El Runrún: Lucha de padrinos por la CDHEZ; se baja El Kent

Exigen en el PRI cambios de dirigencias

Temen manipulación del contrato colectivo en la UAZ

Celebración del Día del Zacatecano; habrá homenaje a López Velarde

Abandonó la contienda por la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. José Manuel Contreras Santoyo, mejor conocido como El Kent Conteras, envió un oficio a los diputados para desistir a su registro como aspirante “por así convenir a mis intereses personales”. La lista con 25 interesados en relevar a Luz Domínguez ya era demasiado. Y aun así con la salida de El Kent, 24 aspirantes siguen siendo muchos. Se anticipa que más candidatos pudieran desertar de la competencia, ante el presentimiento de que la designación ya va encaminada hacia algún aspirante “oficial”. Y precisamente, ya se habla de determinados candidatos que son apoyados por diversos grupos y bandos.

La aspirante oficial del Poder Ejecutivo sería Maricela Dimas Reveles. Maribel Galván, líder de la bancada morenista, tiene la encomienda de empujar su nombramiento, aunque se sabe que la diputada exsíndico de Fresnillo ya ha tenido algunas fallas en encomiendas de operación política.

Luego está otra aspirante oficial, impulsada desde la Fiscalía estatal: Martha Berenice Vázquez, actual fiscal especializada en Derechos Humanos. La actual comisionada Luz Domínguez tiene su propia favorita: Mayra Ruvalcaba Moreno, mientras que el académico y procurador del DIF estatal, Álvaro García, tendría el apoyo de la presidenta honorífica de esta dependencia, Sara Hernández de Monreal.

La diputada priísta Gaby Basurto tiene como propuesta al exsecretario de Administración Juan Antonio Ruiz y, cuenta la leyenda, que el petista Xerardo Ramírez traería un acuerdo con el abogado Jorge Rada, como una manera de provocar a los de la Nueva Gobernanza.

Al Kent Contreras lo vinculan al grupo del magistrado Arturo Nahle, pero finalmente decidió no formar parte de aquella batalla campal. Habría considerado que era ir a una guerra perdida.

Así pues, a como están las cosas Maricela Dimas es la gran favorita. Pero a cualquiera de los otros 23 aspirantes que trate de cabildear con los diputados le van a decir que sí, como si hubiera huesos en la CDHEZ para todos.

Rebelión en el PRI

Aquellos resultados electorales que unos priístas “festejaban”, otros los catalogan como una evidente derrota. Morena se llevó cuatro de las seis gubernaturas que se disputaron hace unos días y la realidad es que el PRI se está desangrando. De 20 gubernaturas que se disputaron en 2021 y 2022 “solo se ganó una y en cambio se perdieron 10 estados que gobernábamos”, recriminan los exdiputados federales José Encarnación Alfaro, José Ramón Martel López y Fernando Lerdo de Tejada, cada uno al frente de organizaciones priístas. Y esas organizaciones ya están exigiendo la salida de Alito Moreno de la dirigencia nacional.

Se viene el problema a nivel local

Hay mucha inconformidad entre los tricolores, a nivel nacional y a nivel local. Por eso, esas exigencias de cambio ya están llegando al PRI estatal de Enrique Flores.

Héctor Bernal ya pidió la renuncia del exalcalde de Guadalupe. Aunque el de Ojocaliente es el menos indicado para hacerlo. Agandalló regidurías pluri para familiares y es de los cuadros con más desgaste en el partido de los últimos años. Por eso Daniel López lo venció en las urnas de Ojocaliente.

En tiempo de espera

Según para ayudar a controlar grillas, y con una recomendación del diputado Alfredo Femat, el líder frijolero Fernando Galván se atiene al llamado de Chuy Padilla, secretario del Campo. El de Río Grande se ofrece como uno de los promotores de la 4T en el campo, aunque no tiene el control total del sector de los frijoleros. Si no puede entrar a la Secampo, sueña con entrar a la subdelegación del Bienestar o cualquier otro hueso en Gobierno Federal. Pero si hay exdiputados del grupo de Padilla que todavía no reciben nombramiento, Galván tendrá que esperar más tiempo.

