplimiento de pagos en los eventos, pues sostienen que cuando mucho solo serían requerimientos de pago.

Buenas y malas

Luego de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el el que se aprobaron unos 30 mil millones de pesos para Zacatecas, la buena noticia es que se aseguró presupuesto para educación, salud y seguridad. La mala es que el sector de la construcción estará en la incertidumbre. La asignación de 100 millones de pesos del estado para el programa 2×1 ayuda, pero no resuelve la situación del gremio.

Dejan ir el dinero en Chalchihuites

El exalcalde de Chalchihuites y actual director del tecnológico de Sombrerete, Pedro Miranda, es señalado como el culpable de dejar que el municipio dejara de recaudar millones de pesos. Y es que durante el reinado que este tuvo en Chalchihuites, se hizo mal el cálculo para el cobro del predial a la minera Plata Panamericana. El buen Peter Miranda les cobraba 4.9 millones de pesos, pero según péritos especializados, el impuesto a la minera debió ser de 9 millones 949 mil pesos, es decir, a Chalchihuites se le escurrieron 5 millones de pesos.

Enterados

Laura Nava, actual presidenta de Chalchihuites, ya sabría de las barbaridades cometidas por el gobierno de su marido y su equipo tendría que corregir los avalúos para el cobro de impuestos no solo por la recaudación, sino para evitarse broncas con el auditor Raúl Brito.

Buscan a excandidatos del Panal

De aquel partido turquesa que pasará a la historia, la diputada local con licencia Soralla Bañuelos, Mariano Lara y otros liderazgos del SNTE en Zacatecas buscan a los excandidatos que lanzó el Panal hace un año para que se sumen al proyecto de México, el nuevo partido que quieren conformar. Ya fueron con Manuel Navarro, quien buscó la presidencia de Fresnillo, para que se sume al nuevo instituto político, en el que ya está amarrada la diputada Aida Ruiz.

Las cuentas de Fernando

A la pandilla de Los Históricos los han grillado mucho por mantener el control del comité estatal de Morena y el dinero público que eso significa. Pero para callar las grillas, el dirigente Fernando Arteaga asegura que él no recibe ni un peso de salario. Ostenta su cargo como honorífico. Hay nueve personas que sí están cobrando en conjunto 655 mil pesos, que fue el presupuesto anual para nómina, más 640 mil pesos anuales de combustible, 310 mil en alimentos para la capacitación, promoción, desarrollo y liderazgo político para las mujeres, entre otros conceptos.

A las cuentas de Fernando se suma el edificio que compraron para el comité y que costó 6 millones 130 mil pesos y que financiaron con el presupuesto de 16 millones de pesos que tuvieron este año.

Algo qué hacer

La decisión del gobierno de Alejandro Tello de no despedir burócratas fue acertada para no generar más desempleo y crisis en la entidad, pero ahora lo que preocupa algunos es que los trabajadores efectivamente tengan trabajo qué hacer. Además del presidente del IEEZ, Virgilio Rivera Delgadillo, tienen en la mira al área de Infraestructura vial dentro de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Jorge Luis Pedroza. Ante los recortes brutales para obra pública, hay quienes advierten que no habrá mucho movimiento en esta área y es importante que a los trabajadores los pongan a hacer algo.

Runrunazos

El diputado federal, Alfredo Femat Bañuelos, le bajó dos rayitas a sus reuniones fifís con diplomáticos y visitó Río Grande para repartir apoyos de Mariana Trinitaria, junto con la regidora Marciana Díaz y el exdiputado Samuel Reveles. Femat ya sabe que para no descuidar el distrito debe mantener presencia, principalmente en la región norte del estado. *** La Secretaría de Educación organiza un coloquio de patrimonio bibliográfico que inicia este lunes y concluye el viernes. El coordinador estatal de Bibliotecas, Simitrio Quezada, y Juan Carlos Ochoa, director de la Elías Amador, promueven el evento que será en el Pedro Coronel; el primero dará una conferencia sobre El Quijote de la Mancha.