El Runrún: Lucha de padrinos por las Contralorías

Ya están integradas las ternas para los Órganos Internos de Control, anteriormente conocidos como Contralorías, de Guadalupe y Zacatecas. Eso ya está generando pleitos e intrigas en el Revolucionario Institucional. En el caso de la capital, la terna la integran Yazmín Barrón, dirigente municipal; Víctor Anaya y Carla Deshire Abraham García, estos dos últimos muy bien apadrinados. La senadora Claudia Anaya está abogando por su hermano, dice que también es priísta con trayectoria y trae aprobación del comité municipal por parte de Carlo Magno Lara. Carla Deshire es esposa del exsecretario General de Gobierno, Erick Fabián Muñoz, y por ahí se está buscando respaldo de tellistas y el grupo de Fito Bonilla. La disputa parece ser no solo por el cargo. Será también para demostrar que grupo tiene más poderío e influencias en el PRI. Los bonillistas no están muy contentos con la postulación de Víctor, en tanto la senadora Claudia ya habría pedido apoyo al alcalde Jorge Miranda y hasta ayer se escuchaba que era Víctor el bueno para la Contraloría. Hoy habrá sesión de cabildo en la capital y es posible que ya se trate el asunto.

Más padrinazgos

Hoy está previsto que el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, le tome protesta a quien dirigirá el Órgano Interno de Control. Al igual que en la capital, la terna es una lucha de padrinos. Saira Yareli Flores es propuesta del excandidato a la presidencia Osvaldo Ávila El Antorcho. Este alega que debe hacerse justicia por los votos que consiguió y que le permiten al PRI acceder a ese puesto. Otro candidata a la contraloría es Natalia Daniela del Muro, respaldada por Roberto Luévano y su equipo, y la tecera opción es Jannete Garay, que aunque es cercana a Roberto fue propuesta por la senadora Claudia. Jannete ya andaba cabildeando con regidores.

Sin terna oficial

En Fresnillo los pleitos están más intensos. Tanto que hasta ayer ni siquiera se ponían de acuerdo para tener una terna. Los regidores Laura Herrera y Gilberto Dévora presentaron una con la clara intención de que designen contralora a Lety Casillas. Luego, los dos regidores priístas Félix Castillo y Diana Isela Valdez quieren que el cargo quede entre Arturo Torres o Blanca Barajas. Ninguna terna tiene validez porque cada una contaba con solo dos firmas. Se les habría advertido a los regidores que si no se ponían de acuerdo, el alcalde Saúl Monreal podría designar la terna. Y eso ocurriría en esa misma semana.

Otra gestión

Después de lograr el compromiso de la SEP para liberar recursos y pagarle al magisterio, el gobierno de David Monreal consiguió otra gestión ante la Federación. La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dio luz verde a la declaratoria de emergencia por las inundaciones en Genaro Codina y Cuauhtémoc, del 16 y 17 de septiembre. Con eso llegará un presupuesto para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

No se peleó

Hubo disgustos del monrealismo hacia el dirigente de la 58 del SNTE, Óscar Castruita, por grillas muy particulares en las manifestaciones del magisterio para exigir salarios pendientes. Pero participar en las protestas no necesariamente generaba conflictos con Gobierno del Estado. José Manuel Jaime Delgadillo, exdirigente del sindicato de Telesecundarias, se mostró prudente en las manifestaciones e incluso hizo acuerdos con algunas alcaldías para no paralizarles todas las actividades. Por eso, el exalcalde de Luis Moya sigue siendo bien visto en los colectivos del D21.

Narro ataca

Uno de los conocidos opositores al monrealismo, el senador José Narro, supuestamente anda haciendo grilla en la Cámara Alta para promover cambios en las coordinaciones de Programas Federales en los estados. El tamaulipeco quiere, según dicen, promover el cambio de la súperdelegada Verónica Díaz como una forma de debilitar a los davidistas. Y se dice que entre las propuestas que ya anda cabildeando está la del exalcalde de Zacatecas, Ulises Mejía.

Runrunazos

Todo mundo en Morelos está hablando de una próxima pachanga a celebrarse en su municipio. Se casa el exalcalde Eduardo Duque. Y presuntamente, para llevar la fiesta en paz, pactó algunos acuerdos con la presidenta Margarita Robles respecto a personal “intocable” que deja en el ayuntamiento. Por cierto, en Morelos esperan gran apoyo de la directora del Instituto Zacatecano de Cultura, Dulce Muñoz Reyes, por ser originaria del municipio. * El exdiputado Lalo Rodríguez no se desanima por la desaparición de su cargo como Secretario del Congreso. Entre trámites de entrega, finiquito y demás permanecerá en el Poder Legislativo hasta mediados de octubre, posiblemente. * No hay garantía de que las coordinaciones de bancada sean permanentes y en la de Morena Priscila Benítez y Armando Delgadillo no desisten en su deseo de ser nombrados jefes del grupo, aunque sea dentro de uno o dos años.