Insiste Ulises

No deja de insistir el exalcalde de la capital, Ulises Mejía, en que se le conceda un espacio en Gobierno Federal, de preferencia la coordinación de la Secretaría del Bienestar en Zacatecas. No hay garantía de que así suceda, pero de ocurrir también vendría una limpia en las subdelegaciones. Se tendrían que ir José Luis González Orozco, Sergio Casas y los otros subdelegados. Y a uno de esos puestos llegaría Iván de Santiago. Pero la súperdelegada Verónica Díaz se muestra confiada en el cargo y de que no habrá cambios por el momento, aunque todo puede pasar.

Por cierto, cuenta la leyenda que en la subdelegación de Río Grande, a cargo de Jaime Esquivel, se habrían entregado algunos apoyos “mochos”.

Esperan “otra traición”

Aunque José Juan Martínez, líder del SPAUAZ, diga que el contrato colectivo de trabajo está sano y salvo y que no se va a modificar, muchos académicos no creen que así sea. Si hubo una primer “traición” de José Juan al querer conjurar una huelga a espaldas del sindicato, hay académicos que están preparados para otro golpe bajo en la modificación de alguna cláusula del contrato colectivo. Tarde o temprano, pero supuestamente mientras José Juan siga al frente. Y es que, dicen académicos de la Facultad de Derecho, que José Juan no habría hecho validaciones del actual contrato ni cumplir con los requerimientos ante las leyes actuales en materia laboral. Es decir, de alguna manera el contrato es vulnerable.

Los académicos quisieran que el contrato se mantuviera como está por los siglos de los siglos, a no ser que sea para otorgarles más beneficios. Pero vienen más leyes de austeridad y en todo caso, el líder del SPAUAZ sería solo un instrumento, quizá de la 4T de AMLO, para recortar prestaciones al personal docente. Y quizá si no es José Juan, sería algún otro. No faltaría quién.

Ofrenda a López Velarde en la Ciudad de México

Para la celebración del Día del Zacatecano, el gobernador David Monreal estará hoy en la Ciudad de México, donde se realizará un homenaje al poeta jerezano Ramón López Velarde.

El evento será en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil Dolores de la Ciudad de México. Acudirán unas 200 personas, en las que se incluyen 70 zacatecanos que viven en la capital del país. Algunos de ellos participaron en la organización del homenaje: Paco Acuña y Norma Julieta del Río, del INAI; Armando Ambriz, magistrado electoral y Pedro Valtierra. También participaron Publio Rivera y Maribel Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Agrario, además de Dulce Reyes, del Instituto Zacatecano de Cultura.

Estará la orquesta sinfónica de la Sedena y unos 50 invitados especiales, junto a 30 funcionarios de todos los niveles de gobierno.

Por temas de austeridad, Nueva Gobernanza dejó las celebraciones en el Bosque de Chapultepec. Y retomaría actividades en aquella casa que el gobierno tiene en la Cdmx y que estuvo en litigio en los tiempos de Amalia García.

Runrunazos

A los presidentes de Tabasco y Apozol, Gil Martínez y Gabriela Arellano les urge echar a andar proyectos tirados de plantas tratadoras. Ojalá la secretaria del Agua y Medio Ambiente, Susana Rodríguez, pueda echarles la mano. .****Según las crónicas de la Secretaría de Educación, los maestros no han sido los únicos que han tenido que aguantar retrasos en el pago de los salarios. Funcionarios que entraron a la secretaría en el actual sexenio juran que tampoco han cobrado, en algunos casos desde que entraron, hace ocho meses. * En la celebración del Día de las Madres, algunos diputados entregaron presentes a madres trabajadoras del Poder Legislativo, entre ellos Enrique Laviada. En el Legislativo juran que esos apoyos los habría otorgado Laviada de su propio bolsillo. Ese gesto sería increíble tomando en cuenta que el exmorenista ni si quiera perdona facturas de 50 pesos del Uber. Sus compañeros lo señalan como un “empresario” que nunca pierde.