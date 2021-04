El Runrún: Menosprecian al PVEM; reniega Carlos Puente

Se calientan ánimos entre petistas y morenistas

Payasadas de Marco Flores traen problemas a Morena

Candidatos diputados viatican para campañas

Cuando se hizo el pacto entre morenistas y verdes, estos últimos estaban y siguen estando lejos de formar una mancuerna más o menos equilibrada con sus aliados. No es como una dupla tipo Batman y Robin, sino más bien como el Rey León y aquel pajarillo que supuestamente le aconsejaba, que en este caso es un tucán muy menospreciado. Tan infravalorados estarían que al diputado federal del PVEM, Carlos Puente, le preocupa demasiado que aun y cuando aparezcan como ganadores en algunas contiendas, el balance para el partido no sea muy positivo. Se dice que en el peor de los escenarios incluso pudieran ver amenazado su registro. Y de las diputaciones locales pluris, no está garantizado que al menos se lleven una.

En el bloque Morena-PT-Panal-PVEM son estos últimos los que parecieran estar en más desventaja y ser los menos atractivos para el electorado, tanto así que algunos, como Jorge Miranda en la capital, prefieren destacar el color guinda antes que el Verde. Puente está asustado porque sabe que en ese escenario se pone en riesgo su “negocio”.

Equipo de 16 contra el de 42

Mientras se trataba de expandir el proyecto del D21, hubo operadores que manejaron el movimiento más allá de identidad morenistas. Presumían el apoyo a David Monreal antes que al partido guinda. Y cuando sellaron el pacto entre Morena, Panal, PVEM y el PT solo concretaron la unión en 16 municipios y ocho distritos locales. Los morenistas, que son los capitanes del barco, están convencidos de que la alianza solo se hizo en los municipios necesarios y que los resultados serán favorecedores. Pero en los aliados, principalmente el PVEM, hay preocupación por los escasos votos que conseguirían, aun y cuando estén ganando las contiendas electorales.

La alianza PRI-PAN-PRD se ensambló con más dedicación. Desde que se debatía la candidatura a la gubernatura la misma Claudia Anaya, Fito Bonilla y los demás advertían la necesidad de una coalición para enfrentarse a Morena. Aunque hubo reclamos de resentidos, al final el bloque Va por Zacatecas logró integrar planillas en 43 de los 58 municipios y 17 de los 18 distritos.

Guindas contra petistas

Morena y el Partido del Trabajo se autodefinen como promotores de la 4T y los verdaderos representantes de la izquierda, pero entre ellos mismos ya se atacan, se meten el pie y harán de todo para ganarle al contrario.

Una batalla que ya generó coraje en el PT es el distrito local 3. El Waca Guzmán, heredero del clan Femat y con apoyo del sector universitario, estaría por debajo de la neomorenista Violeta Cerrillo. La expriísta lleva ventaja contra el exrector de la UAZ no porque sea Cerrillo, sino porque sencillamente la marca la hace más competitiva. Además, Violeta hace mancuerna con Julio César Chávez a la alcaldía de Guadalupe y Julia Olguín en la diputación federal, en tanto para El Waca no será lo mismo colgarse de Samuel Herrera.

Otra pelea entre rojos y guindas está en la contienda por la presidencia de Guadalupe. El petista Salmón se deslindó de David Monreal; los morenistas le recriminan al petista la cercanía que tuvo con el gobierno priísta de Guadalupe en la pasada administración.

En el distrito local de Loreto hay interés especial en que Imelda Mauricio le gane a José Luis Figueroa, uno de los enemigos del monrealismo.

En Fresnillo, el candidato petista a la alcaldía, Víctor Piña, anda a todo lo que da, en buena pareja con Jesús Cid Vázquez El Nopal, candidato al distrito 6. La reacción a su crecimiento originó que ya les leyeran la cartilla a algunos trabajadores del ayuntamiento que andaban muy entusiasmados apoyándolos. Les aplicaron la conocida consigna “no se equivoquen”.

Nadie llegó con los de la CMIC

El pasado miércoles, nadie peló la convocatoria de Pascual González, presidente de la CMIC, para que acudieran los candidatos a presentar sus propuestas. El martes habían ido los del PES y fue hasta el jueves en que algunos representantes del Partido del Pueblo fueron a hacer “show”. Obviamente los partidos pequeños no despiertan emociones a los constructores. Ellos están esperando a que vaya Claudia Anaya y David Monreal.

Diputados comodinos

Carlos Puente, Chabelo Trejo y Lyndiana Bugarín están entre los diputados que se quieren reelegir, los primeros dos vía pluri y Lyndiana por el distrito federal 2. Pero como muchos otros en San Lázaro, no han sido productivos y si acaso llegan a una iniciativa por año. Todo lo demás es línea que les marcan en sus grupos parlamentarios. Por cierto, se dice que Lyndiana tiene dificultades porque hay morenistas que no le perdonan su pasado priísta y del lado del PVEM no hay mucho que le puedan aportar. Aun así es de las afortunadas en San Lázaro porque le dieron la oportunidad de seguir, a diferencia de María de Jesús García, a quien le impidieron entrar a una reunión de Morena para la repartición de candidaturas.

Pendientes de la Secop

El quinquenio está por concluir y a Jorge Luis Pedroza, secretario de Obras Públicas, le siguen recriminando la falta de entrega de la carretera a El Cargadero en Jerez. El funcionario va a dejar otros pendientes. Cuando hizo la obra de la Avenida Pedro Coronel, en la zona conurbada, afectó una propiedad del Issstezac que se va compensar con la donación de un terreno, cerca de Ciudad Administrativa.

Imprudencia que no necesitan

Hay algunas grillas innecesarias que le ha traído Marco Flores al proyecto del D21. El cantante de la Banda Jerez causó polémica por “mentárselas” a los del PRI en Pinos y por referirse a las mujeres como “pinches viejas”. En el primer caso, dicen que pudo haberse originado una confrontación con familiares del secretario del Campo y originario de Pinos, Gustavo Uribe, que iban a tomar muy en serio los agravios del cantante.

Luego, las expresiones del cantante tienen implicaciones legales que él no puede imaginar en su ignorancia y vulgaridad. Ya se hizo nota nacional y los grupos de defensa de la mujer actuarán enérgicamente afectando al que quiere ayudar, a David Monreal que no se ha deslindado. La verdad que a Marco Flores no lo necesita la 4T, no añade nada sino riesgos y hace ver al candidato muy tolerante a la violencia de género.

Campañas peligrosas

Dicen que es legal, pero “inmoral”. Aun así, si no tienen cuidado se pueden meter en problemas. Aferrados al hueso, la candidatura para reelegirse en el Congreso local no fue impedimento para que Juan Mendoza, Perla Martínez, Gaby Pinedo, Roxana Muñoz y Aida Ruiz se olvidaran de pedir licencia. Asumen que tienen el bastante tiempo y disposición para ser excelentes candidatos y legisladores al mismo tiempo, pero parece que no podrán hacer bien ni lo primero ni lo segundo. Lo preocupante es que estos legisladores siguen teniendo acceso a sus generosos gastos de representación. Ahí, lo que se supone debiera ser para comisiones legislativas puede acabar derrochándose en las campañas.

Gasolina, comidas, refacciones y demás rubros seguramente acabarán muy inflados durante los meses de campaña.

Menos margen

Según la bancada Morenista, en la administración del gobernador Alejandro Tello bajó el porcentaje de burócratas en relación a la base trabajadora del estado, de un 6 a un 4.5%, pero aun así es mas alto que la media nacional, que es el 4.3%. Por eso quieren hacer el llamado a las presidencias municipales para que no den basificaciones en el año de Hidalgo, y de último momento.

El otro equipo M

Catalina Monreal ya está de lleno en el proyecto de Fuerza por México y convenció a la exdiputada priísta, Lupita Flores, de contender por el Distrito 1 federal. El partido rosa se ha convertido en una apuesta más del monrealismo, más directamente del senador Ricardo Monreal. Quienes han aceptado sumarse saben que el exgobernador es la línea principal, más allá del proyecto del D21.

Promesas a Fresnillo

Saúl Monreal, candidato a la presidencia de Fresnillo, habló con su hermano David y le prometió que atendiera dos prioridades para su municipio: el tema de la seguridad y la reparación de caminos en comunidades. El candidato a gobernador asumió el compromiso y Saúl vigilará que así se cumpla. El Cachorro promete ser de los alcaldes que más exijan la atención de los otros dos niveles de gobierno.

Respuestas inducidas

Sigue la guerra de encuestas entre los candidatos a gobernador Claudia Anaya y David Monreal con resultados muy diferentes. Recientemente, los priístas presentaron uno en el que Claudia ya había rebasado al fresnillense; y en Morena presentan otros donde la diferencia es hasta 18 puntos a favor de su candidato.

Lo que se sabe es que hay encuestadoras que han buscado inducir las respuestas de los candidatos para que respondan a favor de los que pagan el estudio en cuestión. En la alianza Va por Zacatecas saben que irían en desventaja, pero no hay desánimo en la candidata a la gubernatura.

Le calmaron los ánimos

Luis Enrique Sánchez, alcalde de Luis Moya, se olvidó de sus ansias electorales y mejor se está concentrando en cerrar dignamente su administración.

El presidente municipal estuvo en la lista de aspirantes al bando de Morena, pero acabó en el grupo de los damnificados. No le tocó nada en las planillas.

Ahora, estaría en espera que le den un espacio a nivel estatal, aunque ahora toma muchísima más cautela de cuando escuchó las primeras promesas.

Runrunazos

Reynaldo Delgadillo, candidato diputado local, reprocha la desaparición de programas federales para apoyar a los emprendedores y alega que la 4T está debilitando la competitividad de las actividades económicas en el país. * A Karlita Valdez, quien va por el distrito de Sombrerete, le habrían impugnado su candidatura.